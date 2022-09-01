Özgün House of the Dragon hangi siteden izlenir? Yeni bölüm ne zaman?
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House of the Dragon hangi siteden izlenir? Yeni bölüm ne zaman?

Game of Thrones’un yan dizi olarak izleyicilerle buluşturduğu House of the Dragon dizisi, beklentilerimin ötesinde bir bölümle sezona başlangıç yaptı. Game of Thronen serisinin 300 yıl öncesini anlatan House of the Dragon dizisinin hangi platformda yayınlanacağını, nasıl izleneceğini, dizi hakkındaki yeni bölüm ve gelişmelere haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte detaylar…

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Haber Merkezi Yeni Şafak
House of the Dragon hangi platformda yayınlanıyor? Ücretsiz mi? Nasıl izlenir? Nereden izlenir?
House of the Dragon

Uzun bir süredir merakla beklenen House of the Dragon dizisi, geçtiğimiz hafta itibariyle izleyicilerin beğenisine sunuldu. İlk bölümden büyük bir ilgi uyandıran dizinin 3. bölümünün ne zaman yayınlanacağı merak konusu.

HOUSE OF THE DRAGON HANGİ PLATFORMDA YAYINLANACAK?

Dizinin Türkiye'de resmi bir yayıncısı bulunmuyor. "House of the Dragon" yapımcılarının kendi platformu olan HBO Max'te yayınlanıyor.

HOUSE OF THE DRAGON NE ZAMAN YAYINLANACAK?

İlk sezonu 10 bölümden oluşan House of the Dragon, geçtiğimiz hafta ilk bölümüyle ekranlara geldi. 2. bölüm dünya genelinde 29 ağustosta yayınlandı. 3. bölüm 4 Eylül Pazar akşamı yayına girecek.

HOUSE OF THE DRAGON DİZİSİNİN KONUSU

Game Of Thrones'da yaşananlardan 300 yıl öncesinin aktarılacağı House of the Dragon, Targaryen Hanesi’nin hikayesi konu ediliyor. George R. R. Martin’in Ateş ve Kan kitabından uyarlanan dizi izleyicilerin beklentilerinin de ötesinde bir başlangıç yaptı.

HOUSE OF THE DRAGON DİZİSİ OYUNCULARI

Matt Smith, Milly Alcock, Emma D'Arcy, Olivia Cooke, Graham McTavish, Paddy Considine, Eve Best, Savannah Steyn, Emily Carey, Sonoya Mizuno

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