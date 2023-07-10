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KDV zammı sonrası iPhone fiyatları cep yakıyor

iPhone 13, 14 Plus, 14 Pro Max zamlı fiyatları Apple tutkunları tarafından merak ediliyor. Geçen hafta Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre yüzde 18'lik KDV, yüzde 20’ye yükseltilmişti. Türkiye'de satışta olan ürünlerine üst üste zam yapmasıyla dikkat çeken Apple'dan yeni bir zam daha geldi. Apple, son zammını 1 Temmuz’da yapmıştı. Yeni zam sonrası güncel 14 Pro Max fiyatı 87 bin 457 TL'ye yükseldi. Peki Apple Türkiye fiyatlarına ne kadar zam yaptı? iPhone 11, 12, 13, 14 Pro, Pro Max fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

17:07 . 10/07/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
iPhone güncel fiyatları

iPhone güncel fiyatları

iPhone fiyatları 2023
yeniden gündemde. Kurdaki artışa birlikte ürünlerine 4 kez zam yapan Apple Türkiye bu kez de KDV zammı yaptı. Böylece
en pahalı iPhone modeli
85 bin 999 TL'den 87 bin 457 TL'ye yükseldi. Peki yeni fiyatlara göre, Türkiye'de iPhone, 11, 12, 13 ve 14 Pro Max ne kadar oldu? İşte iPhone fiyatları 2023.

iPhone 14'ün en düşük fiyatlı modeli hangisi?

Bu yıl yapılan 5. zammın ardından iPhone'un son sürümü olan
14'ün en düşük fiyatlı modeli (128 GB) 48.304 TL olurken, en pahalı model olan iPhone Pro Max 1 TB 87.457 TL'ye yükseldi.

En pahalı iPhone fiyatı ne kadar?

KDV zammı ile birlikte en ucuz iPhone 14, 48 bin 300 TL olurken, en pahalı 14 modeli olan 14 Pro Max 1 TB ise 87 bin 457 TL oldu.

iPhone 13 fiyatları ne kadar?

iPhone 13 modelleri
nde ise
en ucuz iPhone telefon
36 bin 609 TL ile iPhone 13 mini 128 GB olurken, en pahalı 13 modeli iPhone 13 512 GB fiyatı ise 52 bin 880 TL’ye çıktı.

iPhone 12 en uçuz en pahalı model fiyatı ne kadar?

iPhone 12 modelinde ise en ucuz telefon 36 bin 609 TL ile 64 GB hafızası olan model oldu. En pahalı 12 modeli ise 42 bin 711 TL ile 256 GB’lık ürün oldu.

Macbook fiyat listesi

Telefonların yanı sıra bilgisayar, tablet ve kulaklıkların da fiyatı arttı. Buna göre, Apple Watch SE ürünü 8 bin 599 TL'den 8 bin 745 TL’ye çıkarken; 4 bin 299 TL olan 2. nesil AirPods ürünü ise 4 bin 372 TL'ye yükseldi.

Macbook fiyat listesine bakıldığında ise, 31 bin 499 TL olan Macbook Air M1 ürününün 32 bin 33 TL'ye çıktığı görüldü. 16 inç M2 Max Macbook Pro 1 TB ise 122 bin 999 TL'den 125 bin 84 TL'ye çıktı.

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