Koronavirüs Adres değişikliği artık e-Devlette
TÜRKİYE

Adres değişikliği artık e-Devlet'te

Türkiye'de her geçen gün etkisi daha fazla alana yayılan koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşların evden çıkmadan işlerini halledebilmeleri için tüm kolaylıklar sağlanıyor. Birçok uygulama online olarak hallediliyor. e-Devlet'te de uygulamalarına yenilerini eklemeye devam ediyor. Son olarak adres değişikliği yapacak kişilerin nüfus müdürlüklerine gitmeden internet üzerinden işlemlerini gerçekleştirmesine olanak sağlandı.

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Koronavirüs salgını nedeniyle sosyal mesafenin korunması için her alanda çalışmalar devam ediyor. Adres değişikliği bildirimi yapmak isteyenlerin bundan sonra nüfus müdürlüklerine gitmesine gerek kalmadı. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi e-Devlet üzerinden adres değişikliği bildiriminin yapılmasına olanak sağlayan altyapıyı hizmete sundu.

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