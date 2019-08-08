Kimler Kurban Kesmekle Yükümlüdür?
ÖZGÜN HABERLER

Kimler Kurban Kesmekle Yükümlüdür?

Kurban Bayramı'nın gelmesiyle "kimler kurban kesmeli?" sorusu da Müslümanlar tarafından merak konusu oluyor. İşte kurban kesimiyle yükümlü kimselerde bulunması gereken özellikler.

Haber Merkezi Diğer
Arşiv

Arşiv

Fotoğraf: Gökhan Zobar

Kurban Bayramı'nda kurban kesmekle yükümlü olan kişilerin kimler? Bu soruyu Diyanet İşleri Başkanlığı, yayımladığı Kurban Rehberi'nde yanıtladı.

KİMLER KURBAN KESMELİ?

Kurban kesmek, akıllı, buluğ çağına ermiş, dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına (nisap) sahip ve yolcu olmayan Müslüman’ın yerine getirmesi gereken bir ibadettir. Temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 20 miskal (80.18 gr) altın veya bunun değerinde para veya eşyaya sahip olan kişi dinen zengindir, dolayısıyla Allah’ın kendisine bahşetmiş olduğu nimetlere şükran ifadesi ve Allah yolunda fedâkarlığın nişanesi olarak kurban kesmelidir.

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Yetimlerin babası: Bahattin Yıldız
    Kaydet
    Font
    +

        Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

        Çok yakında!
        FLAŞ

        #title#

        #spot#
        8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.