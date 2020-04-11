Adres değişikliği artık e-Devlet'te Türkiye'de her geçen gün etkisi daha fazla alana yayılan koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşların evden çıkmadan işlerini halledebilmeleri için tüm kolaylıklar sağlanıyor. Birçok uygulama online olarak hallediliyor. e-Devlet'te de uygulamalarına yenilerini eklemeye devam ediyor. Son olarak adres değişikliği yapacak kişilerin nüfus müdürlüklerine gitmeden internet üzerinden işlemlerini gerçekleştirmesine olanak sağlandı.

Haber Merkezi 11 Nisan 2020, 14:06 Son Güncelleme: 11 Nisan 2020, 14:14 Diğer