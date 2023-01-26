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Houston Rockets 103-108 Washington Wizards
NBA’de Houston Rockets forması giyen milli oyuncu Alperen Şengün, Washington Wizards'a 108-103 yenildikleri maçta kariyerinin ikinci "triple-double" performansına imza attı.
Orlando Magic-Indiana Pacers: 126-120
Philadelphia 76ers-Brooklyn Nets: 137-133
Houston Rockets-Washington Wizards: 103-108
Milwaukee Bucks-Denver Nuggets: 107-99
New Orleans Pelicans-Minnesota Timberwolves: 102-111
Oklahoma City Thunder-Atlanta Hawks: 132-137
Golden State Warriors-Memphis Grizzlies: 122-120
Portland Trail Blazers-Utah Jazz: 134-124
Sacramento Kings-Toronto Raptors: 95-113
Los Angeles Lakers-San Antonio Spurs: 113-104