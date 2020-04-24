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Koronavirüs Almanyada 9 Türk daha koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
DÜNYA

Almanya'da 9 Türk daha koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Almanya'da, son 24 saatte 9 Türk vatandaşının daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirdiği bildirildi. Bu ölümlerin ardından Almanya'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybeden Türklerin sayısı 109'a yükseldi.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Yerel makamlardan edinilen bilgiye göre, Berlin, Hamburg, Nürnberg ve Münih bölgelerinden 9 Türk koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Vefat edenlerden M.Y'nin eşinin de 2 gün önce Kovid-19 nedeniyle öldüğü ve diğer hayatını kaybedenlerin aile bireylerinde de koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle ev karantinasında oldukları öğrenildi.

Almanya'da toplam 109 Türk öldü

Bu ölümlerin ardından Almanya'da Kovid-19 sebebiyle hayatını kaybeden Türklerin sayısı 109'a yükseldi.

Ülkede koronavirüs vaka sayısı 154 bin 159'a, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 5 bin 653'e çıktı.

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