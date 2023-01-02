2023 kargo ücretleri: MNG, PTT, Sürat, Yurtiçi, Aras Kargo ücretleri

Yeni yılla beraber kargo şirketlerinde fiyatlar güncelleniyor. 2022 senesinde birçok kargo firması 9.90 TL’den hizmet verirken 2023’de fiyatlarda artış görülüyor. İşte kargo firmalarının güncel 2023 ücretleri.

SÜRAT KARGO ÜCRETİ 2023

Sürat kargo ücret hesaplama ve Sürat kargo ücreti 2023:

> Şehir içi dosya, evrak (0-Ikg) kargoları için 10.73 TL, 200 km ise 17.46 TL.

> 1 kg ile 2 kg arasındaki kargolar şehir içinde 27,66 TL, 200 km için 42,11 TL. 1 kg - 2 kg ağırlıkta 600 km uzaklığa 54,46 TL.

> 50 kg ve daha fazlası kargolar şehir içinde 160 TL, 200 km yakın çevreye 255 TL, 600 km uzaklığa ise 389 TL.

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ARAS KARGO ÜCRET 2023

> 7 kg bir kargo için 11,70 TL,

> 2 kg bir kargo için 12,89 TL,

> 3 kg kargolar için de 14,32 TL olarak belirlenmiştir.

Mesafeye ve kargonun büyüklüğüne göre de fiyatlar değişiklik göstermektedir.

PTT KARGO ÜCRETLERİ 2023

PTT kargo ücreti hesaplama için öncelikle kargonun kg değeri boyutu bilinmeli ve buna göre hesaplama yapılmalıdır. PTT kargo ücretleri 2023:

> 1 kg olan gönderinin PTT kargo ücreti 2023: 26 TL

> 2 kg olan gönderinin PTT kargo ücreti: 30 TL

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> 3 kg olan gönderinin kargo ücreti: 32 TL

> 4 kg olan gönderinin kargo ücreti: 35 TL

> 5 kg olan gönderinin kargo ücreti: 38 TL

> 6 kg olan gönderinin kargo ücreti: 41 TL

YURTİÇİ KARGO ÜCRETLERİ 2023

Yurtiçi kargo ücret hesaplama nasıl yapılır, Yurtiçi kargo ücreti 2023:

> Şehir içi kargo fiyatı 0 ile 1 kg aralığındaki kargolar için 21,45 TL.

> 1 ile 2 kg aralığındaki kargo için 31 TL.

> 2 ile 3 kg aralığındaki kargo için ise 34 TL.

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MNG KARGO ÜCRETLERİ 2023

2023 MNG kargo fiyatları şu şekilde;

> Şehir İçi dosya, evrak kargoları için 15 TL.

> 600 km uzaklığa kadar 30 TL.

KG olarak daha fazla olan 2023 MNG Kargo fiyatları:

> 1 kg ile 2 kg aralığındaki kargolar şehir içi 22 TL, 600 km uzaklığa kadar için 43 TL.

> 21-30 kg arası 91 TL, 600 km kadar çevreye taşımacılık 190 TL.