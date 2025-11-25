Eyüpsultan’da Hamsi Festivali coşkusu

Eyüpsultan’ın Düğmeciler Mahallesi’nde bu yıl ilki düzenlenen “Hamsi Festivali”, Galip Özger Caddesi’nde Mahalle Muhtarı Süleyman Özcan’ın organizasyonuyla gerçekleştirildi.
Karadeniz müzikleri eşliğinde sergilenen horon gösterisiyle başlayan festival, mahalle sakinlerinin yoğun ilgisini çekti. Programda konuşan Eyüpsultan Kaymakamı Arslan Yurt, bu tür etkinliklerin toplumsal dayanışmayı güçlendirdiğini vurguladı. Türkiye’nin doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine büyük bir kültürel çeşitliliğe sahip olduğunu belirten Yurt, “Türkülerimiz, müzik aletlerimiz farklı ama gönüllerimiz bir. Biz bu devlete ve millete gönül bağıyla bağlıyız. Muhtarımız hem mahalle kültürünü yaşatmak hem de ilçemize renk katmak için bu festivali düzenledi, kendisine teşekkür ediyorum” dedi.
HALKA HİZMET HAKK'A HİZMET
Düğmeciler Mahallesi Muhtarı Süleyman Özcan ise festivalin, mahalledeki birlik ve beraberliği pekiştirmeyi amaçladığını belirterek, “Bu festival, mahallemizin tanıtımına katkı sağlarken insanımızın bir araya gelmesine vesile oluyor. Cumhurbaşkanımızın ‘Muhtarlar her mahallenin cumhurbaşkanıdır’ sözünün yüklediği sorumluluğu taşıyarak, halka hizmet, Hakk'a hizmet düsturuyla çalışmaya devam ediyoruz. Bugün burada sadece Karadeniz’in bereketini değil, komşuluk kültürümüzü ve birliğimizi de kutluyoruz” ifadelerini kullandı