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Laf atma kavgası ölüm getirdi

Kadıköy'de "laf atma" iddiasıyla çıkan kavgada Davut Atakov, Ali K. Ş. tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Şüpheli sahis adliyeye sevk edildi. Acılı Anne Atakov ise, “Benim yakışıklıma kıyanın ölümünü istiyorum' ifadelerini kullandı.

17:43 . 16/10/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Kadıköy'deki Laf Atma Cinayeti

Kadıköy'deki Laf Atma Cinayeti

Kadıköy'de kız arkadaşına laf atan 56 yaşındaki Ali K.Ş. ile tartışan 23 yaşındaki Davut A., bıçaklanarak hayatını kaybetti. Olay sonrası kaçan zanlı polis ekiplerince gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Olay, geçtiğimiz Cumartesi günü saat. 03.20 sıralarında Kadıköy ilçesi Hasanpaşa Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Davut A.(23) ve kız arkadaşı S.T.(27) yolda yürürken Ali K.Ş.(56) tarafından sözlü taciz edildi. Duruma sinirlenen Davut A. ile Ali K.Ş. arasında tartışma çıktı.

Ali K.Ş. yanında bulunan bıçakla Davut A.’yı bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Yaralı Davut A. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Polis ekipleri ihbar üzerine olay yerinde çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda, maktul şahsın kız arkadaşı olan tanık S.T.(27), olay yeri adreste erkek arkadaşıyla birlikte yürüdükleri esnada 35-40 yaşlarında kirli sakallı, gözlüklü, uzun montlu bir erkek şahsın kendisine laf attığını, erkek arkadaşıyla şüpheli şahıs arasında bu sebepten tartışma çıktığını ve tartışma sırasında şüphelinin erkek arkadaşını bilinen yerinden yaralayarak yaya şekilde olay yerinden firar ettiğini beyan etti.

Çalışmaların devamında ve izlenen güvelik kamerası görüntülerinden, bahse konu olayı gerçekleştiren şahsın Ali K.Ş.(56) isimli şahıs olduğu tespit edildi. Çalışmalar sonucunda şüpheli şahıs olayda kullandığı siyah saplı bıçak ile birlikte Cumartesi günü Kadıköy ilçesinde yakalandı.

Şüpheli şahıs ile yapılan görüşmede, maktul şahıs ve kız arkadaşının yolda yürüdükleri esnada kendisine laf attıklarını, bunun üzerine kavga çıktığını ve maktul şahsı bilenen yerinden yaraladığını beyan etti. Şüpheli şahıs Cinayet Büro Amirliği ekiplerince adli makamlara sevk edildi.

“Benim yakışıklıma kıyanın ölümünü istiyorum*

Almanya'dan Davut Atakov'a sürpriz yapmak için İstanbul'a gelen Simge Tuğcu, 'Buraya, ona sürpriz yapmaya geldim. Şimdi ise toprağa verdim, gidiyorum' dedi. Acılı Anne Atakov ise , 'Kız arkadaşını biliyordum, onun da suçu yok. Almanya'dan gelmiş, onunla beraber çıkıp konsere gitmişlerdi. Geri dönerken bıçaklamış, kalbine saplamış. Benim yakışıklıma kıyanın ölümünü istiyorum' ifadelerini kullandı.




#Kadıköy
#cinayet
#laf atma kavgası
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