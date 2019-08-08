Kimler Kurban Kesmekle Yükümlüdür?

Kurban Bayramı'nda kurban kesmekle yükümlü olan kişilerin kimler? Bu soruyu Diyanet İşleri Başkanlığı, yayımladığı Kurban Rehberi'nde yanıtladı.

KİMLER KURBAN KESMELİ?

Kurban kesmek, akıllı, buluğ çağına ermiş, dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına (nisap) sahip ve yolcu olmayan Müslüman’ın yerine getirmesi gereken bir ibadettir. Temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 20 miskal (80.18 gr) altın veya bunun değerinde para veya eşyaya sahip olan kişi dinen zengindir, dolayısıyla Allah’ın kendisine bahşetmiş olduğu nimetlere şükran ifadesi ve Allah yolunda fedâkarlığın nişanesi olarak kurban kesmelidir.