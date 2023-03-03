Evdeki en çok kullanılan ve kullandıkça yıpranan eşyalardan biri koltuk takımlarıdır. Koltuk takımları zamanla el izi ya da üzerinde sürekli oturmaktan dolayı kıyafetlerin lekesi çıkabiliyor. Peki koltuklar nasıl silinir? Koltuk silmenin püf noktaları nelerdir?

KOLTUK NASIL SİLİNİR?

Koltuğun tüm yüzeylerinde biriken toz ve tüylerden kurtulmak için elektrik süpürgesinden destek alın.

Elektrik süpürgenize önce ince uçlu, ayrı bir başlık takın ve bu başlığı sayede koltuk ve minderlerin temizliğinde kullanın. (Aynı başlıkla yerleri ya da daha kirli alanları temizlemeyin)

Koltuklarınızdaki tüm minder ve yastıkları kaldırıp altlarını ve minderlerin, yastıkların yüzeylerini de elektrikli süpürge ile güzelce temizleyin.

Arından sert kıllı bir fırçayı elinizde alın ve koltuğun kumaşına zarar vermemeye özen göstererek tüm yüzeylerini hafif sert bir şekilde fırçalayın. Bu fırçalama işlemi daha kalıcı hale gelen toz ve kirden kurtulmanıza yardımcı olacaktır.

Eğer fırçalama işlemi sonrasında yüzeye yine çok fazla toz ya da tüy çıkarsa bu işlemin ardından yine elektrik süpürgesiyle tüm alanların üzerinden geçerek ortaya çıkan tozdan kurtulun. (Eğer evcil hayvanlar sebebiyle tüylerden kolay kolay kurtulamıyorsanız tüylerden daha kolay kurtulmanıza yardımcı olacak tüy toplayıcı rulolardan temin ederek koltuk temizliğinize dahil edebilirsiniz.)

Bu aşamanın ardından (eğer varsa) koltuğun kenar ve köşelerindeki sert yüzeyleri güzelce temizleyin. Koltuğunuzun kolları, ayakları ya da kenarları ahşap, metal gibi malzemelerden yapıldıysa bu alanları da mutlaka temizleyin. Bu temizlik için kullanım kılavuzunda önerilen bir yöntem varsa mutlaka onu uygulayın. Eğer özel bir temizlik ürünü gerektirmiyorsa çok amaçlı spreylerden destek alarak temizleme işlemini tamamlayabilirsiniz.

Bu genel temizliğin ardından koltuğunuzun türüne göre daha derinlemesine koltuk temizliğine geçebilirsiniz.

SÜET KOLTUKLAR NASIL TEMİZLENİR?

Süet koltukların lekelerin en zor çıktığı koltuklardır. Leke silinip yıkansa bile

kuruduktan sonra izlerin ortaya çıktığı görülür. Süet koltukların

temizlenmesinde en etkili yöntemlerden biri ise sprey şişenin içine alkol

koyup lekeli bölgelere püskürtmek ve ardından çok sert olmayan bir fırça ile

silmek. Bu yöntem koltuklar üzerindeki lekelerin daha çabuk çıkmasına

yardımcı olacaktır.

Süet koltukların üzerinden yağ lekelerini çıkarmak için yağın döküldüğü

bölgeye tuz dökerek 10 dakika bekletilir ve tuz dikkatlice temizlenir.

Ardından hiç silmeden yeniden tuz dökülür ve temiz ve miktofiber bir bezle

silmeye başlanır. Bu yöntem süet koltukların üzerinden yağ lekesini

çıkarmayı kolaylaştıracaktır.

Koltukların daha iyi temizlenmesi için sirke, bulaşık deterjanı ve soda

karıştırılarak su hazırlanır ve koltuklar hazırlanan su ile iyice silinir. Süet

koltukların üzerinden leke ve kirlerin kolayca arınmasına yardımcı olacaktır.

Koltukların temizlenmesinde etkili olan diğer yöntemlerden biri de beyaz

sabundur. Saf beyaz sabun ve su ile koltukların üzerindeki kir ve lekenin

çıkarılması etkilidir. Sık sık bu uygulamanın yapılması koltukların üzerinde

olan kalıcı lekelerin de zaman içerisinde geçmesini sağlayacaktır.

DERİ KOLTUKLAR NASIL TEMİZLENİR?

