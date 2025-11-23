Soru: Japonca kökenli bir kelime olan 'karaoke'nin Japoncadaki köken anlamı nedir?

A: Kuru gürültü

B: Boş orkestra

C: Sessiz çığlık

D: Çılgın dans

Karaoke (カラオケ?, Japonca birleşik ad: kara 空 "boş, yok" ve ōkesutora オーケストラ "orkestra", orkestranın yokluğu, solistsiz orkestra) Japon kökenli bir eğlence anlayışıdır. Türk Dil Kurumu'nun sözlüğünde bulunmayan bir sözcüktür.





Orijinal şarkıdan sözler çıkarılır. Kişinin önündeki ekrandan (karaoke makinesinden) veya kâğıttan sözlerini takip ederek mikrofonla topluluğa şarkıyı söylemeye çalışmasına verilen isimdir. Şarkı sözleri genelde şarkıcıya yol göstermek amacıyla video ekranında değişen bir simge ya da renkle veya müzikli/videolu gösterilir.



