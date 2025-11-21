Yeni Şafak
İKİNCİ ARA TATİL TAKVİMİ 2025: 2026 ara tatil tarihleri neler, hangi günler?

İKİNCİ ARA TATİL TAKVİMİ 2025: 2026 ara tatil tarihleri neler, hangi günler?

11:2121/11/2025, Cuma
İkinci ara tatil tarihleri açıklandı mı?
İkinci ara tatil tarihleri açıklandı mı?

2026 eğitim öğretim yılının ikinci ara tatili için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre öğrenciler, yoğun ders temposuna kısa bir ara verecek. Peki, ikinci ara tatil hangi tarihlerde uygulanacak? İşte 2026 MEB tatil takvimi…

Öğrenciler ve veliler tarafından yakından takip edilen ikinci ara tatil tarihleri belli oluyor. MEB’in yayınladığı resmi takvim doğrultusunda yapılacak ara tatil, okullardaki yoğun temponun ardından önemli bir dinlenme fırsatı sunacak. Peki 2026 ikinci ara tatil ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek? İşte detaylar…

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci dönemin ara tatili 16 Mart 2026 tarihinde başlayıp 20 Mart 2026 Cuma sona erecek. Okullar 23 Mart 2026 Pazartesi açılacak.

2026 ARA TATİL TARİHLERİ NELER, HANGİ GÜNLER?

Yarıyıl tatili de 19 Ocak 2026 Pazartesi başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek. İkinci dönem, 2 Şubat 2026 Pazartesi başlayacak ve 26 Haziran 2026 Cuma günü eğitim öğretim dönemi tamamlanacak.

İkinci dönemin ara tatili ise 16 Mart 2026 tarihinde başlayıp 20 Mart 2026 Cuma sona erecek.

2026 MEB TATİL TAKVİMİ

MEB 2025-2026 eğitim ve öğretim yılında okullarda uygulanacak takvim ise şu şekilde;

Birinci Ara tatil (Kasım ara tatili):10-14 Kasım 2025

İkinci ara tatil:16-20 Mart 2025

Yarıyıl tatili:19-30 Ocak 2025

