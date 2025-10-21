KASIM ARA TATİL TAKVİMİ 2025: Ara tatil ne zaman, ara tatile kaç gün kaldı?

Okullarda ara tatil heyecanı başladı! Yoğun geçen ilk dönemin ardından öğrenciler, Kasım ara tatilinin ne zaman başlayacağını araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre, ilk ara tatil bir hafta sürecek. Peki, Kasım ara tatili hangi günlerde yapılacak, okullar ne zaman kapanacak? İşte MEB 2025 ara tatil tarihleri…