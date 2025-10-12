Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
İnci kolyelerden nefret eden, onu takan kadınlarla konuşmayı reddeden ve bir gün sekreterinin inci kolye takmış olarak işe geldiğini görünce onu eve geri gönderen kimdir?

İnci kolyelerden nefret eden, onu takan kadınlarla konuşmayı reddeden ve bir gün sekreterinin inci kolye takmış olarak işe geldiğini görünce onu eve geri gönderen kimdir?

22:4612/10/2025, Pazar
G: 12/10/2025, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber
İnci kolyelerden nefret eden, onu takan kadınlarla konuşmayı reddeden ve bir gün sekreterinin inci kolye takmış olarak işe geldiğini görünce onu eve geri gönderen kimdir?
İnci kolyelerden nefret eden, onu takan kadınlarla konuşmayı reddeden ve bir gün sekreterinin inci kolye takmış olarak işe geldiğini görünce onu eve geri gönderen kimdir?

İnci kolyelerden nefret eden, onu takan kadınlarla konuşmayı reddeden ve bir gün sekreterinin inci kolye takmış olarak işe geldiğini görünce onu eve geri gönderen kimdir? İşte Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışmasında yarışmacıya yöneltilen 500 bin TL değerindeki bu sorunun yanıtı.

Soru: İnci kolyelerden nefret eden, onu takan kadınlarla konuşmayı reddeden ve bir gün sekreterinin inci kolye takmış olarak işe geldiğini görünce onu eve geri gönderen kimdir?

Cevap: B: Nikola Tesla

A: Marie Curie

B: Nikola Tesla

C: Albert Einstein

D: Winston Churchill

#Kim Milyoner Olmak İster
#Milyoner sorusu
#İnci kolye
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Green Card 2026 başvurusu ne zaman başlayacak? İşte şartlar ve takvim