Kocaeli iftar saati kaçta, ezan kaçta okunacak?
Kocaeli imsak, sahur ve iftar vakitleri on bir ayın sultanı Ramazan ayının giriyor olması nedeniyle yoğun ilgi görüyor. Diyanet tarafından hazırlanan 2024 Kocaeli namaz vakitleri ve Kocaeli imsakiyesinin tamamına haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.
Kocaeli'de ilk iftar saat kaçta 2024?
Kocaeli'de Ramazan ayının ilk iftarı, 11 Mart Pazartesi günü saat 19:09'da akşam ezanının okunmasıyla birlikte gerçekleşecek. Bu zaman diliminde ilk oruç da açılmış olacak.
Kocaeli'de ilk teravih namazı ne zaman 2024?
Kocaeli'de 10 Mart Pazar günü yatsı ezanı 20:27'de okunacak. Buna göre; teravih namazı da yatsı namazının farzının ardından kılınmaya başlanacak.
Ramazan Bayramı ne zaman, hangi gün 2024?
2024 yılında Ramazan Bayramı 10 Nisan Çarşamba günü başlayacak ve 12 Nisan Cuma günü sona erecek.
Ramazan Bayramı'nın önemli günleri:
- 9 Nisan Salı: Ramazan Bayramı Arefe Günü (yarım gün tatil)
- 10 Nisan Çarşamba: Ramazan Bayramı'nın 1. Günü
- 11 Nisan Perşembe: Ramazan Bayramı'nın 2. Günü
- 12 Nisan Cuma: Ramazan Bayramı'nın 3. Günü
Kocaeli'nin Tarihi
Kocaeli, tarih boyunca çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmış önemli bir şehirdir. Antik çağlardan itibaren Lidyalılar, Persler, Romalılar ve Bizanslılar gibi çeşitli medeniyetlerin etkisi altında kalmıştır. Özellikle Osmanlı döneminde sanayi ve ticaretin gelişmesiyle önem kazanmıştır.
Kocaeli'nin Coğrafi Konumu
Kocaeli, Türkiye'nin Marmara Bölgesi'nde yer alır. İstanbul, Sakarya, Bursa ve Yalova gibi illerle komşudur. Marmara Denizi'nin kıyısında bulunan Kocaeli, sanayi ve liman şehri olarak önemli bir konuma sahiptir.
Kocaeli'nin Nüfusu
Kocaeli, Türkiye'nin önemli şehirlerinden biridir ve nüfusu sürekli olarak artmaktadır. 2022 itibarıyla nüfusu 2 milyonun üzerindedir. Şehir, sanayi, ticaret, liman ve turizm gibi çeşitli sektörlerde faaliyet göstermektedir.
Kocaeli'nin Posta Kodu
Kocaeli'nin posta kodu 41XXX'dir. Kocaeli'nin farklı bölgeleri ve mahalleleri için özel posta kodları bulunmaktadır.