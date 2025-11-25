Eyüpsultan’da Hamsi Festivali coşkusu

Karadeniz müzikleri eşliğinde sergilenen horon gösterisiyle başlayan festival, mahalle sakinlerinin yoğun ilgisini çekti. Programda konuşan Eyüpsultan Kaymakamı Arslan Yurt, bu tür etkinliklerin toplumsal dayanışmayı güçlendirdiğini vurguladı. Türkiye’nin doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine büyük bir kültürel çeşitliliğe sahip olduğunu belirten Yurt, “Türkülerimiz, müzik aletlerimiz farklı ama gönüllerimiz bir. Biz bu devlete ve millete gönül bağıyla bağlıyız. Muhtarımız hem mahalle kültürünü yaşatmak hem de ilçemize renk katmak için bu festivali düzenledi, kendisine teşekkür ediyorum” dedi.