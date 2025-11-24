Harvardlı doktordan çay içenlere dikkat çeken uyarı: Böyle tüketenler büyük risk altında

Çay tiryakileri dikkat! Kahvaltı sofralarının, uzun sohbetlerin ve yemek sonrası keyfin vazgeçilmezi olan çay, günlük hayatın en sık tüketilen içeceklerinden biri. Ancak Harvardlı Gastroenterolog Dr. Saurabh Sethi, milyonlarca kişinin her gün farkında olmadan yaptığı çay tüketim hatasını açıkladı. Bağırsak ve karaciğer sağlığını ciddi şekilde tehdit ettiğini belirtti.

1 /9 Çayı böyle tüketmek sandığınız kadar masum olmayabilir.... Harvard Üniversitesi’nden gastroenterolog Dr. Saurabh Sethi, günlük çay tüketimine ilişkin dikkat çeken bir uyarıda bulundu.

2 /9 Dünya genelinde milyonlarca insanın benzer şekilde çay içtiğini belirten Dr. Sethi, yanlış tüketim alışkanlıklarının bağırsak ve karaciğer sağlığını olumsuz etkileyebileceğini söyledi.

3 /9 Dr. Sethi, özellikle çayın yanlış saatlerde, aşırı sıcak veya boş mideyle tüketilmesinin mide rahatsızlıklarından kalp sağlığına kadar çeşitli problemlere yol açabileceğini vurguladı. Uzman, çay keyfini sağlıklı hâle getirmek için ölçülü ve doğru yöntemlerle tüketilmesi gerektiğini belirtti.

4 /9 AÇ KARNINA ÇAY İÇİLİR Mİ? Dr. Sethi’nin ilk uyarısı “aç karnına çay içmeyin” oldu. Kahvaltıdan önce bardağı dolduranlardansanız, bu alışkanlık düşündüğünüz kadar masum değil. Uzmanına göre çayın doğal asiditesi ve içerdiği kafein, mide zarını doğrudan tahriş ederek reflü, mide bulantısı ve iç sıkıntısı gibi şikâyetleri tetikleyebiliyor.

5 /9 Bununla da sınırlı değil… Çayın idrar söktürücü etkisi, sabah saatlerinde vücudu daha hızlı susuz bırakıyor. Bu durum, özellikle kansızlık sorunu yaşayan kişilerde demir emiliminin düşmesine yol açarak sağlık açısından ek bir risk oluşturuyor.

6 /9 YÜKSEK ŞEKER İÇERİKLİ ÇAY TÜKETİMİ Uzman isim, 30 ila 40 gram şeker barındırabilen hazır buzlu çaylar ve yoğun şekerli ev yapımı karışımların düzenli olarak tüketilmemesi gerektiğini vurguladı.



7 /9 'ZAYIFLATAN' VE 'DETOKS' ÇAYLARININ TEHLİKESİ Piyasada popülerleşen birçok "detoks" veya "zayıflama" iddiasıyla satılan çayın etkilerini büyük ölçüde laksatif (müshil) özelliklerinden aldığını söyleyen gastroenterolog, bu tür ürünlerin aşırı kullanımının elektrolit dengesini bozabileceği, bağırsak tembelliğine yol açabileceği ve zamanla bağırsak dokusuna kalıcı hasarlar verebileceği konusunda ciddi uyarılarda bulundu.

8 /9 AŞIRI SICAK ÇAY KANSER RİSKİNİ ARTIRIYOR Dr. Sethi, çayın sıcak servis edilmesi konusunda kritik bir uyarıda bulundu: 65°C'nin üzerindeki sıcaklıklarda düzenli olarak çay içmek, yemek borusu yüzeyini yıpratarak uzun vadede yemek borusu kanseri (skuamöz hücreli karsinom) riskini önemli ölçüde yükseltmektedir.

