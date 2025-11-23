Yeni Şafak
Japonca kökenli bir kelime olan 'karaoke'nin Japoncadaki köken anlamı nedir?

21:3523/11/2025, Pazar
G: 23/11/2025, Pazar
Milyoner
Milyoner

Japonca kökenli bir kelime olan 'karaoke'nin Japoncadaki köken anlamı nedir? Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sorulan ve 300 bin TL değerinde olan bu sorunun yanıtı belli oldu.

Soru: Japonca kökenli bir kelime olan 'karaoke'nin Japoncadaki köken anlamı nedir?

Cevap: B: Boş orkestra

A: Kuru gürültü

B: Boş orkestra

C: Sessiz çığlık

D: Çılgın dans

Karaoke (カラオケ?, Japonca birleşik ad: kara 空 "boş, yok" ve ōkesutora オーケストラ "orkestra", orkestranın yokluğu, solistsiz orkestra) Japon kökenli bir eğlence anlayışıdır. Türk Dil Kurumu'nun sözlüğünde bulunmayan bir sözcüktür.


Orijinal şarkıdan sözler çıkarılır. Kişinin önündeki ekrandan (karaoke makinesinden) veya kâğıttan sözlerini takip ederek mikrofonla topluluğa şarkıyı söylemeye çalışmasına verilen isimdir. Şarkı sözleri genelde şarkıcıya yol göstermek amacıyla video ekranında değişen bir simge ya da renkle veya müzikli/videolu gösterilir.


Karaoke makinesini 1971'de Inoue Daisuke bir otomobil teybi ile bir madeni para kutusu ve küçük bir amfiyi birleştirerek icat etti.

