Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Koronavirüs Avrupa Birliği seyahat listesini güncelledi İşte güncel liste
DÜNYA

Avrupa Birliği koronavirüs seyahat listesini güncelledi

Avrupa Birliği seyahat listesini güncelledi: İşte güncel liste

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle mart ayında sınırlarını kapatan Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, seyahat kısıtlamalarının kaldırıldığı ülkeler listesini yeniden güncelledi. AB'nin dış sınırları, Avustralya, Kanada, Japonya, Gürcistan, Yeni Zelanda, Ruanda, Güney Kore, Tayland, Tunus ve Uruguay'a kademeli olarak açılacak. AB, seyahat kısıtlamalarının kaldırılmasını tavsiye ettiği yeni listesinde Fas'a kapılarını kapattı

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

AB Konseyi, en son 30 Temmuz'da güncellediği listeden Fas'ı çıkararak tekrar yayımladı.

Daha önce seyahatin izin verildiği Fas'ın çıkarıldığı yeni listeye göre salgın tedbirleri kapsamında mart ayında kapatılan AB'nin dış sınırları, Avustralya, Kanada, Japonya, Gürcistan, Yeni Zelanda, Ruanda, Güney Kore, Tayland, Tunus ve Uruguay'a kademeli olarak açılacak.

AB ülkelerinin vatandaşlarına seyahat izni vermesi halinde Çin'e de kısıtlama uygulanmayacak.

Bakan Koca, Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesine övgüler yağdıran Sky News kanalının özel haberini paylaştı
OYNAT 00:00
Bakan Koca, Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesine övgüler yağdıran Sky News kanalının özel haberini paylaştı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından İngiliz Sky News kanalının Türkiye'nin koronavirüsle mücadelede gösterdiği başarı öyküsünü anlattığı özel haberi paylaştı. Bakan Koca paylaşımında, 'Salgın boyunca, ülke olarak bazı başarılarımız anlatıldığında, kimileri bu başarılara “Türkün Türk'e karşı Türk propagandası!” dedi. Birazdan İngiliz'in İngiliz'e Türkiye propagandasını izleyeceksiniz. Hekimlerimizle, sağlık sistemimizle gurur duyalım. İngiltere'nin önde gelen TV kanallarından SKY NEWS, Türkiye'nin salgınla başarılı mücadelesini, yaptığı özel haberle gündeme taşıdı. Haberde; filyasyon ekiplerimizin hastalığın takibinde dedektif gibi çalıştığı, erken ve yoğun müdahalenin tedavide başarı getirdiği vurgulanıyor' ifadelerini kullandı.


Türkiye, ABD, Rusya, Brezilya, Hindistan, Sırbistan ve Karadağ gibi ülkelere AB ülkelerinin seyahat kısıtlamaları devam edecek.

Öte yandan, söz konusu liste, ülkelerdeki Kovid-19 durumuna ve vaka sayısına göre tekrar güncellenecek.

AB Komisyonu da üye ülkelere, evli olmayan çiftlere uygulanan yasakların kaldırılması için çağrıda bulundu.

Seyahat kısıtlamalarının çok sayıda çifti etkilediğine dikkati çeken Komisyon, üye ülkelerin gecikmeden sorunu çözmeleri gerektiğini ifade etti.

Pakistan'da komedi programı muhabiri maske takmayanlara tokat attı
OYNAT 00:00
Pakistan'da komedi programı muhabiri maske takmayanlara tokat attı
Pakistan'ın Lahore kentinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında bir komedi programının muhabiri, sokakta maske takmayan kişilere defalarca tokat attı. O anlar sosyal medyada izlenme rekoru kırdı.


Seyahat kısıtlamaları

  • AB, mart ayında salgının yayılmasını engellemek için 27 üye ülkenin yanı sıra Schengen bölgesinin parçası olan İzlanda, Lihtenştayn, Norveç ve İsviçre'ye zorunlu olmayan seyahatlere kısıtlamalar getirmişti.
  • Üye ülkeler için bağlayıcılığı bulunmayan liste, tavsiye niteliği taşıyor.
  • Bilimsel verilere dayanarak hazırlandığı iddia edilen listenin siyasi olduğu ve objektif kriterlere dayanmadığı eleştirileri de yapılıyor.

ABD koronavirüs nedeniyle ilan ettiği 4. seviye global seyahat uyarısını kaldırdı
KORONAVİRÜS
ABD koronavirüs nedeniyle ilan ettiği 4. seviye global seyahat uyarısını kaldırdı
Abone Ol Google News
İçişlerinden 81 ile genelge

İçişleri'nden 81 ile genelge

​Komisyonlar acilen toplanacak.
İyi haber sıkı tedbire bağlı

İyi haber sıkı tedbire bağlı

​Bakan Koca, son 24 saat koronavirüs tablosunu açıkladı.
Büyük ayrıcalık

'Büyük ayrıcalık'

​Ayasofya Camii levhasını Kabe'nin yazılarını yazan hattat yazdı.
'Büyü bozuldu'

'Büyü bozuldu'

Galatasaraylı yöneticiyle yaptığı görüşme sosyal medyaya sızdı.
Hindistan <br>uçağı düştü

Hindistan
uçağı düştü

İniş sırasında ikiye bölündü.
Dezenfektan hırsızları

Dezenfektan hırsızları

​Bidonlarla gelip caddelerdeki dezenfektan stantlarını boşalttılar.

Kesinlikle değişmedi!

Kesinlikle değişmedi!

Bilim Kurulu Üyesi tane tane anlattı...

Erdoğan'ın cuma namazı sonrası açıklama yapması bekleniyor.

​Mısır - Yunan antlaşmasının perde arkası...

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.