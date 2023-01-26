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NBA'de Alperen Şengün, ikinci kez "triple-double" yaptı

Amerikan Basketbol Ligine (NBA)'e 10 maçla devam edildi. Rockets'ın Wizards'ı ağırladığı mücadelede 36 dakika 43 saniye süre alan Alperen Şengün, 21 sayı, 11 ribaunt, 10 asistle "triple-double" yaptı. Takımının en skoreri olan milli basketbolcu, istatistiklerine 3 top çalma ve 2 blok da ekledi. Yükselen form grafiğiyle dikkatleri üzerine çeken Alperen, bu ay Sacramento Kings maçında lig tarihinin "triple-double" yapan en genç pivotu unvanını almış, Los Angeles Lakers karşısında ise 33 sayıyla kariyer rekoru kırmıştı. Houston Rockets - Washington Wizards maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

10:46 . 26/01/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Houston Rockets 103-108 Washington Wizards

Houston Rockets 103-108 Washington Wizards

NBA’de Houston Rockets forması giyen milli oyuncu Alperen Şengün, Washington Wizards'a 108-103 yenildikleri maçta kariyerinin ikinci "triple-double" performansına imza attı.

HOUSTON ROCKETS - WASHİNGTON WİZARDS MAÇ ÖZETİ


NBA’DE GÜNÜN DİĞER SONUÇLARI

Orlando Magic-Indiana Pacers: 126-120

Philadelphia 76ers-Brooklyn Nets: 137-133

Houston Rockets-Washington Wizards: 103-108

Milwaukee Bucks-Denver Nuggets: 107-99

New Orleans Pelicans-Minnesota Timberwolves: 102-111

Oklahoma City Thunder-Atlanta Hawks: 132-137

Golden State Warriors-Memphis Grizzlies: 122-120

Portland Trail Blazers-Utah Jazz: 134-124

Sacramento Kings-Toronto Raptors: 95-113

Los Angeles Lakers-San Antonio Spurs: 113-104



#Houston Rockets
#Washington Wizards
#NBA
#basketbol
#Alperen Şengün
#triple-double
1 saat önce
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NBA'de Alperen Şengün, ikinci kez "triple-double" yaptı
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