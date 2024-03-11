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Kocaeli iftar saati kaçta, ezan kaçta okunacak? 2024 Kocaeli iftar vakitleri

Kocaeli 2024 Ramazan ayı imsakiyesi yayınlandı. 2024 Diyanet İşleri İmsakiyesine göre Kocaeli iftar vakti, Kocaeli akşam ezanı, akşam namazı ve Kocaeli namaz vakitleri belli oldu. Kocaeli'de oruç tutan Müslümanlar için Kocaeli akşam ezan saati ve iftar vakitlerini haberimizde paylaştık. Diyanet 2024 Ramazan imsakiyesine göre 2024 Ramazan ayı Kocaeli imsak vakti, akşam ezanı ve iftar vakitleri haberimizde.

12:53 - 11/03/2024 Pazartesi
Güncelleme: 01:21 - 11/03/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Kocaeli iftar vakti
Kocaeli iftar vakti
Kocaeli'da Ramazan ayı boyunca oruç tutanların merak edeceği iftar saatleri belli oldu. Mübarek Ramazan ayı, 11 Mart Pazartesi günü başlayacak ve 9 Nisan Salı günü sona erecek. Ramazan ayı Müslümanlar için iftar saatlerinin bekleyeceği heyecan dolu olacak. Kocaeli akşam ezanı, akşam namazı ve
haberimizde.

Kocaeli iftar saati kaçta, ezan kaçta okunacak?

Kocaeli imsak, sahur ve iftar vakitleri on bir ayın sultanı Ramazan ayının giriyor olması nedeniyle yoğun ilgi görüyor. Diyanet tarafından hazırlanan 2024 Kocaeli namaz vakitleri ve Kocaeli imsakiyesinin tamamına haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

Kocaeli'de ilk iftar saat kaçta 2024?

Kocaeli'de Ramazan ayının ilk iftarı, 11 Mart Pazartesi günü saat 19:09'da akşam ezanının okunmasıyla birlikte gerçekleşecek. Bu zaman diliminde ilk oruç da açılmış olacak.

Kocaeli'de ilk teravih namazı ne zaman 2024?

Kocaeli'de 10 Mart Pazar günü yatsı ezanı 20:27'de okunacak. Buna göre; teravih namazı da yatsı namazının farzının ardından kılınmaya başlanacak.

Ramazan Bayramı ne zaman, hangi gün 2024?

2024 yılında Ramazan Bayramı 10 Nisan Çarşamba günü başlayacak ve 12 Nisan Cuma günü sona erecek.

Ramazan Bayramı'nın önemli günleri:

  • 9 Nisan Salı: Ramazan Bayramı Arefe Günü (yarım gün tatil)
  • 10 Nisan Çarşamba: Ramazan Bayramı'nın 1. Günü
  • 11 Nisan Perşembe: Ramazan Bayramı'nın 2. Günü
  • 12 Nisan Cuma: Ramazan Bayramı'nın 3. Günü

Kocaeli'nin Tarihi

Kocaeli, tarih boyunca çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmış önemli bir şehirdir. Antik çağlardan itibaren Lidyalılar, Persler, Romalılar ve Bizanslılar gibi çeşitli medeniyetlerin etkisi altında kalmıştır. Özellikle Osmanlı döneminde sanayi ve ticaretin gelişmesiyle önem kazanmıştır.

Kocaeli'nin Coğrafi Konumu

Kocaeli, Türkiye'nin Marmara Bölgesi'nde yer alır. İstanbul, Sakarya, Bursa ve Yalova gibi illerle komşudur. Marmara Denizi'nin kıyısında bulunan Kocaeli, sanayi ve liman şehri olarak önemli bir konuma sahiptir.

Kocaeli'nin Nüfusu

Kocaeli, Türkiye'nin önemli şehirlerinden biridir ve nüfusu sürekli olarak artmaktadır. 2022 itibarıyla nüfusu 2 milyonun üzerindedir. Şehir, sanayi, ticaret, liman ve turizm gibi çeşitli sektörlerde faaliyet göstermektedir.

Kocaeli'nin Posta Kodu

Kocaeli'nin posta kodu 41XXX'dir. Kocaeli'nin farklı bölgeleri ve mahalleleri için özel posta kodları bulunmaktadır.



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