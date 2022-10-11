Süleyman Soylu’dan Fikirtepe’deki patlamaya ilişkin açıklama: Şu ana kadar terör bağlantısı göremedik

İstanbul Fikirtepe'de 3 kişinin hayatını kaybettiği patlamada bugün yeni bir gelişme yaşandı. Feci olayda hayatını kaybedenlerden M.K.'nin terör örgütü TKP-ML’den suç kaydı olduğunun belirlendi. M.K.'nin evde bomba yapmaya çalıştığı ve o sırada infilak ettiği öne sürüldü.

Kadıköyde'ki patlama terör saldırısı mı?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğü'nde basın toplantısı düzenledi. İstanbul Kadıköy'de bir binada patlama meydana gelmesine ilişkin başlatılan terör soruşturma sürerken İçişileri Bakanı Süleyman Soylu, açıklamalarda bulundu.

Bakan Soylu, ''Biz şu ana kadar bir terör bağlantısı göremedik'' dedi ve soruşturmanın sürdüğünü de söyledi.

Soylu şu ifadeleri kullandı: ''Valilimiz ilk başlarda doğalgaz patlaması olabilir dedi. Daha sonra binanın içerisinde girince bir değerlendirme yaptılar ve doğalgaz olamayacağı belirlendi. Olayla ilgili sosyal medyada paylaşılan gönderilerin yüzde 30'u boy hesaplar tarafından yapıldı. Yapılan araştırmalar sonucunda, ben dün gecenin geç saatlerinde bilgi aldım. Olay terör de olabilir, terör olmayabilir de, biz olayı irdelemek zorundayız.

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Patlama yaşanan evde ne bulundu?

Arkadaşlarımız yaptıkları çalışmayla; 1959 doğumlu M.K. yakınlarının ve akrabalarının şizofren hastası olduğunu söyledikleri, bir sol ayağının kesik olduğu ve evinin son 1-1 buçuk ayda ziyaret edilenler tarafından tespit edilip çöp eve döndüğü, evinde toz halinde 1 yıldır bulundurduğu havai fişek gibi, maytap gibi, piroteknik bir malzeme. Evinde bir sanki kurusıkından bozma bir tabanca da bulundu. Geçmiş dönemlerde 1980 öncesi aşırı sol örgütlerle irtibatının da olduğu ve İsviçre'de adam öldürmeden dolayı Türkiye'de yakalanmış ve cezaevinde yattığı, bu konuda aile bireylerini suçladığı, elektriğe çok meraklı, evinin her yerinde elektrik aksamı olan bir kişiden bahsediyoruz.