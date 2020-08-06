ABD koronavirüs nedeniyle ilan ettiği 4. seviye global seyahat uyarısını kaldırdı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi ile iş birliği içinde, ABD Dışişleri Bakanlığı 4. seviye Global Seyahat Uyarısını kaldırıyoruz." ifadesine yer verildi.

Pandeminin "öngörülemez" doğasından dolayı, ABD vatandaşlarının hala seyahat ederken dikkat etmesi gerektiğine işaret edilen açıklamada, "Bazı ülkelerde sağlık ve güvenlik şartları iyileşirken bazılarında da kötüleşmesiyle bakanlığımız sadece belirli ülkelere 1'den 4'e kadar seyahat uyarısı yapılan eski sisteme dönüyor." bilgisi verildi.

OYNAT Trump koronavirüs sorusuna kızıp basın toplantısını terk etti ABD Başkanı Donald Trump'ın düzenlediği basın toplantısında, Asya kökenli bir muhabir ile gerçekleştirdiği diyalog gündem oldu. Trump, kendisine yöneltilen, 'Neden koronavirüs mücadelesindeki başarılarınızı bir yarışmaya çeviriyorsunuz üstelik halen insanlar ölürken' sorusuna, 'Bunu Çin'e sorun' dedi ve ardından basın toplantısını sonlandırdı. BiP'te paylaş

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Açıklamada, ABD vatandaşlarının seyahat etmek istediği bölgelere yönelik gerekli uyarıları, bakanlığın web sitesinden bulabilecekleri de vurgulandı.

ABD Dışişleri Bakanlığından 19 Mart'ta yapılan açıklamada, Kovid-19 nedeniyle küresel seyahat uyarısının 4. seviyeye çıkarıldığı belirtilerek, Amerikalılara uluslararası seyahat yapmamaları tavsiye edilmişti.

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Ülkeye dönme uyarısı

Yurt dışında bulunan ABD vatandaşlarına da çağrıda bulunulan açıklamada, "Hala ticari uçuş imkanı bulunan ülkelerde olan ve ABD'de ikamet eden vatandaşlar, yurt dışında süresiz kalmaya hazırlanmıyorlarsa ABD'ye dönmek için ayarlamalarını acilen yapmalıdır." ifadesine yer verilmişti.