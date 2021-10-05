İBB burs başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları neler? İBB burs başvuruları bugün itibariyle başladı. İBB burs başvurusu nasıl yapılır, burs başvuru ekranı? İBB Genç Üniversiteli burs başvurusu nasıl yapılır? İBB burs başvurularının başlaması ile merak kazandı. İşte burs başvurusu yapmak isteyen adaylar için İBB burs başvurusu hakkında bilgiler...

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