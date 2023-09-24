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Huawei Watch GT 4 saatten öte bir doktor gibi: Uyku sırasında nefes alışınızı izliyor

Huawei Watch GT 4, 2023'te piyasaya sürülen bir akıllı saattir. Uyku Nefes Farkındalığı özelliği, uyku sırasında nefes alışınızı izleyerek uyku apnesi semptomlarının belirlenmesine yardımcı oluyor. Uzun bir pil ömrüne, iyi bir performansa ve çeşitli özelliklere sahiptir. Peki Huawei Watch GT 4 fiyatı ne kadar, kaç liradan satılıyor? İşte Huawei Watch GT 4 Türkiye fiyatı ve özellikleri

13:55 . 24/09/2023 Pazar
Yeni Şafak
Huawei Watch GT 4 fiyatı ve teknik özellikleri

Huawei Watch GT 4 fiyatı ve teknik özellikleri

Genel olarak, Huawei Watch GT 4 her yönüyle iyi bir akıllı saattir. Uzun bir pil ömrüne, iyi bir performansa ve çeşitli özelliklere sahiptir. Fitness meraklıları, sıradan kullanıcılar ve profesyoneller için iyi bir seçimdir.

Huawei Watch GT 4 şık ve minimalist bir tasarıma sahiptir. Dayanıklı paslanmaz çelik kasadan yapılmıştır ve silikon kayışı vardır. Saatin iki rengi mevcuttur: siyah ve gümüş.

Huawei Watch GT 4 iyi bir performansa sahip. Huawei Kirin A1 işlemciden güç alıyor ve 2 GB RAM'e sahip. Saat, çoklu görev yapma, zorlu uygulamaları çalıştırma ve oyun oynama dahil çoğu görevi kolaylıkla gerçekleştirebilir.

Huawei Watch GT 4'ün pil ömrü uzundur. Tek şarjla 2 haftaya kadar kullanılabilir. Bu, onu gün boyunca akıllı saatlerini kullanması gereken insanlar için iyi bir akıllı saat haline getiriyor.

Huawei Watch GT 4 her yönüyle iyi bir akıllı saattir. Uzun bir pil ömrüne, iyi bir performansa ve çeşitli özelliklere sahiptir. Fitness meraklıları, sıradan kullanıcılar ve profesyoneller için iyi bir seçimdir.

Huawei Watch GT 4 özellikleri neler?

Huawei Watch GT 4'ün temel özelliklerinden bazıları şunlardır:

  • 1,43 inç AMOLED ekran, 466 x 466 piksel çözünürlük
  • Huawei TruSleep 3.0 uyku takibi
  • Huawei TruSeen 5.0+ kalp atış hızı izleme
  • GPS ve GLONASS navigasyonu
  • 100'den fazla egzersiz modu
  • 5 ATM'ye kadar suya dayanıklılık
  • 2 haftaya kadar pil ömrü

Huawei Watch GT 4 fiyatı ne kadar?

  1. Huawei Watch GT 4'ün fiyatı, ülke ve perakendeciye göre değişiklik göstermektedir. Türkiye'de Huawei Watch GT 4'ün fiyatı şu anda 7.499 TL'dir.
  2. Huawei Watch GT 4 46mm - Siyah: 6.999 TL
  3. Huawei Watch GT 4 46mm - Kahverengi: 7.499 TL
  4. Huawei Watch GT 4 46mm - Metal: 9.999 TL
  5. Huawei Watch GT 4 46mm - Yeşil: 7.499 TL
  6. Huawei Watch GT 4 41mm - Beyaz: 7.499 TL
  7. Huawei Watch GT 4 41mm - Altın: 8.499 TL
  8. Huawei Watch GT 4 41mm - Gümüş: 9.999 TL
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