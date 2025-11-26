Kasım 2025 enflasyon verileri için geri sayım başladı: Enflasyon ne zaman açıklanacak? Güncel beklentiler

Kasım 2025 enflasyon verileri 3 Aralık’ta açıklanacak. Piyasada aylık TÜFE beklentisi %1,59’a yükselirken, yıl sonu enflasyon tahmini %32,20 seviyesine çıktı. Maaş zamları ve kira artış oranları için kritik veri yaklaşıyor.





Enflasyon ne zaman açıklanacak?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), her ay olduğu gibi Kasım 2025 dönemine ait enflasyon rakamlarını 3 Aralık 2025 Çarşamba günü saat 10.00’da kamuoyuyla paylaşacak. Tüketici Fiyat Endeksi’nin (TÜFE) yeni sonuçları; memur ve emekli maaş artışlarından kira zamlarına, yatırımcı beklentilerinden piyasa fiyatlamalarına kadar birçok alanı doğrudan etkileyecek.





Kasım 2025 için enflasyon beklentisi yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan Kasım ayı Piyasa Katılımcıları Anketi, fiyatlama davranışlarında yukarı yönlü güncelleme olduğunu ortaya koydu.





Aylık beklenti %1,59’a çıktı

Geçen ay %1,55 olan Kasım ayı TÜFE artış beklentisi, bu anket döneminde %1,59 seviyesine yükseldi. Piyasadaki öngörüler, gıda ve hizmet fiyatlarının aylık bazda baskı oluşturmayı sürdürdüğüne işaret ediyor.





Yıl sonu tahmini %32,20’ye revize edildi

Ankete göre:

Yıl sonu enflasyon beklentisi: %31,77 → %32,20

12 ay sonrası enflasyon tahmini: %23,49

24 ay sonrası tahmin: %17,69

Ekonomistler, enflasyonun yılın son çeyreğinde yüksek ancak daha yatay bir seyir izleyebileceğini, düşüşün ise 2026 itibarıyla kademeli şekilde hızlanabileceğini değerlendiriyor.





Ankette enflasyon olasılık dağılımı

Kasım 2025 anketinde katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin öngörüleri şöyle şekillendi: %52,71 olasılıkla TÜFE’nin %22,00–24,99 aralığında olacağı tahmin ediliyor. %24,75 olasılıkla %25,00–27,99 aralığı öngörülüyor. Nokta tahminlerde de en yoğun beklenti %22–24 bandında toplandı. Bu görünüm, ekonomide enflasyon beklentilerinin hâlâ yüksek seviyelerde kaldığını, ancak orta vadede sınırlı bir gevşeme beklentisinin korunduğunu gösteriyor.





Ekonomide gözler 3 Aralık’ta

Kasım ayı enflasyon verisi, aynı zamanda aralık ayı kira artış oranı, memur ve emekli için yılın ikinci yarısına ilişkin maaş hesaplamaları ve özel sektör ücret düzenlemelerinde de belirleyici olacak.



