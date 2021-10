Şehir hastanesi koronavirüs dönemi boyunca 3 milyondan fazla kişiye hizmet verdi

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit, hastaneye ilişkin verileri paylaştı. Yiyit, “Açıldığı günden bu tarihe ayaktan 3 milyon kişi, yatarak 90 bin kişi bu hastanede sağlık hizmeti aldı, 85 bin kişi de ameliyat oldu. Pandemi döneminde burada 9 bin vatandaşımız yatarak tedavi gördü. Pandemi hastaneleriyle birlikte bu büyük metropolün en büyük yükünü burası sırtladı. Bu sayede vatandaşlarımızın yataksız ve yoğun bakımsız kalmadığı bir dönemi yaşadık" dedi.



Covid-19 pandemisiyle birlikte sağlık hizmetlerinin önemi yeniden gözler önüne serilirken bu süreçte Türkiye’de hizmete giren hastaneler pandemi yükünün karşılanmasında önemli görevler üstlendi. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde de açılıştan bu yana 3 milyon kişinin ayaktan, 90 bin kişinin ise yatışı yapılarak tedavisi gerçekleştirildi.

Pandemi döneminde 9 bin vatandaşın yatışı yapılan hastanede açılıştan bu yana 85 bin kişi de ameliyat edildi. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit de hastanedeki son durum ve hizmetlere ilişkin bilgi verdi.

“3 milyon kişi sağlık hizmeti aldı, 85 bin kişi ameliyat oldu"

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit, açılışından bu yana şehir hastanesinde gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin bilgi vererek, “Bir sağlık ordusunun neferi, bir parçası olmak her zaman onur ve gurur. Özellikle bu pandemi döneminde belki de bu mücadelenin, bu savaş cephesinin önünde olmak her zamankinden daha onurlu ve daha yüce bir süreçti. Birçok kişinin canına dokunduğumuz, hayata tekrar tekrar geri dönme sürecinde aktif hizmet verdiğimiz ama birçok acı haberi de duyurma üzüntüsü yaşayanlardan biri olmak adına bu süreç bizi yordu. Yorduğu kadar da güçlendirdi. 1 milyon 20 bin metrekarelik bir alandan bahsediyoruz, yönettiği ve hizmet verdiği grup yüz ölçümünden daha büyük ki ileride daha da büyüyecek. Açıldığı günden bu tarihe aslında bir yılı biraz geçmiş. Bu sürede ayaktan 3 milyon kişi sağlık hizmeti aldı bu binadan, 90 bin kişi bu hastanede yatarak sağlık hizmeti aldı. 85 bin kişi de ameliyat oldu. Burada şu anda 53 tane eğitim kliniği var. Burası sağlık hizmeti verirken bundan sonraki sağlık neferlerini de yetiştiren bir alana doğru gidiyor. Yurt dışından buraya eğitim almaya gelen doktorlar da var. Bu pandemi döneminde vatandaşlarımızın hepsi sağlık hizmeti için kendi ülkesine dönmeye çalıştı. Bu dönüşümün, değişimin aslında çok güzel bir özeti” şeklinde konuştu.

"Pandemi döneminde burada 9 bin vatandaşımız yatarak tedavi gördü"



Prof. Dr. Yiyit, geçmişte insanların sağlık hizmeti için yurt dışını tercih ederken bugün yurt dışında olsa dahi tedavi için Türkiye’ye geldiğine dikkat çekerek sözlerine şöyle devam etti: “Eskiden bir sağlık tesisine gidildiğinde çok ehil ve üst düzeyse özel hastane gibi beyanı kullanılırdı. Sağlık Bakanlığı’mızın bu yeni konsept şehir hastanelerinde özel hastaneden bile daha lüks ya da konforlu cümleleriyle karşılaşır hale geldik. Eskiden insanlar sağlık hizmeti almak için yurt dışına, farklı merkezlere bir şekilde ulaşmaya çalışıyordu. Şu an artık ülke içinde rüştünü ispat etmiş kaliteli sağlık tesislerimiz var, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi gibi. Bu gelişim ve değişim yurt dışında da dikkat çekiyor, çok sayıda yabancı hasta da gelip burada hizmet alıyor. Pandemi döneminde en büyük hazırlığımız nedir; yılar içinde yapılmış bu hastanelerdi çünkü bu sayede hiçbir hastamız yataksız ve yoğun bakımsız kalmadı. Bu çok büyük bir güçtü, bir başka güç de çok ciddi bir sağlık ordusu yetiştirildi bu sürede üçüncü önemli olan da dijital sağlık alt yapımız; şu an bunun sayesinde sağlıktaki her şeyi dijital verilere dökebiliyoruz. Anlık yorumlayabiliyoruz bu sayede bugün kaç kişiye ne olduğunu anlık görebiliyoruz. Yarın ve ertesi gün ne olacağını da hesaplayabiliyoruz. Ona göre yatağımızı ve yoğun bakımımızı hesaplayabiliyoruz. Pandemide kapasitemizi çok ciddi arttırdık. Pandemi döneminde burada 9 bin vatandaşımız yatarak tedavi gördü, çok büyük bir rakam. Pandemi hastaneleriyle birlikte belki de bu büyük metropolün en büyük yükünü burası sırtladı. Bu sayede vatandaşlarımızın yataksız ve yoğun bakımsız kalmadığı bir dönemi yaşadık. Şu an pandemi hastaları eskisi kadar bizim için yük değil".

