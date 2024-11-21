Hazine ve Maliye Bakanlığı, vergi müfettiş yardımcısı alımı yapacak. Başvurular 9-17 Aralık tarihleri arasında alınacak. İşte alıma ilişkin detaylar.

Vergi müfettiş yardımcısı sınavı ne zaman yapılacak?

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın vergi müfettiş yardımcısı giriş sınavı; hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri mezunları için klasik usulde 4-5 Ocak 2025 tarihlerinde Ankara’da sabah ve öğleden sonra olmak üzere toplam dört oturum halinde yapılacaktır. Giriş sınavı; endüstri mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, elektrik mühendisliği, inşaat mühendisliği, makine mühendisliği, bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, bilişim sistemleri mühendisliği, fizik mühendisliği, kimya mühendisliği, işletme mühendisliği, matematik mühendisliği bölümü mezunları için test usulünde 4 Ocak 2025 Cumartesi Günü Ankara’da sabah olmak üzere tek oturum halinde yapılacaktır.

Hazine ve Maliye Bakanlığı vergi müfettiş yardımcısı alımı nasıl yapılacak?

Atama Yapılacak Kadro Ünvanı ve Sayısı: Vergi Müfettiş Yardımcısı, 75 (yetmiş beş). (Alımı yapılacak 75 (yetmiş beş) Vergi Müfettiş Yardımcısının 60 (altmış)’ı hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri mezunları arasından, 15 (on beş)’i ise mühendislik fakültelerinin aşağıda detaylarına yer verilen bölümlerinden mezun adaylar arasından seçilecektir.)

ÖSYM tarafından 2023 ve 2024 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı’nın; hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri mezunları için KPSSP17, KPSSP18, KPSSP22, KPSSP23, KPSSP27, KPSSP28, KPSSP47 ve KPSSP48 puan türlerinin herhangi birinden 80 ve üzeri puan alanlar.

Hazine ve Maliye Bakanlığı vergi müfettiş yardımcısı alımı başvuru şartları neler?

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde yazılı nitelikleri haiz olmak.

- Yazılı sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak. (01.01.1990 tarihinde veya bu tarihten sonra doğmuş olmak.)

- Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak.

- En az dört yıllık yükseköğretim veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile endüstri mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, elektrik mühendisliği, inşaat mühendisliği, makine mühendisliği, bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, bilişim sistemleri mühendisliği, fizik mühendisliği, kimya mühendisliği, işletme mühendisliği, matematik mühendisliği ve bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

- Daha önce Vergi Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı’na katılmamış veya en fazla iki kez katılmış olmak.

- Başvuruyu, https://www.hmb.gov.tr elektronik adresinde Hazine ve Maliye Bakanlığınca yayımlanan giriş sınavı duyurusunda belirtilen şartlara uygun olarak süresi içerisinde yapmış olmak.

- ÖSYM tarafından 2023 ve 2024 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı’nda hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri için KPSSP17, KPSS18, KPSSP22, KPSSP23, KPSSP27, KPSSP28, KPSSP47 ve KPSSP48 puan türlerinin herhangi birinden 80 ve üzeri puan almış olmak kaydıyla, başvuru yapanlardan en yüksek puan sıralamasına göre ilk 300 (üç yüz) aday arasında bulunmak. (Eşit puan almış olmaları nedeniyle son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde, bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.) ÖSYM tarafından 2023 ve 2024 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı’nın; endüstri mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, elektrik mühendisliği, inşaat mühendisliği, makine mühendisliği, bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, bilişim sistemleri mühendisliği, fizik mühendisliği, kimya mühendisliği, işletme mühendisliği, matematik mühendisliği bölümü mezunları için KPSSP1, KPSSP2 ve KPSSP3 puan türlerinin herhangi birinden 80 ve üzeri puan almış olmak kaydıyla, başvuru yapanlardan en yüksek puan sıralamasına göre ilk 75 (yetmiş beş) aday arasında bulunmak. (Eşit puan almış olmaları nedeniyle son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde, bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.)



