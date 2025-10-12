İnci kolyelerden nefret eden, onu takan kadınlarla konuşmayı reddeden ve bir gün sekreterinin inci kolye takmış olarak işe geldiğini görünce onu eve geri gönderen kimdir?
İnci kolyelerden nefret eden, onu takan kadınlarla konuşmayı reddeden ve bir gün sekreterinin inci kolye takmış olarak işe geldiğini görünce onu eve geri gönderen kimdir? İşte Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışmasında yarışmacıya yöneltilen 500 bin TL değerindeki bu sorunun yanıtı.
Cevap: B: Nikola Tesla
A: Marie Curie
B: Nikola Tesla
C: Albert Einstein
D: Winston Churchill
