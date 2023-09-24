Huawei Watch GT 4 fiyatı ve teknik özellikleri
Genel olarak, Huawei Watch GT 4 her yönüyle iyi bir akıllı saattir. Uzun bir pil ömrüne, iyi bir performansa ve çeşitli özelliklere sahiptir. Fitness meraklıları, sıradan kullanıcılar ve profesyoneller için iyi bir seçimdir.
Huawei Watch GT 4 şık ve minimalist bir tasarıma sahiptir. Dayanıklı paslanmaz çelik kasadan yapılmıştır ve silikon kayışı vardır. Saatin iki rengi mevcuttur: siyah ve gümüş.
Huawei Watch GT 4 iyi bir performansa sahip. Huawei Kirin A1 işlemciden güç alıyor ve 2 GB RAM'e sahip. Saat, çoklu görev yapma, zorlu uygulamaları çalıştırma ve oyun oynama dahil çoğu görevi kolaylıkla gerçekleştirebilir.
Huawei Watch GT 4'ün pil ömrü uzundur. Tek şarjla 2 haftaya kadar kullanılabilir. Bu, onu gün boyunca akıllı saatlerini kullanması gereken insanlar için iyi bir akıllı saat haline getiriyor.
Huawei Watch GT 4 her yönüyle iyi bir akıllı saattir. Uzun bir pil ömrüne, iyi bir performansa ve çeşitli özelliklere sahiptir. Fitness meraklıları, sıradan kullanıcılar ve profesyoneller için iyi bir seçimdir.
Huawei Watch GT 4 özellikleri neler?
Huawei Watch GT 4'ün temel özelliklerinden bazıları şunlardır:
- 1,43 inç AMOLED ekran, 466 x 466 piksel çözünürlük
- Huawei TruSleep 3.0 uyku takibi
- Huawei TruSeen 5.0+ kalp atış hızı izleme
- GPS ve GLONASS navigasyonu
- 100'den fazla egzersiz modu
- 5 ATM'ye kadar suya dayanıklılık
- 2 haftaya kadar pil ömrü
Huawei Watch GT 4 fiyatı ne kadar?
- Huawei Watch GT 4'ün fiyatı, ülke ve perakendeciye göre değişiklik göstermektedir. Türkiye'de Huawei Watch GT 4'ün fiyatı şu anda 7.499 TL'dir.
- Huawei Watch GT 4 46mm - Siyah: 6.999 TL
- Huawei Watch GT 4 46mm - Kahverengi: 7.499 TL
- Huawei Watch GT 4 46mm - Metal: 9.999 TL
- Huawei Watch GT 4 46mm - Yeşil: 7.499 TL
- Huawei Watch GT 4 41mm - Beyaz: 7.499 TL
- Huawei Watch GT 4 41mm - Altın: 8.499 TL
- Huawei Watch GT 4 41mm - Gümüş: 9.999 TL