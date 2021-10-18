Koronavirüs Şehir hastanesi koronavirüs dönemi boyunca 3 milyondan fazla kişiye hizmet verdi
TÜRKİYE

Şehir hastanesi koronavirüs dönemi boyunca 3 milyondan fazla kişiye hizmet verdi

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit, Pandemi döneminde burada 9 bin vatandaşımız yatarak tedavi gördü. Pandemi hastaneleriyle birlikte bu büyük metropolün en büyük yükünü burası sırtladı. Bu sayede vatandaşlarımızın yataksız ve yoğun bakımsız kalmadığı bir dönemi yaşadık" dedi.

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Haber Merkezi İHA
Şehir hastanesi koronavirüs dönemi boyunca 3 milyondan fazla kişiye hizmet verdi
Başakşehir Şehir Hastanesi

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit, hastaneye ilişkin verileri paylaştı. Yiyit, “Açıldığı günden bu tarihe ayaktan 3 milyon kişi, yatarak 90 bin kişi bu hastanede sağlık hizmeti aldı, 85 bin kişi de ameliyat oldu. Pandemi döneminde burada 9 bin vatandaşımız yatarak tedavi gördü. Pandemi hastaneleriyle birlikte bu büyük metropolün en büyük yükünü burası sırtladı. Bu sayede vatandaşlarımızın yataksız ve yoğun bakımsız kalmadığı bir dönemi yaşadık" dedi.


Covid-19 pandemisiyle birlikte sağlık hizmetlerinin önemi yeniden gözler önüne serilirken bu süreçte Türkiye’de hizmete giren hastaneler pandemi yükünün karşılanmasında önemli görevler üstlendi. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde de açılıştan bu yana 3 milyon kişinin ayaktan, 90 bin kişinin ise yatışı yapılarak tedavisi gerçekleştirildi.
Pandemi döneminde 9 bin vatandaşın yatışı yapılan hastanede açılıştan bu yana 85 bin kişi de ameliyat edildi. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit de hastanedeki son durum ve hizmetlere ilişkin bilgi verdi.

“3 milyon kişi sağlık hizmeti aldı, 85 bin kişi ameliyat oldu"

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit, açılışından bu yana şehir hastanesinde gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin bilgi vererek, “Bir sağlık ordusunun neferi, bir parçası olmak her zaman onur ve gurur. Özellikle bu pandemi döneminde belki de bu mücadelenin, bu savaş cephesinin önünde olmak her zamankinden daha onurlu ve daha yüce bir süreçti. Birçok kişinin canına dokunduğumuz, hayata tekrar tekrar geri dönme sürecinde aktif hizmet verdiğimiz ama birçok acı haberi de duyurma üzüntüsü yaşayanlardan biri olmak adına bu süreç bizi yordu. Yorduğu kadar da güçlendirdi. 1 milyon 20 bin metrekarelik bir alandan bahsediyoruz, yönettiği ve hizmet verdiği grup yüz ölçümünden daha büyük ki ileride daha da büyüyecek. Açıldığı günden bu tarihe aslında bir yılı biraz geçmiş. Bu sürede ayaktan 3 milyon kişi sağlık hizmeti aldı bu binadan, 90 bin kişi bu hastanede yatarak sağlık hizmeti aldı. 85 bin kişi de ameliyat oldu. Burada şu anda 53 tane eğitim kliniği var. Burası sağlık hizmeti verirken bundan sonraki sağlık neferlerini de yetiştiren bir alana doğru gidiyor. Yurt dışından buraya eğitim almaya gelen doktorlar da var. Bu pandemi döneminde vatandaşlarımızın hepsi sağlık hizmeti için kendi ülkesine dönmeye çalıştı. Bu dönüşümün, değişimin aslında çok güzel bir özeti” şeklinde konuştu.


"Pandemi döneminde burada 9 bin vatandaşımız yatarak tedavi gördü"


