Özgün Süleyman Soyludan Fikirtepedeki patlamaya ilişkin açıklama Şu ana kadar terör bağlantısı göremedik
ÖZGÜN HABERLER

Süleyman Soylu’dan Fikirtepe’deki patlamaya ilişkin açıklama: Şu ana kadar terör bağlantısı göremedik

İstanbul Valiliği, Kadıköy Fikirtepe'de 3 kişinin öldüğü patlama ve yangının kesin sebebinin; itfaiye, emniyet, AFAD ve İGDAŞ ekiplerinin incelemelerinin tamamlanmasının ardından kamuoyu ile paylaşılacağını bildirirken, konuya ilişkin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şu ana kadar yapılan değerlendirmelerde terör bağlantısının olmadığını ama incelemenin sürdüğünü duyurdu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Kadıköydeki patlamanın sebebi ne? Terör saldırısı mı?
Kadıköy'deki patlama terör saldırısı mı?

İstanbul Fikirtepe'de 3 kişinin hayatını kaybettiği patlamada bugün yeni bir gelişme yaşandı. Feci olayda hayatını kaybedenlerden M.K.'nin terör örgütü TKP-ML’den suç kaydı olduğunun belirlendi. M.K.'nin evde bomba yapmaya çalıştığı ve o sırada infilak ettiği öne sürüldü.

Kadıköyde'ki patlama terör saldırısı mı?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğü'nde basın toplantısı düzenledi. İstanbul Kadıköy'de bir binada patlama meydana gelmesine ilişkin başlatılan terör soruşturma sürerken İçişileri Bakanı Süleyman Soylu, açıklamalarda bulundu.

Bakan Soylu, ''Biz şu ana kadar bir terör bağlantısı göremedik'' dedi ve soruşturmanın sürdüğünü de söyledi.

Soylu şu ifadeleri kullandı: ''Valilimiz ilk başlarda doğalgaz patlaması olabilir dedi. Daha sonra binanın içerisinde girince bir değerlendirme yaptılar ve doğalgaz olamayacağı belirlendi. Olayla ilgili sosyal medyada paylaşılan gönderilerin yüzde 30'u boy hesaplar tarafından yapıldı. Yapılan araştırmalar sonucunda, ben dün gecenin geç saatlerinde bilgi aldım. Olay terör de olabilir, terör olmayabilir de, biz olayı irdelemek zorundayız.

Patlama yaşanan evde ne bulundu?

Arkadaşlarımız yaptıkları çalışmayla; 1959 doğumlu M.K. yakınlarının ve akrabalarının şizofren hastası olduğunu söyledikleri, bir sol ayağının kesik olduğu ve evinin son 1-1 buçuk ayda ziyaret edilenler tarafından tespit edilip çöp eve döndüğü, evinde toz halinde 1 yıldır bulundurduğu havai fişek gibi, maytap gibi, piroteknik bir malzeme. Evinde bir sanki kurusıkından bozma bir tabanca da bulundu. Geçmiş dönemlerde 1980 öncesi aşırı sol örgütlerle irtibatının da olduğu ve İsviçre'de adam öldürmeden dolayı Türkiye'de yakalanmış ve cezaevinde yattığı, bu konuda aile bireylerini suçladığı, elektriğe çok meraklı, evinin her yerinde elektrik aksamı olan bir kişiden bahsediyoruz.

TOKİ Gaziantep 45 bin müstakil ve müşterek arsaları hangi ilçelerde?
ÖZGÜN
TOKİ Gaziantep 45 bin müstakil ve müşterek arsaları hangi ilçelerde?
Mutfak döşemelerinin altından çıktı

Mutfak döşemelerinin altından çıktı

Çil çil altın fışkırdı​: Bir anda milyoner oldular.
Hemen 911i arıyor

Hemen 911'i arıyor

​Apple'ın yeni özelliği polisleri bezdirdi.
TOGGun fiyatı ne kadar olacak?

​Bakan Varank duyurdu: Rakiplerine göre çok ucuz ve masrafsız
'Samimilerse buyursunlar er meydanına'

'Samimilerse buyursunlar er meydanına'

Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na başörtüsü tepkisi: CHP'nin verdiği teklif samimiyetsiz ve tutarsız

Meksika'dan Ambarlı Limanı'na gelen gemide kumaş topları arasından 1,5 ton uyuşturucu çıktı.
Yeni yüzyılın mimarı kuva-yi milliye şehrinde

Yeni yüzyılın mimarı kuva-yi milliye şehrinde

​Başkan Avcı: Gönül belediyeciliği anlamında elimizden gelen imkânları seferber ediyoruz.

​Bakanlık tek tek tespit etti: 28 Bin Kişi RADAR'a takıldı.

Herkes bu kayaları görmeye geliyor

Herkes bu kayaları görmeye geliyor

Beş milyon yıla yakın geçmişi olduğu biliniyor.

Bakan Soylu, Kadıköy'deki patlama yaşanan evde nelerin bulunduğunu açıkladı.

'​Türkiye'nin ev sahipliğinde masaya oturalım'

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.