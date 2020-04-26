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Koronavirüs Koronavirüse karşı yayla önlemi Ahşap evde kalan 8 kişi, teknolojiden uzak yaşam sürüyor
TÜRKİYE

Koronavirüse karşı 'yayla' önlemi: Ahşap evde kalan 8 kişi, teknolojiden uzak yaşam sürüyor

Trabzon'un Tonya ilçesinde 8 arkadaş, koronavirüs salgınından korunmak için Kumananda Yaylası’na çıktı. Elektriğin olmadığı ahşap evde 1 aydır yaşayan arkadaşlar, gaz lambalarıyla doğal yaşam sürüyor.

Haber Merkezi DHA
ahşap evde kalan 8 kişi, teknolojiden uzak yaşam sürüyor.
ahşap evde kalan 8 kişi, teknolojiden uzak yaşam sürüyor.

Trabzon'da koronavirüs salgını nedeniyle şehirden uzaklaşan 8 arkadaş, Kumananda Yaylası'na çıktı. Ladin ormanlarının arasında yer alan ve yıllar önce inşa edilen ahşap evde kalan 8 kişi, teknolojiden uzak yaşam sürüyor.

Elektrik ve telefon hattı bulunmayan, cep telefonlarının da çekmediği yaylada gaz lambaları ile aydınlattıkları ahşap evde kalan arkadaşlar, koronavirüs salgını geçene kadar dönmeyi düşünmüyor.

Ahşap evde kalan 8 kişi, teknolojiden uzak yaşam sürüyor.

'Organik besleniyoruz'

Türkiye’de koronavirüs salgını başlayınca yaylaya geldiklerini anlatan Turgay Bostan, şu şekilde açıklamada bulundu:

“8 arkadaşımızla birlikte yiyeceklerimizi alıp yaylaya geldik. Burada zaman geçiyoruz. Elektriğimiz yok, kimseyle hiçbir şekilde irtibatımız yok. Dışarıda kar yağıyor. Zamanımızı kitap okuyarak geçiyoruz. Doğal bir yaşam sürüyoruz ve organik besleniyoruz. Elektrik olmadığı için geceleri evimizi gaz lambasıyla aydınlatıyoruz.”

Kumananda Yaylası.

‘Köyden gelecek haberi bekliyoruz'

Koronavirüs salgını başladığı günlerde arkadaşlarıyla birlikte yaylaya çıktığını belirten Doğan Bostan ise şöyle konuştu:

“Yaklaşık 1 aydır yayladayız. Televizyon yok, telefon çekmiyor. Dünya ile bağlantımızı tamamen kestik. Koronavirüs salgını bitti, diye haber gelirse o zaman köye ineceğiz.”

Doğal ortamda kaldıklarını dile getiren Hayri Bostan da “Yaylamızın yolu yok, elektriğimiz yok, telefon ile bir irtibatımız yok. Koronavirüs ülkemizde etkisini gösterdiği günden beri bu yaylada yaşıyoruz" dedi.

Koronavirüse karşı 'yayla' önlemi: Ahşap evde kalan 8 kişi, teknolojiden uzak yaşam sürüyor
FOTOĞRAF 11
Title
Trabzon'da koronavirüs salgını nedeniyle şehirden uzaklaşan 8 arkadaş, Kumananda Yaylası'na çıktı. Ladin ormanlarının arasında yer alan ve yıllar önce inşa edilen ahşap evde kalan 8 kişi, teknolojiden uzak yaşam sürüyor.
Title
Elektrik ve telefon hattı bulunmayan, cep telefonlarının da çekmediği yaylada gaz lambaları ile aydınlattıkları ahşap evde kalan arkadaşlar, koronavirüs salgını geçene kadar dönmeyi düşünmüyor.
Title
Türkiye’de koronavirüs salgını başlayınca yaylaya geldiklerini anlatan Turgay Bostan, şu şekilde açıklamada bulundu:
Title
“8 arkadaşımızla birlikte yiyeceklerimizi alıp yaylaya geldik. Burada zaman geçiyoruz. Elektriğimiz yok, kimseyle hiçbir şekilde irtibatımız yok. Dışarıda kar yağıyor. Zamanımızı kitap okuyarak geçiyoruz. Doğal bir yaşam sürüyoruz ve organik besleniyoruz. Elektrik olmadığı için geceleri evimizi gaz lambasıyla aydınlatıyoruz.”
Title
Koronavirüs salgını başladığı günlerde arkadaşlarıyla birlikte yaylaya çıktığını belirten Doğan Bostan ise şöyle konuştu:
Title
“Yaklaşık 1 aydır yayladayız. Televizyon yok, telefon çekmiyor. Dünya ile bağlantımızı tamamen kestik. Koronavirüs salgını bitti, diye haber gelirse o zaman köye ineceğiz.”
Title
Doğal ortamda kaldıklarını dile getiren Hayri Bostan da “Yaylamızın yolu yok, elektriğimiz yok, telefon ile bir irtibatımız yok. Koronavirüs ülkemizde etkisini gösterdiği günden beri bu yaylada yaşıyoruz dedi.
Title
Title
Title
Title
Koronavirüse karşı 'yayla' önlemi: Ahşap evde kalan 8 kişi, teknolojiden uzak yaşam sürüyor
Trabzon'un Tonya ilçesinde 8 arkadaş, koronavirüs salgınından korunmak için Kumananda Yaylası'na çıktı. Elektriğin olmadığı ahşap evde 1 aydır yaşayan arkadaşlar, gaz lambalarıyla doğal yaşam sürüyor.


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