Prof. Dr. Yiyit, geçmişte insanların sağlık hizmeti için yurt dışını tercih ederken bugün yurt dışında olsa dahi tedavi için Türkiye’ye geldiğine dikkat çekerek sözlerine şöyle devam etti: “Eskiden bir sağlık tesisine gidildiğinde çok ehil ve üst düzeyse özel hastane gibi beyanı kullanılırdı. Sağlık Bakanlığı’mızın bu yeni konsept şehir hastanelerinde özel hastaneden bile daha lüks ya da konforlu cümleleriyle karşılaşır hale geldik. Eskiden insanlar sağlık hizmeti almak için yurt dışına, farklı merkezlere bir şekilde ulaşmaya çalışıyordu. Şu an artık ülke içinde rüştünü ispat etmiş kaliteli sağlık tesislerimiz var, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi gibi. Bu gelişim ve değişim yurt dışında da dikkat çekiyor, çok sayıda yabancı hasta da gelip burada hizmet alıyor. Pandemi döneminde en büyük hazırlığımız nedir; yılar içinde yapılmış bu hastanelerdi çünkü bu sayede hiçbir hastamız yataksız ve yoğun bakımsız kalmadı. Bu çok büyük bir güçtü, bir başka güç de çok ciddi bir sağlık ordusu yetiştirildi bu sürede üçüncü önemli olan da dijital sağlık alt yapımız; şu an bunun sayesinde sağlıktaki her şeyi dijital verilere dökebiliyoruz. Anlık yorumlayabiliyoruz bu sayede bugün kaç kişiye ne olduğunu anlık görebiliyoruz. Yarın ve ertesi gün ne olacağını da hesaplayabiliyoruz. Ona göre yatağımızı ve yoğun bakımımızı hesaplayabiliyoruz. Pandemide kapasitemizi çok ciddi arttırdık. Pandemi döneminde burada 9 bin vatandaşımız yatarak tedavi gördü, çok büyük bir rakam. Pandemi hastaneleriyle birlikte belki de bu büyük metropolün en büyük yükünü burası sırtladı. Bu sayede vatandaşlarımızın yataksız ve yoğun bakımsız kalmadığı bir dönemi yaşadık. Şu an pandemi hastaları eskisi kadar bizim için yük değil".

