LGS tercih takvimi merkezi sınavının düzenlenmesiyle merak konusu oldu. LGS tercih dönemi 4 Haziran Pazar günü itibarıyla iki oturum şeklinde düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavları sonrasında sorgulanıyor. LGS tercih döneminin ne zaman başlayacağı LGS sınavının tamamlanmasının ardından araştırılmaya başladı. LGS sonuçlarının açıklanması sonrasında aldıklara puan ve başarı sıralamalarına göre tercih işlemlerini yapacak olan öğrenciler için merak edilenleri haberimizde paylaştık