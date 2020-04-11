Adres değişikliği artık e-Devlet'te

Koronavirüs salgını nedeniyle sosyal mesafenin korunması için her alanda çalışmalar devam ediyor. Adres değişikliği bildirimi yapmak isteyenlerin bundan sonra nüfus müdürlüklerine gitmesine gerek kalmadı. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi e-Devlet üzerinden adres değişikliği bildiriminin yapılmasına olanak sağlayan altyapıyı hizmete sundu.
- Hizmetten yararlanmak için e-imza, mobil imza, SMS ile doğrulama yöntemlerinden biri kullanılabiliyor.
Adres değişikliği bildirimi için Nüfus Müdürlüklerine gitmenize gerek kalmadı, artık bildirimlerinizi e-Devlet Kapısı üzerinden yapabilirsiniz.
Hizmet için https://t.co/FXTFPGqlN6 @TC_icisleri @AliTahaKoc pic.twitter.com/yM8Auk1zoT
Adres değişikliği bildirimi için Nüfus Müdürlüklerine gitmenize gerek kalmadı, artık bildirimlerinizi e-Devlet Kapısı üzerinden yapabilirsiniz.