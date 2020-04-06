Koronavirüs dünyayı kapattı: Lüks kenara bırakıldı temel ihtiyaç maddeleri için kavga başladı

Küresel pandemi, aşırı üretim-tüketim döngümüzden uzaklaşmak için eşi görülmemiş bir fırsat meydana getirdi.

Covid-19 salgını bir salgın olarak kabul edildiğinden insanlar bu yeni gerçekliğe uyum sağlamak zorunda kaldı.

İnsanlık, modern tarihte eşi görülmemiş bir sessizlik aşamasına girdi. Fabrikalar faaliyetlerini durdurdu; otoyollarda trafik sıkışıklığı sona erdi, uçak trafiği bitti, hava kirliliği dünya çapında ciddi oranda azaldı ve kaosun merkezi şehirleri, kırsal bölgenin huzuru kapladı.

Middle East Eye'de salgının insanlığa getirdiği fayda üzerine yayınlanan makale, krizi nasıl fırsata çevirmemiz gerektiğine dair ışık tutuyor.

Ukrayna'da 37 bin adet tuvalet kağıdını ihaleyle alındı.

Huzur ve yansıması

Bu kış uykusuna benzer durum, iklim değişikliğine karşı harekete geçme çağrısı yapan 2019'daki dünyanın dumanlı öğrencilerine yanıt vermedi ve ne de ekolojik kurcalamayı durdurma ve karbondioksit emisyonlarında bir azalma çağrısı yapan uluslararası sözleşmelerden kaynaklanmadı.

Koronavirüs salgını insanlığı son derece zararlı hale gelen aşırı tüketici yaşam tarzından vazgeçmeye zorladı.

Toplumlar, küresel olarak gelecek nesiller üzerinde derin bir ahlaki ve felsefi etkiye sahip olacak yeni bir deneyim yaşıyor, özellikle bu süreç aylar boyunca devam ederse çok farklı sonuçlar doğuracak.

Reuters Artık yemekler evlerde yeniyor.

Önceki yaşam tarzımız vicdani miydi? Asi tüketim kültürü ve aşırı üretim faydalı oldu mu? Maalesef hayır, her gün kötü bir sona doğru insanlık bir adım yaklaştı.

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Dünya üretimi ve tüketim kültürü açısından radikal reformlara ihtiyaç duyuyordu. Bu, koronavirüsten çok önce ortaya çıkan ekonomik, sosyal ve ekolojik krizlerle kendisini belli etmişti. Ancak itirazlar ve uluslararası anlaşmalar önemli bir değişikliğe yol açmadı.

Her seferinde başarısızlıkla sonuçlanıyordu

Birleşmiş Milletler tarafından 2000 yılında başlatılan Bin Yıllık Kalkınma Hedeflerine ulaşılamamış ve 2015 son teslim tarihine kadar başarısız olunduğu açıklanmıştı.

2019 yılında uluslararası topluluk iklim sorununu ele alma konusundaki eksiklikleri fark etti. Ekonomik çıkarlar, mevcut tüketici kültürünün korunmasına yol açan reformları engelledi.

DHA Koronavirüs, küresel tüketici kültürü için bir uyandırma çağrısı oldu.

Yararsız lüksler

Pandemi karşısında toplumlar, bugün maddi zenginliklerini gösterdikleri üst düzey markalar, lüks yaşam tarzlarını sergilemek için taşıdıkları arzularını birdenbire kaybetti. En çok peşinden koştukları ürün sadece bir tuvalet kağıdına dönüştü.

Lüks malların satıcıları "dünyayı kapatmaya" yol açan son dönemdeki salgın sebebiyle görmezden gelinmeye başlandı. İnsanlar bunun yerine temel gereksinimleri için kavgaya girişti. Bugün lüks eşyalardan kim gerçekten faydalanıyor? Hiç kimse.

"Korona döneminden" önceki geleneksel tüketici yaşam tarzının, gezegende ve insanlıkta da bir yük olduğu açık. İnsanlık, satın almaları gerekmeyen şeyleri almaya itildi.

AA Hayat tarzı tüm dünyada yeniden şekillenme fırsatı yakaladı.

Onlar olmadan da mümkün

Tüketiciler, pazarlara, reklam panolarına, televizyonlara ve internet bannerlarına uzun zamandır hakim olan birçok marka olmadan hayatın sürmesinin mümkün olduğunu hızlı bir şekilde keşfetti.

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Bu markalar olmadan kim bir dünya hayal ederdi ki? Bu markaların birçoğunun tüketicilerin ceplerine ve gezegenin ekosistemine yüklediği zarar kabul edilmeli.

İnsanoğlu şimdi "eski düzenin" yansımasını, tefekkürünü ve gerekli değişimi yaşamak için benzeri görülmemiş, olağanüstü bir fırsata sahip.

Gezegenin kaynaklarını tüketen ve gerçek bir ihtiyaç duymadan çevresel hasara neden olan aşırı tüketim ürünlerinin gerekliliğini yeniden düşünmenin zamanı geldi.

AA AVM'ler artık hayalet bir şehri andırıyor.

Uydurma talepler

"Korona öncesi dönemde" büyük markalar, tüketicileri eski ancak yine de kullanılabilir ürünleri terk etmeye ve bunun yerine daha sonra terk edilmek üzere yenilerini almaya çağırdı. Ürünlerin "nesiller" in kısır döngüsü, tüketicileri daha fazla satın almaya yönlendirmek için kullanılan yerleşik bir yöntemdi.

Hızlı moda, mobilyalarda sürekli değişen trendlerle birlikte, elektronik ve otomobil, sezon sonrası ürünlerin yeni sezonda bir üst modeli ile değiştirilmesi için tüketiciler özendirildi. Büyük şirketler uydurma talepten yararlanmak için bu yanlış ihtiyaç duygusunu yarattı. Ve işe yaramaz eşyalara daha fazla para harcandıkça, çevreye verilen zarar da artar.

Şu anda, toplumlar tüketim kültüründe reform yapmak, kendilerini markalardan ve etiketlerden kurtarmak ve gezegene ve gelecek nesillere zarar veren sorumsuz yaşam tarzı seçimlerini gözden geçirmek için nadir bir fırsata sahipler.

İçinde bulunduğumuz süreç, tüketim, yaşam tarzı alışkanlıkları ve üretim kalıplarındaki temel reformlar için mükemmel fırsat.

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