Temizliği en kolay görülen deri koltuklar, dikkatli temizlenmediği

durumlarda çabucak solmasına ve deforme olmasına neden olmaktadır. Deri

koltukları temizlerken aşırı kimyasal içeren çamaşır suyu, tuz ruhu, bulaşık

deterjanı gibi malzemelerin kullanılmamasına özen gösterilmelidir.

Deri koltuklar üzerinden lekelerin çabucak çıkarılması için beyaz saf sabun ve

su ile temizlemek yeterli görülmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken

unsur ise koltukların renginin solmaması için çok fazla sabun ve su

kullanmamaktır. Silme işlemi bittikten sonra durulayıp iyice kurulamak

gerekmektedir.

KADİFE KOLTUKLAR NASIL TEMİZLENİR?

Lekelerin en zor çıktığı koltuklardan biri de kadife kumaş kaplı koltuklardır.

Kadife kumaşın yıpranmaması için daha özenli dikkatli temizlenmesi

gereklidir. Sert fırça ve bez kullanımından kaçınarak yumuşak bezlerle

temizlenmesi önerilmektedir.

Kadife kumaşlı koltukları temizlenirken bulaşık deterjanı ve suyu karıştırıp

silinmesi önerilmektedir. Bunun dışında beyaz sabun yöntemiyle de kadife

koltuklar üzerindeki lekeler de çıkarılabilir. Koltuk temizliğinde en etkili

yöntemlerden biri de karbonatla temizlemektedir. Bunun için yapılması için

lekeli bölgenin üzerine karbonat sürerek 1-2 dakika beklettikten sonra ılık

suyla silinir.

Tüm bu yöntemler uygulanırken dikkat edilmesi gereken en önemli nokta ise

kadife kumaşın yapısını bozmamak için aşırı sıcak su kullanımından

kaçınmak ve kadifenin tüylerinin yönüne doğru silinmesidir.

PAMUKLU KUMAŞLAR NASIL TEMİZLENİR?

Pamuklu kumaşların temizlenmesi için oldukça pratik ve kolay bir yöntem

bulunmaktadır. 1 fincan sirke, 1 fincan ılık su, sıvı sabun ve arap sabunu

karıştırılarak koltukların üzeri yumuşak bir bezle silinir ve aynı şekilde

durulanır. Koltukların üzerinde lekelerin ve kirlerin daha etkili bir şekilde

temizlenmesine yardımcı olacaktır.

TAY TÜYÜ KOLTUKLAR NASIL TEMİZLENİR?

Temizlemesi oldukça hassas olan tay tüyü koltuklar sert sırça yada sert

bezlerle temizlemek koltukların daha çabuk yıpranmasına neden olabilir.

Bundan dolayı daha dikkatli ve hassas temizlenmesi önerilir. Tay tüyü

koltukların temizlenmesi için önerilen temizlik önerisi ise sabun, sirke ve

şampuanı karıştırarak koltukların üzeri silinmesidir. Temizliği oldukça kolay

olan tay tüyü koltuklarda dikkat edilmesi gereken hassasiyettir. Yeterli özen

gösterildikten sonra kolayca temizlenmektedir. Hazırlanan su ile koltukları

sildikten sonra iyice durulanır ve temizlik tamamlanmış olur.

KOLTUK NEYLE SİLİNİR?

Deri Koltuklar: Sirke & Zeytinyağı

Pamuklu Koltuklar: Sabun & Sirke

Kadife Koltuklar: Bulaşık Deterjanı

Tüm Yüzeylere: Aspirin Temizleyici

Tay Tüyü Koltuklar: Sabun & Sirke & Şampuan

KOLTUKTAKİ LEKELER NASIL TEMİZLENİR?

Evcil hayvanınız varsa veya sıklıkla leke bırakabilecek içecekler tüketiyorsanız, biraz daha fazla dikkat gerektirebilecek birkaç temizlik noktanız daha olma ihtimali vardır.

Lekeyi hemen fark ederseniz, fazla sıvıyı emmek için bir kağıt havlu kullanmalısınız. Ardından, bir kapta birkaç damla bulaşık deterjanı karıştırın ve bu karışımı lekeye sürün ama kumaşı karışımla doyurmayın. Kurumaya bırakın ve gerekirse tekrarlayın.

Zor bir leke varsa, koltuk bakım etiketiniz güvenli olduğunu söylediği sürece solvent bazlı bir temizleyici kullanabilirsiniz.

Yeni bir temizleyiciyi ilk kez kullanıyorsanız, kumaşa zarar vermeyeceğinden emin olmak için koltuğunuzun göze çarpmayan bir yerinde nokta testi yapmanızı öneririz.







