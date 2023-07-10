iPhone güncel fiyatları
iPhone 14'ün en düşük fiyatlı modeli hangisi?
En pahalı iPhone fiyatı ne kadar?
KDV zammı ile birlikte en ucuz iPhone 14, 48 bin 300 TL olurken, en pahalı 14 modeli olan 14 Pro Max 1 TB ise 87 bin 457 TL oldu.
iPhone 13 fiyatları ne kadar?
iPhone 12 en uçuz en pahalı model fiyatı ne kadar?
iPhone 12 modelinde ise en ucuz telefon 36 bin 609 TL ile 64 GB hafızası olan model oldu. En pahalı 12 modeli ise 42 bin 711 TL ile 256 GB’lık ürün oldu.
Macbook fiyat listesi
Telefonların yanı sıra bilgisayar, tablet ve kulaklıkların da fiyatı arttı. Buna göre, Apple Watch SE ürünü 8 bin 599 TL'den 8 bin 745 TL’ye çıkarken; 4 bin 299 TL olan 2. nesil AirPods ürünü ise 4 bin 372 TL'ye yükseldi.
Macbook fiyat listesine bakıldığında ise, 31 bin 499 TL olan Macbook Air M1 ürününün 32 bin 33 TL'ye çıktığı görüldü. 16 inç M2 Max Macbook Pro 1 TB ise 122 bin 999 TL'den 125 bin 84 TL'ye çıktı.