Konyaspor Fenerbahçe maç özeti

Süper Lig’in 29. haftasında Konyaspor, Fenerbahçe’yi konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe’nin 2-0’lık üstünlüğüyle sona erdi. İkinci yarıda Konyaspor kalecisinin köşe vuruşundan gelen topu elinden kaçırdı, Serdar Aziz, kalecinin hatasını affetmedi ve topu ağlara gönderdi. Fenerbahçe Konyaspor deplasmanında maçı 3-0 kazandı. İşte Fenerbahçe Konyaspor özeti.

KONYASPOR FENERBAHÇE ÖZET

3. dakikada ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Mert Hakan şutunu çekti. Kaleci Sehic’ten dönen topu Valencia üstten dışarıya yolladı.

29. dakikada Fenerbahçe’nin sağdan kullandığı köşe vuruşunda savunmadan seken topu Mert Hakan ceza sahasına ortaladı. Gökhan’ın indirdiği topu boş durumda olan Szalai ağlara yolladı. 0-1

32. dakikada Pelkas’ın pasıyla ceza sahasına sokulan Osayi-Samuel kaleciyle karşı karşıya pozisyonda meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 0-2

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42. dakikada ceza sahası önünde sol çaprazda topla buluşan Pelkas’ın şutu üstten auta gitti.

KONYASPOR FENERBAHÇE ÖZET (İKİNCİ YARI)

56' Sekidika yayın üzerinden şutunu çekti. Nijeryalı futbolcunun şutunu Altay kurtardı.

61' Hadziahmetovic'in ceza sahası dışından attığı şutta Altay topu çıkartmayı başardı. Dönen topta Sekidika dokunamadı.

62' Fenerbahçe Valencia ile pozisyona girdi. Sehic topu çıkartmayı başardı. Dönen topta Pelkas şutunu çekti, top az farkla auta gitti.

Konyaspor maçında sarı kart gören Enner Valencia, Gençlerbirliği maçı öncesinde cezalı duruma düştü.

69' Konyaspor'da Shengelia'nın sağ çaprazdan çektiği şutta top az farkla auta gitti.

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Konyaspor'un 73. dakikada bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle sayılmadı.

76' Jevtovic, ceza sahası dışından iyi bir şut çıkardı. Kaleci Altay son anda yaptığı müdahale ile topu kornere çeldi.

Skubic ile Pelkas çarpıştı. Fırat Aydınus sağlık görevlilerinin hemen sahaya girmesini istedi.

Pelkas sedye ile saha kenarına taşınıyor. Yunan futbolcu ambulans ile hastaneye götürülecek.

Süper Lig'de 29. haftanın kapanışında Fenerbahçe deplasmanda Konyaspor'u 3-0 mağlup etti.

KONYASPOR FENERBAHÇE ÖZET İZLE

KONYASPOR FENERBAHÇE MAÇININ KADROSU

STAT: Medaş Konya Büyükşehir

HAKEMLER: Fırat Aydınus, Süleyman Özay, Esat Sancaktar

İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR: Sehic, Skubic, Ahmet, Abdülkerim, Adil, Diamonde (Dk. 35 Hadziahmetovic), Jevtovic, Shengeila, Milosevic (Dk. 82 Kravets), Sekidika (Dk.70 Bytyqi) Cikaleshi

FENERBAHÇE : Altay, Gökhan, Serdar, Szalai, Novak, Sosa (Dk. 58 Gustavo), Mert Hakan (Dk. 70 Ozan), Osayi-Samuel (Dk.70 Ferdi ), Pelkas (Dk. 82 Samatta ), Valencia, Thiam (Dk. 58 İrfan Can Kahveci)

GOLLER: Dk. 29 Pelkas, Dk. 32 Osayi- Samuel, Dk. 90 Serdar (Fenerbahçe)

SARI KARTLAR: Diamonde,Adil, (ittifak Holding Konyaspor) - Samatta (Fenerbahçe)

GUSTAVO FORMAYA KAVUŞTU

Sarı-lacivertli ekipte sakatlığı son bulan Luiz Gustavo, Konyaspor maçı ile formasına kavuştu. Sarı-lacivertli ekipte Enner Valencia, İrfan Can Kahveci ve Marcel Tisserand bugün kart görmeleri durumunda önümüzdeki hafta Gençlerbirliği maçında forma giyemiyecek.

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Antalya maçındaki ilk 11'e göre; Serdar, Valencia, Mert Hakan, Thaim'e yer verirken, Ozan ve Tisserand da yedek kulübesinde yer aldı.

KONYASPOR'DA GUİLHERME FORMA GİYEMEYECEK

Konyaspor, seramoniye Bitlis'de şehit olan askerlerin isimlerinin bulunduğu maskeyle çıktı.

Yeşil-beyazlı ekipte ise sarı kart cezalısı Guilherme Sitya ile sakatlığı devam eden Alper Uludağ ve Barış Yardımcı forma giyemeyecek. Sakatlığı sona eren Sehic ise ilk 11'de yerini aldı.

İlhan Palut'da Medipol Başakşehir maçındaki ilk 11'e göre Sehic, Adil ve Shengelia'ya yer verdi.

Konyaspor, Fenerbahçe karşısına 42'nci kez çıkacak. Daha önceki maçların 6'sını Konyaspor, 32'sini Fenerbahçe kazanırken, iki takımda 3 maçta berabere kaldı. Yeşil-beyazlı ekip, Fenerbahçe ile 2020 yılında oynadığı iki maçını da kazandı.

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