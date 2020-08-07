Avrupa Birliği seyahat listesini güncelledi: İşte güncel liste

Dünya

Lübnan artık krizler ülkesi: Beyrut felaketi ile birlikte ipler iyice koptu

Ülke yönetiminin paylaşımını dini ve mezhepsel bağlar temelinde tesis eden Taif Antlaşmasının sona ermesinden bu yana Lübnan etkili yerel güçlere bağlı ya da bölgesel ve uluslararası aktörlerle ilişkili siyasi denklemlerle yönetiliyor. Ülkede devletin yokluğu nedeniyle devlet kararlarının ve devlet dairelerinin çoğunun gayriresmi olarak Hizbullah'a bağlı olduğu konusu Lübnan'ı gözlemleyenler açısından aşikar bir durum. Eski Başbakan Refik Hariri'nin de 2005'te öldürülmesinin ardından ülke kurumsal olarak bölündü ve neredeyse devletin yok olmasına yol açtı.