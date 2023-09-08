Instagram Yakın Arkadaşlar Listesi
Instagram, yakın arkadaşlar listesinde yer almak istemeyen kullanıcılar için "yakın arkadaşlar listesinden ayrıl" özelliğini getiriyor. Bu özellikle birlikte platformdaki kullanıcılar yakın arkadaşlar listesinde bulunmak istemedikleri zaman kendilerini çıkarabilecekler. Öte yandan Instagram artık yakın arkadaşlar için gönderi paylaşımına izin veriyor.
INSTAGRAM YAKIN ARKADAŞLAR LİSTESİ NASIL OLUŞTURULUR?
Yakın arkadaşlar listesini oluşturmak için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:
Instagram uygulamasını açın.
- Profilinize gidin.
- Sağ üst köşedeki üç çizgiye dokunun.
- "Ayarlar"a dokunun.
- "Gizlilik"e dokunun.
- "Hikayeler"e dokunun.
- "Yakın Arkadaşlar"a dokunun.
- "Başla"ya dokunun.
Ardından, yakın arkadaş listenize eklemek istediğiniz takipçileri seçebilirsiniz. Seçtiğiniz kişiler, yeşil bir yıldız simgesi ile işaretlenecektir.
Yakın arkadaşlar listesine eklediğiniz kişiler, hikayelerinizin yeşil bir yıldız simgesi ile işaretlendiğini göreceklerdir. Bu, hikayenin sadece yakın arkadaşları için özel olduğunu gösterir.
INSTAGRAM YAKIN ARKADAŞLAR LİSTESİNDEN NASIL ÇIKILIR?
Yakın arkadaşlar listesini istediğiniz zaman düzenleyebilir veya silebilirsiniz.
Instagram yakın arkadaşlar listesinden çıkmak için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:
- Instagram uygulamasını açın.
- Profilinize gidin.
- Sağ üst köşedeki üç çizgiye dokunun.
- "Ayarlar"a dokunun.
- "Gizlilik"e dokunun.
- "Hikayeler"e dokunun.
- "Yakın Arkadaşlar"a dokunun.
Çıkarmak istediğiniz kişinin adının yanındaki "Kaldır"a dokunun.
Bu işlemi yaptıktan sonra, o kişi artık sizin yakın arkadaşlarınızdan olmayacaktır.
Ayrıca, yakın arkadaşlar listesinden çıkmak için profilinizin profil resmine dokunun ve açılan menüden "Yakın Arkadaşlar"a dokunabilirsiniz. Ardından, çıkarmak istediğiniz kişinin adının yanındaki "Kaldır"a dokunun.
Yakın arkadaşlar listesinden çıkan kişilerin bunu bilmeyeceği unutulmamalıdır. Bu kişiler, hikayelerinizi artık göremezler.