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2023 İstanbul Liseleri Taban Puanları, Yüzdelik Dilimleri

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı 4 Haziran Pazar günü gerçekleştirildi. İstediği liseye girmek için yarışan öğrenciler LGS sonuçlarının açıklanmasını beklerken lise taban punaları, yüzdelik dilimleri ve kontenjan bilgisine odaklandı. İstanbul'da bulunan Fen liseleri ve Anadolu liselerinin 2023 yılına ait taban puanları, yüzdelik dilimleri ve kontenjan bilgileri ile ilgili son bilgiler haberimizde.

10:29 . 7/06/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
İstanbul liste puanları

İstanbul liste puanları

2023 LGS taban puanları sınav sonrası gündeme geldi. 4 Haziran Pazar günü gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sistemi sınavı iki oturumda tamamlanacak. Sınavda adaylara çoktan seçmeli 90 soru yöneltilecek. LGS sınav sonuçları da Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak değerlendirmenin ardından 26 Haziran'da "https://www.meb.gov.tr" internet adresinde ilan edilecek.

2023 İSTANBUL LİSE TABAN PUANLARI

Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, İmam Hatip Lisesi ve Meslek Lisesi taban puanları bilgisi MEB kılavuzuyla yayınlanıyor. 2023 yılına ait LGS taban ile tavan puanları ve yüzdelik dilimleri de MEB tarafından henüz açıklanmadı. İşte 2022 yılına ait İstanbul liselerin taban ve tavan puanları...

2023 İSTANBUL LİSE TABAN PUANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLERİ

Aşağıdaki veriler MEB tarafından yayınlanmış olan en son güncel taban puanları ve yüzdelik dilimleridir.



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