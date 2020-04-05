Koronavirüs sonrası 3 boyutlu yazıcı stokları tükendi

Yerli 3D yazıcı üreticisi Zaxe'nin Yönetici Ortağı Dr. Emre Akıncı, ilk çıktığı süreçte mimarlık alanında ve prototip üretiminde kullanılan 3D yazıcıların, ilerleyen süreçte farklı amaçlarla da kullanılmaya başlandığını belirterek, "Koronavirüs sonrası maske üretiminde görüldüğü gibi bu ürünler kalıpsız seri üretime imkan sağlıyor. Ayrıca, maliyetin ucuzlaması, ürünlerin ulaşılabilir olması da yaygınlığını artırdı." diye konuştu.

Akıncı, koronavirüs sonrası kamu kurumları, eğitim kurumları ve bağışçılardan çok yüklü sipariş aldıklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Stoklarımızdaki tüm yazıcıları koronavirüs nedeniyle satmış durumdayız. Aşırı bir talep var ve bu talebi karşılamaya çalışıyoruz. Uzun mesai sistemine geçtik ve üretim personellerimizle çalışmayı sürdürüyoruz. Üretim kapasitemizi gelen talebe uyumlu bir şekilde artırabiliyoruz.

Bu talebin ortaya çıkmasının 3 sebebi var. Çok sayıda işletme kendi bünyelerine alıp maske üretim sürecine destek vermek için alıyor. Bağışçıların olduğu ikinci grup, ulaşılabilir fiyatlı bir yazıcımızı alıp bağışlıyor. Üçüncü grup da 3 boyutlu yazıcıları hali hazırda kullanan ve bu ürünleri talep eden kullanıcılardan oluşuyor."

BİNDEN FAZLA NOKTADA AKTİF KULLANILIYOR

Türkiye'nin ilk yerli üretim belgesine sahip, büyük ölçekte seri üretim yapan 3D yazıcı firması olduklarını vurgulayan Akıncı, "2015 yılından beri bu alanda üretim yapıyoruz. Türkiye'nin önde gelen eğitim kurumları başta olmak üzere binden fazla noktada aktif olarak yazıcılarımızla 5 yıldır üretim yapılıyor." dedi.

Akıncı, üretimlerini İstanbul'daki merkezlerinde 30'a yakın personelle gerçekleştirdiklerini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Seri üretimde 3 çeşit ürünümüz var. Bu ürünler ev, okul ve profesyonellere yönelik farklı modellerden oluşuyor. 3D yazıcılarımız 9 bin TL'den başlayarak özelliğine ve kullanım türüne göre 24 bin TL'ye kadar çıkıyor.

Öte yandan, yazılım tarafında Türk mühendisleri tarafından geliştirilmiş bir tasarım programımız bulunuyor. Diğer firmalar açık kaynak kodlu ya da ithal programlar kullanırken, biz 'xDesktop' isimli kullanımı son derece kolay 3D yazılım programımızı kullanıyoruz."

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