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Göllerde 'çürüme' felaketi: Siyonobakteri istilası
FOTOĞRAF 14
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Dr. Erol Kesici, son yıllarda göllerde yaşanan kuruma, kirlilik ve bunlara bağlı sorunlar nedeniyle, mikroskobik su yosunları, mavi-yeşil alg gibi isimlerle de anılan siyonobakteri tehlikesinin ciddi boyuta ulaştığını söyledi.
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Dr. Kesici, Türkiye'nin en önemli doğal tatlı su gölleri Eğirdir, Beyşehir, Kovada, Büyükçekmece, Uluabat ve Eber ile doğal tuzlu Burdur ve Bafa gölleri olmak üzere toplam 8 gölde yaptıkları su analiz sonuçlarını açıkladı.<br>
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ZEHİRLİ İKİ TÜR BELİRLENDİ<br><br>Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Su Ürünleri Fakültesi öğretim üyeliği sırasında 2009 yılında 8 gölden aldıkları su örneklerini tahlil ettiklerini açıklayan Dr. Erol Kesici, “O dönemki akademisyen arkadaşlarımızla birlikte, tatlı su göllerimiz Eğirdir, Kovada, Beyşehir, Büyükçekmece, Eber ve Uluabat'ta 'Microcystis aeruginosa' türü belirledik. Tuzlu göller Burdur ve Bafa'da ise 'Nodularia sp' türü tespit etmiştik. Bu yıl ise tüm bu göllerden aldığımız su örnekleri üzerindeki mikroskobik incelemelere göre, gerekli önlemler alınmadığı için bu siyonobakterilerin en az 3-4 kat daha arttığını gözlemledik\" dedi.
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DOĞAL CANLI YAŞAMI YOK EDİYOR<br><br>Birçok göl ve su kaynağında görülen balık ölümlerinin de bu tür oksijensiz kalmaya bağlı boğulma neticesinde yaşandığını anlatan Dr. Kesici, “Bu toksik etkisi olan su yosunları, göllerimizdeki canlıları ve yaşamını yok ederek, göllerimizin sonunu hazırlıyor. Kirlilik, su seviyesinin azaldığı göllerde çok daha fazla tahrip edici güce sahip. İncelemelerimize göre Eğirdir, Kovada, Beyşehir, Uluabat, Eber, Bafa, Burdur ve Büyükçekmece başta olmak üzere irili ufaklı birçok göl ve gölette mavi-yeşil alg istilası yaşanıyor\" diye konuştu.
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DÖRDÜNCÜ SINIF KALİTE SU ÇIKTI<br><br>Tahlil sonuçlarına göre, bu türün aşırı artış görüldüğü sularda çözünmüş oksijen oranının 1 mll, nitrat konsantrasyonu oranının ise 5 mgl düzeyini aştığını kaydeden Dr. Kesici, “Bu değerlerdeki sular 'dördüncü sınıf' kalite sudur. Bu tür suların, tarımda bile kullanılmaması önerilmektedir. Bu tür siyonobakterilerin, ağır metal içermeleri, besin zinciriyle tüm canlıların organlarında birikmesi sonucu çok ciddi sağlık sorunlarına da neden olmaktadır. Kirli sudan kirli ürün ve yaşam üretilir\" ifadelerini kullandı.
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ÜÇ GÖL İÇİN ÖZEL UYARI<br><br>Özellikle Eğirdir, Beyşehir ve Bafa göllerindeki kirlilik ve mavi-yeşil alg bulgularının ciddi düzeyde olduğu ve bu göllerin büyük tehlike altında olduğunu söyleyen Dr. Kesici, “Bu göllerimizde su ve dip çamurunu dahi tamamen kaplamış durumda ve çürüyen göller arasında. Göllerimizde koruma-kullanımla ilgili tüm yasalar uygulanmalı, kirletici tüm dış faktörler acilen durdurulmalıdır. Mavi-yeşil alg istilasına uğrayan göllerimiz, limnolojik ve ekolojik olarak yaşamlarının son evresi olan 'bataklıklaşma' evresine doğru gitmektedir. Sonuç, kuruma ve yok oluş\" diye uyardı.
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BİTKİ ÇOĞALMASINDA AŞIRI ARTIŞ<br><br>Dr. Erol Kesici, göllerde artan kuruma sorununun yanı sıra, azot-fosfat-nitrat vb. kirlilik yükünün de aşırı oranda arttığına işaret etti. Göl su seviyelerinin azalmasının etkisiyle, güneş ışınlarının da gölün her tarafına ulaştığını belirten Dr. Kesici, göl ortamında fotosentez reaksiyonları sonuca bitki çoğalımının da yükseldiğini söyledi.
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MAVİ-YEŞİL ALG İSTİLASI<br><br>Göllerde balık ve diğer su canlı türlerinin azalmasının, fotosentezle hızla çoğalan bitkilerin de daha az tüketilmesine neden olduğunu belirten Dr. Kesici, su yosunları da olarak adlandırılan mavi-yeşil alglerin, göllerin her yerinde biyolojik kirlilik oluşturduğunu, adeta istila ettiğini dile getirdi. Dr. Kesici, aşırı çoğalan mikroskobik su bitkilerinin, göllerde su rengini yeşile dönüştürdüğünü ve bulanıklığı artırdığını söyledi.
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ZEHİR ETKİSİ VAR<br><br>Göl suyunun durgun zamanlarında, göllerin kıyısı, içi ve su yüzeyinde oluşan peltemsi tabakaların gölün oksijensiz kalmasına yol açtığını belirten Dr. Kesici, bu nedenle göldeki canlı yaşamın da tehlikeye girdiğini kaydetti.
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Dr. Kesici, toksik etkisi olan mikroskobik su yosunlarının, doğal su bitkilerinin üzerine tutunarak, onların oksijenini engellediğini ve çürümelerine neden olduğunu ifade etti.<br>
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\"EN BÜYÜK NEDEN İNSAN\"<br><br>Bu olumsuzluklardan en çok etkilenenlerin başında tarım, turizm ve balıkçılıkla geçimini sağlayan yöre halkının geldiğine işaret eden Dr. Kesici, şunları söyledi:
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“Ülkemizde içme suyu kalitesi ve miktarı çok sınırlı. Suların kirlenmesi ve kurumasının en büyük nedeni insandır. Göl çevresinde yaşayanların, koruma ve kullanımla ilgili bilgilendirilmeleri çok önemlidir. Havza bazında tüm ekolojik boyutlardaki düzenli araştırma ve izleme programlarıyla, gölleri korumayla ilgili kamu-özel çalışma grupları oluşturulmalıdır.\"<br>
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\"SU ÇÜRÜRSE HAYAT ÇÜRÜR\"<br><br>Sular azaldıkça güneş ışınlarının dip kısımlara ulaşmasının çok tehlikeli olduğuna da değinen Dr. Kesici, doğal biyolojik arıtma sistemleri önerdi.
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Dr. Kesici, “Göllere ulaşan dere, çay ve kanalların bulunduğu kesimlere ve yüzey sularının geldiği her yere toplama, dinlendirme, çökertme ve arıtma sistemleri yapılarak, kirli suların ulaşımı engellenmeli. Su kalitesi çalışmaları sıklıkla yapılarak, alg çoğalmasını önceden bildiren erken uyarı sistem ve çalışmalarına öncelik verilmeli. Su kalitesi ve biyolojik çeşitliliği korumada öncelik, doğaya uyumlu düzenlemelerdir. Unutulmamalı ki su çürürse hayat çürür\" diye konuştu.
Göllerde 'çürüme' felaketi: Siyonobakteri istilası
Türkiye Tabiatını Koruma Derneği bilim danışmanı ve emekli öğretim üyesi Dr. Erol Kesici, 2009 yılında Türkiye'nin en önemli 8 doğal tatlı su gölünde yaptıkları su analizlerinde tespit ettikleri zehir etkili siyonobakteri türlerin, bu yıl alınan numunelerde 3-4 kat artış gösterdiğine dikkat çekti. Dr. Kesici, mavi-yeşil alg olarak da bilinen bu siyonobakteri istilasıyla göllerin çürümeye başladığı uyarısında bulundu.
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