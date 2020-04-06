Koronavirüs Koronavirüs dünyayı kapattı Lüks kenara bırakıldı temel ihtiyaç maddeleri için kavga başladı
TÜRKİYE

Koronavirüs dünyayı kapattı: Lüks kenara bırakıldı temel ihtiyaç maddeleri için kavga başladı

Küresel pandemi, aşırı üretim-tüketim döngümüzden uzaklaşmak için eşi görülmemiş bir fırsat meydana getirdi. Yeryüzünün kaynaklarını tüketen ve gerçek bir ihtiyaç duymadan çevresel hasara neden olan aşırı tüketim ürünlerinin gerekliliğini yeniden düşünmenin zamanı geldi. Koronavirüs salgını öncesi dönemde büyük markalar, tüketicileri eski ancak yine de kullanılabilir ürünleri atmayı ve bunun yerine daha sonra tekrar atılmak üzere yenilerini almaya çağırıyordu. Lüks yaşam tarzlarını sergilemek için taşıdıkları arzularını birdenbire kaybeden insanlar bunun yerine temel ihtiyaç maddeleri için birbirleriyle kavga etmeye başladı. Basit bir tuvalet kağıdı için kıyasıya mücadele veren insanlar dünya sahnesinde yerini aldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Üzgünüm kapattık. Lütfen sonra tekrar gelin!
Üzgünüm kapattık. Lütfen sonra tekrar gelin!

Küresel pandemi, aşırı üretim-tüketim döngümüzden uzaklaşmak için eşi görülmemiş bir fırsat meydana getirdi.

Covid-19 salgını bir salgın olarak kabul edildiğinden insanlar bu yeni gerçekliğe uyum sağlamak zorunda kaldı.

İnsanlık, modern tarihte eşi görülmemiş bir sessizlik aşamasına girdi. Fabrikalar faaliyetlerini durdurdu; otoyollarda trafik sıkışıklığı sona erdi, uçak trafiği bitti, hava kirliliği dünya çapında ciddi oranda azaldı ve kaosun merkezi şehirleri, kırsal bölgenin huzuru kapladı.

Middle East Eye'de salgının insanlığa getirdiği fayda üzerine yayınlanan makale, krizi nasıl fırsata çevirmemiz gerektiğine dair ışık tutuyor.

Ukrayna'da 37 bin adet tuvalet kağıdını ihaleyle alındı.

Huzur ve yansıması

Bu kış uykusuna benzer durum, iklim değişikliğine karşı harekete geçme çağrısı yapan 2019'daki dünyanın dumanlı öğrencilerine yanıt vermedi ve ne de ekolojik kurcalamayı durdurma ve karbondioksit emisyonlarında bir azalma çağrısı yapan uluslararası sözleşmelerden kaynaklanmadı.

Koronavirüs salgını insanlığı son derece zararlı hale gelen aşırı tüketici yaşam tarzından vazgeçmeye zorladı.

Toplumlar, küresel olarak gelecek nesiller üzerinde derin bir ahlaki ve felsefi etkiye sahip olacak yeni bir deneyim yaşıyor, özellikle bu süreç aylar boyunca devam ederse çok farklı sonuçlar doğuracak.

Reuters
Artık yemekler evlerde yeniyor.

Önceki yaşam tarzımız vicdani miydi? Asi tüketim kültürü ve aşırı üretim faydalı oldu mu? Maalesef hayır, her gün kötü bir sona doğru insanlık bir adım yaklaştı.

Dünya üretimi ve tüketim kültürü açısından radikal reformlara ihtiyaç duyuyordu. Bu, koronavirüsten çok önce ortaya çıkan ekonomik, sosyal ve ekolojik krizlerle kendisini belli etmişti. Ancak itirazlar ve uluslararası anlaşmalar önemli bir değişikliğe yol açmadı.

Her seferinde başarısızlıkla sonuçlanıyordu

Birleşmiş Milletler tarafından 2000 yılında başlatılan Bin Yıllık Kalkınma Hedeflerine ulaşılamamış ve 2015 son teslim tarihine kadar başarısız olunduğu açıklanmıştı.

2019 yılında uluslararası topluluk iklim sorununu ele alma konusundaki eksiklikleri fark etti. Ekonomik çıkarlar, mevcut tüketici kültürünün korunmasına yol açan reformları engelledi.

DHA
Koronavirüs, küresel tüketici kültürü için bir uyandırma çağrısı oldu.

Yararsız lüksler

Pandemi karşısında toplumlar, bugün maddi zenginliklerini gösterdikleri üst düzey markalar, lüks yaşam tarzlarını sergilemek için taşıdıkları arzularını birdenbire kaybetti. En çok peşinden koştukları ürün sadece bir tuvalet kağıdına dönüştü.

Lüks malların satıcıları "dünyayı kapatmaya" yol açan son dönemdeki salgın sebebiyle görmezden gelinmeye başlandı. İnsanlar bunun yerine temel gereksinimleri için kavgaya girişti. Bugün lüks eşyalardan kim gerçekten faydalanıyor? Hiç kimse.

"Korona döneminden" önceki geleneksel tüketici yaşam tarzının, gezegende ve insanlıkta da bir yük olduğu açık. İnsanlık, satın almaları gerekmeyen şeyleri almaya itildi.

AA
Hayat tarzı tüm dünyada yeniden şekillenme fırsatı yakaladı.

Onlar olmadan da mümkün

Tüketiciler, pazarlara, reklam panolarına, televizyonlara ve internet bannerlarına uzun zamandır hakim olan birçok marka olmadan hayatın sürmesinin mümkün olduğunu hızlı bir şekilde keşfetti.

