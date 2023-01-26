NBA'de Portland Trail Blazers, yıldız oyuncusu Damian Lillard'ın 60 sayı, 7 ribaunt, 8 asist kaydettiği maçta Utah Jazz'ı 134-124 yenerek 23. galibiyetini aldı. Lillard, kariyerinde 4. kez bir maçta 60 ve üstü sayıya ulaştı. Skorer basketbolcu, böylece NBA tarihinde 4 ya da daha fazla maçta 60 ve üzeri sayı üreten ilk 5 oyuncu arasına girdi. Daha önce Wilt Chamberlain 32, Kobe Bryant 6, James Harden ve Michael Jordan ise 4'er maçta bu istatistiği yakaladı. Portland Trail Blazers - Utah Jazz maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.