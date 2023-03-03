Koltuk nasıl silinir
Evdeki en çok kullanılan ve kullandıkça yıpranan eşyalardan biri koltuk takımlarıdır. Koltuk takımları zamanla el izi ya da üzerinde sürekli oturmaktan dolayı kıyafetlerin lekesi çıkabiliyor. Peki koltuklar nasıl silinir? Koltuk silmenin püf noktaları nelerdir?
KOLTUK NASIL SİLİNİR?
Koltuğun tüm yüzeylerinde biriken toz ve tüylerden kurtulmak için elektrik süpürgesinden destek alın.
Elektrik süpürgenize önce ince uçlu, ayrı bir başlık takın ve bu başlığı sayede koltuk ve minderlerin temizliğinde kullanın. (Aynı başlıkla yerleri ya da daha kirli alanları temizlemeyin)
Koltuklarınızdaki tüm minder ve yastıkları kaldırıp altlarını ve minderlerin, yastıkların yüzeylerini de elektrikli süpürge ile güzelce temizleyin.
Arından sert kıllı bir fırçayı elinizde alın ve koltuğun kumaşına zarar vermemeye özen göstererek tüm yüzeylerini hafif sert bir şekilde fırçalayın. Bu fırçalama işlemi daha kalıcı hale gelen toz ve kirden kurtulmanıza yardımcı olacaktır.
Eğer fırçalama işlemi sonrasında yüzeye yine çok fazla toz ya da tüy çıkarsa bu işlemin ardından yine elektrik süpürgesiyle tüm alanların üzerinden geçerek ortaya çıkan tozdan kurtulun. (Eğer evcil hayvanlar sebebiyle tüylerden kolay kolay kurtulamıyorsanız tüylerden daha kolay kurtulmanıza yardımcı olacak tüy toplayıcı rulolardan temin ederek koltuk temizliğinize dahil edebilirsiniz.)
Bu aşamanın ardından (eğer varsa) koltuğun kenar ve köşelerindeki sert yüzeyleri güzelce temizleyin. Koltuğunuzun kolları, ayakları ya da kenarları ahşap, metal gibi malzemelerden yapıldıysa bu alanları da mutlaka temizleyin. Bu temizlik için kullanım kılavuzunda önerilen bir yöntem varsa mutlaka onu uygulayın. Eğer özel bir temizlik ürünü gerektirmiyorsa çok amaçlı spreylerden destek alarak temizleme işlemini tamamlayabilirsiniz.
Bu genel temizliğin ardından koltuğunuzun türüne göre daha derinlemesine koltuk temizliğine geçebilirsiniz.
SÜET KOLTUKLAR NASIL TEMİZLENİR?
Süet koltukların lekelerin en zor çıktığı koltuklardır. Leke silinip yıkansa bile
kuruduktan sonra izlerin ortaya çıktığı görülür. Süet koltukların
temizlenmesinde en etkili yöntemlerden biri ise sprey şişenin içine alkol
koyup lekeli bölgelere püskürtmek ve ardından çok sert olmayan bir fırça ile
silmek. Bu yöntem koltuklar üzerindeki lekelerin daha çabuk çıkmasına
yardımcı olacaktır.
Süet koltukların üzerinden yağ lekelerini çıkarmak için yağın döküldüğü
bölgeye tuz dökerek 10 dakika bekletilir ve tuz dikkatlice temizlenir.
Ardından hiç silmeden yeniden tuz dökülür ve temiz ve miktofiber bir bezle
silmeye başlanır. Bu yöntem süet koltukların üzerinden yağ lekesini
çıkarmayı kolaylaştıracaktır.
Koltukların daha iyi temizlenmesi için sirke, bulaşık deterjanı ve soda
karıştırılarak su hazırlanır ve koltuklar hazırlanan su ile iyice silinir. Süet
koltukların üzerinden leke ve kirlerin kolayca arınmasına yardımcı olacaktır.
Koltukların temizlenmesinde etkili olan diğer yöntemlerden biri de beyaz
sabundur. Saf beyaz sabun ve su ile koltukların üzerindeki kir ve lekenin
çıkarılması etkilidir. Sık sık bu uygulamanın yapılması koltukların üzerinde
olan kalıcı lekelerin de zaman içerisinde geçmesini sağlayacaktır.
DERİ KOLTUKLAR NASIL TEMİZLENİR?
