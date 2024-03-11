Ramazan ayı, İslam dininin beş şartından biri olan orucun tutulduğu kutsal bir aydır. Ramazan ayı, bereket, mağfiret ve manevi arınma ayı olarak kabul edilir. İmsakiye, Ramazan ayı boyunca her gün için iftar ve sahur vakitlerini gösteren bir tablodur. Ayrıca imsak, güneş, öğle, ikindi ve yatsı namazı vakitlerini de içerir. Kocaeli 2024 imsakiye sayesinde Kocaeli'de iftar saati kaçta, akşam ezanı saat kaçta okunacak? sorusunun cevabı öğrenilmekte. Ramazan imsakiyesi 2024 ile Kocaeli imsak, sahur vakti, iftar akşam ezan saati günlük olarak takip edilmekte. Peki Kocaeli için imsak, sahur vakti saat kaçta? İşte 2024 Kocaeli imsakiyesi...