Bu markalar olmadan kim bir dünya hayal ederdi ki? Bu markaların birçoğunun tüketicilerin ceplerine ve gezegenin ekosistemine yüklediği zarar kabul edilmeli.

İnsanoğlu şimdi "eski düzenin" yansımasını, tefekkürünü ve gerekli değişimi yaşamak için benzeri görülmemiş, olağanüstü bir fırsata sahip.

Gezegenin kaynaklarını tüketen ve gerçek bir ihtiyaç duymadan çevresel hasara neden olan aşırı tüketim ürünlerinin gerekliliğini yeniden düşünmenin zamanı geldi.

AA
AVM'ler artık hayalet bir şehri andırıyor.

Uydurma talepler

"Korona öncesi dönemde" büyük markalar, tüketicileri eski ancak yine de kullanılabilir ürünleri terk etmeye ve bunun yerine daha sonra terk edilmek üzere yenilerini almaya çağırdı. Ürünlerin "nesiller" in kısır döngüsü, tüketicileri daha fazla satın almaya yönlendirmek için kullanılan yerleşik bir yöntemdi.

  • Hızlı moda, mobilyalarda sürekli değişen trendlerle birlikte, elektronik ve otomobil, sezon sonrası ürünlerin yeni sezonda bir üst modeli ile değiştirilmesi için tüketiciler özendirildi. Büyük şirketler uydurma talepten yararlanmak için bu yanlış ihtiyaç duygusunu yarattı. Ve işe yaramaz eşyalara daha fazla para harcandıkça, çevreye verilen zarar da artar.

Şu anda, toplumlar tüketim kültüründe reform yapmak, kendilerini markalardan ve etiketlerden kurtarmak ve gezegene ve gelecek nesillere zarar veren sorumsuz yaşam tarzı seçimlerini gözden geçirmek için nadir bir fırsata sahipler.

İçinde bulunduğumuz süreç, tüketim, yaşam tarzı alışkanlıkları ve üretim kalıplarındaki temel reformlar için mükemmel fırsat.

Turizm şehri Antalya'da sokaklar sessizliğe büründü
GÜNDEM
Turizm şehri Antalya'da sokaklar sessizliğe büründü

Bugün son gün: Adıyaman'da virüs nedeniyle semt pazarları kurulmayacak
GÜNDEM
Bugün son gün: Adıyaman'da virüs nedeniyle semt pazarları kurulmayacak

Dünya genelinde koronavirüsten iyileşen kişi sayısı 250 bini aştı
KORONAVİRÜS
Dünya genelinde koronavirüsten iyileşen kişi sayısı 250 bini aştı

THY dünyanın dört bir yanına sağlık malzemeleri taşıyor: Zorlu süreçte gıda ve ilaç zincirinin bozulmamasını sağlıyor
KORONAVİRÜS
THY dünyanın dört bir yanına sağlık malzemeleri taşıyor: Zorlu süreçte gıda ve ilaç zincirinin bozulmamasını sağlıyor

İran'da tedbirleri hafifletiyor: İşletmeler faaliyetlerine yeniden başlayacak
DÜNYA
İran'da tedbirleri hafifletiyor: İşletmeler faaliyetlerine yeniden başlayacak

ABD'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 8 bin 500'ü geçti
KORONAVİRÜS
ABD'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 8 bin 500'ü geçti
Abone Ol Google News
15 dakikalık yol 4 saate çıktı

15 dakikalık yol 4 saate çıktı

İstanbul çıkışında yine trafiğin sonu görülmüyor.
Günlük 8 milyon adet!

Günlük 8 milyon adet!
Büyüme sürecek

Büyüme sürecek

​Fitch Ratings'ten flaş Türkiye açıklaması
Dünya kapandı

Dünya kapandı

Koronavirüs, tüketim döngüsünden uzaklaşmak için bir fırsata dönüştü.
Tüm zamanların<br>en yüksek seviyesi

Tüm zamanların
en yüksek seviyesi

​Koronavirüse karşı atılan adımlar altını yükseltiyor.
Geri sayım başladı

Geri sayım başladı

​Türk doktor kendi atölyesinde üretmeyi başardı.
'Verdiğim tavsiyelere kendim uymadım'

'Verdiğim tavsiyelere kendim uymadım'

​Karantina kurallarını ihlal eden İskoç Sağlık başdanışmanı istifa etti.
Ligin kaderi<br>mayısta belli olur

Ligin kaderi
mayısta belli olur

​Rıza Çalımbay canlı yayında sorularımızı yanıtladı.
PTT'den yeni açıklama

PTT'den yeni açıklama

Talep patlaması yaşanınca ​başvuru adresi değişti
Testi pozitif çıktı

Testi pozitif çıktı

​Virüs mektubu ortaya çıkınca işinden olmuştu.
21 ile<br>tohum hibesi

21 ile
tohum hibesi

​Tüm ekilebilir araziler üretime katılacak.
Bağışıklık<br>en kritik aşama!

Bağışıklık
en kritik aşama!

Salgını geçirenler bir daha yakalanmayabilir.
Türkiye'de güvendeyiz

Türkiye'de güvendeyiz

Kruse, Türkiye ile Almanya'nın koşullarını kıyasladı.
5 terörist öldürüldü

5 terörist öldürüldü

Irak'ın kuzeyinde hedefler yerle bir edildi.
Kilosu 130 lira <br>yarım saatte bitiyor

Kilosu 130 lira
yarım saatte bitiyor

Çanakkale'de satıcılar talebe yetişemiyor.
İstanbul'daki karantinadan Rize'ye kaçtı

İstanbul'daki karantinadan Rize'ye kaçtı

​Testi pozitif çıkan şüpheliyi polisler yakaladı.
Rekor alım yaptı

Rekor alım yaptı

​Koronavirüse karşı atılacak adımlar arasındaydı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.