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İBB burs başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları neler?

İBB burs başvuruları bugün itibariyle başladı. İBB burs başvurusu nasıl yapılır, burs başvuru ekranı? İBB Genç Üniversiteli burs başvurusu nasıl yapılır? İBB burs başvurularının başlaması ile merak kazandı. İşte burs başvurusu yapmak isteyen adaylar için İBB burs başvurusu hakkında bilgiler...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İBB burs başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları neler?
ibb burs başvurusu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Genç Üniversiteli burs başvurusuna ilişkin, "Sevgili İstanbullumuz, 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılında da "Genç Üniversiteli" eğitim desteğimiz devam edecektir Genç Üniversiteli eğitim desteğinin başvuruları 5 Ekim'de başlıyor" açıklamasını yaptı.

İBB BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular "gencuniversiteli.ibb.istanbul" sayfasından yapılacak. 5 Ekim – 22 Ekim tarihleri arasında başvurular alınacak.

İBB bursu için başvuruda bulunmak isteyen adaylar, https://gencuniversiteli.ibb.i... adresi üzerinden TC Kimlik numaranızı, Ad ve Soyadınızı Anne veya Baba TC Kimlik numarasını ve doğrulama kodunu girerek giriş yapıp başvuruda bulunabilirler.

İBB BURS BAŞVURUSU YAPMA EKRANI

İBB BURSU NE KADAR OLACAK?

Bu yıl öğrenci başına 3 bin 200 TL destek sağlanacak.

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