KASIM ARA TATİL TAKVİMİ 2025: Ara tatil ne zaman, ara tatile kaç gün kaldı?

KASIM ARA TATİL TAKVİMİ 2025: Ara tatil ne zaman, ara tatile kaç gün kaldı?

12:5521/10/2025, Salı
Kasım ara tatil takvimi açıklandı mı?

Ara tatil için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimine göre 2025-2026 eğitim öğretim yılında öğrenciler, birinci ve ikinci dönem olmak üzere iki kez ara tatil yapacak. Kasım ayındaki ilk ara tatil öncesinde milyonlarca öğrenci ve veli, “Ara tatil ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek?” sorularına yanıt arıyor. İşte 2025 Kasım ara tatil tarihleri ve detaylar…

Okullarda ara tatil heyecanı başladı! Yoğun geçen ilk dönemin ardından öğrenciler, Kasım ara tatilinin ne zaman başlayacağını araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre, ilk ara tatil bir hafta sürecek. Peki, Kasım ara tatili hangi günlerde yapılacak, okullar ne zaman kapanacak? İşte MEB 2025 ara tatil tarihleri…

KASIM ARA TATİLİ NE ZAMAN?

2025-2026 Kasım ara tatili 7 Kasım Cuma günü ders zilinin çalmasıyla başlayacak. Okullar 17 Kasım Pazartesi günü açılacak.

1. DÖNEM NE ZAMAN SONA ERECEK?

1. Dönem 16 Ocak 2026 Cuma günü karnelerin alınması ile sona erecek.

2. Dönem 2 Şubat 2026 Pazartesi günü başlayacak.

2. ARA TATİL NE ZAMAN?

Bu yıl 2. ara tatil Mart ayında uygulanacak. 13 Mart 2026 Cuma günü ders bitimiyle başlayacak olan ara tatil 23 Mart Pazartesi okulların açılmasıyla sona erecek.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

2025-2026 Eğitim öğretim yılı 26 Haziran'da sona erecek.