Temizliği en kolay görülen deri koltuklar, dikkatli temizlenmediği
durumlarda çabucak solmasına ve deforme olmasına neden olmaktadır. Deri
koltukları temizlerken aşırı kimyasal içeren çamaşır suyu, tuz ruhu, bulaşık
deterjanı gibi malzemelerin kullanılmamasına özen gösterilmelidir.
Deri koltuklar üzerinden lekelerin çabucak çıkarılması için beyaz saf sabun ve
su ile temizlemek yeterli görülmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken
unsur ise koltukların renginin solmaması için çok fazla sabun ve su
kullanmamaktır. Silme işlemi bittikten sonra durulayıp iyice kurulamak
gerekmektedir.
KADİFE KOLTUKLAR NASIL TEMİZLENİR?
Lekelerin en zor çıktığı koltuklardan biri de kadife kumaş kaplı koltuklardır.
Kadife kumaşın yıpranmaması için daha özenli dikkatli temizlenmesi
gereklidir. Sert fırça ve bez kullanımından kaçınarak yumuşak bezlerle
temizlenmesi önerilmektedir.
Kadife kumaşlı koltukları temizlenirken bulaşık deterjanı ve suyu karıştırıp
silinmesi önerilmektedir. Bunun dışında beyaz sabun yöntemiyle de kadife
koltuklar üzerindeki lekeler de çıkarılabilir. Koltuk temizliğinde en etkili
yöntemlerden biri de karbonatla temizlemektedir. Bunun için yapılması için
lekeli bölgenin üzerine karbonat sürerek 1-2 dakika beklettikten sonra ılık
suyla silinir.
Tüm bu yöntemler uygulanırken dikkat edilmesi gereken en önemli nokta ise
kadife kumaşın yapısını bozmamak için aşırı sıcak su kullanımından
kaçınmak ve kadifenin tüylerinin yönüne doğru silinmesidir.
PAMUKLU KUMAŞLAR NASIL TEMİZLENİR?
Pamuklu kumaşların temizlenmesi için oldukça pratik ve kolay bir yöntem
bulunmaktadır. 1 fincan sirke, 1 fincan ılık su, sıvı sabun ve arap sabunu
karıştırılarak koltukların üzeri yumuşak bir bezle silinir ve aynı şekilde
durulanır. Koltukların üzerinde lekelerin ve kirlerin daha etkili bir şekilde
temizlenmesine yardımcı olacaktır.
TAY TÜYÜ KOLTUKLAR NASIL TEMİZLENİR?
Temizlemesi oldukça hassas olan tay tüyü koltuklar sert sırça yada sert
bezlerle temizlemek koltukların daha çabuk yıpranmasına neden olabilir.
Bundan dolayı daha dikkatli ve hassas temizlenmesi önerilir. Tay tüyü
koltukların temizlenmesi için önerilen temizlik önerisi ise sabun, sirke ve
şampuanı karıştırarak koltukların üzeri silinmesidir. Temizliği oldukça kolay
olan tay tüyü koltuklarda dikkat edilmesi gereken hassasiyettir. Yeterli özen
gösterildikten sonra kolayca temizlenmektedir. Hazırlanan su ile koltukları
sildikten sonra iyice durulanır ve temizlik tamamlanmış olur.
KOLTUK NEYLE SİLİNİR?
Deri Koltuklar: Sirke & Zeytinyağı
Pamuklu Koltuklar: Sabun & Sirke
Kadife Koltuklar: Bulaşık Deterjanı
Tüm Yüzeylere: Aspirin Temizleyici
Tay Tüyü Koltuklar: Sabun & Sirke & Şampuan
KOLTUKTAKİ LEKELER NASIL TEMİZLENİR?
Evcil hayvanınız varsa veya sıklıkla leke bırakabilecek içecekler tüketiyorsanız, biraz daha fazla dikkat gerektirebilecek birkaç temizlik noktanız daha olma ihtimali vardır.
Lekeyi hemen fark ederseniz, fazla sıvıyı emmek için bir kağıt havlu kullanmalısınız. Ardından, bir kapta birkaç damla bulaşık deterjanı karıştırın ve bu karışımı lekeye sürün ama kumaşı karışımla doyurmayın. Kurumaya bırakın ve gerekirse tekrarlayın.
Zor bir leke varsa, koltuk bakım etiketiniz güvenli olduğunu söylediği sürece solvent bazlı bir temizleyici kullanabilirsiniz.
Yeni bir temizleyiciyi ilk kez kullanıyorsanız, kumaşa zarar vermeyeceğinden emin olmak için koltuğunuzun göze çarpmayan bir yerinde nokta testi yapmanızı öneririz.