Koronavirüs Antalyada sağlık çalışanlarının izinleri iptal edildi
TÜRKİYE

Antalya’da sağlık çalışanlarının izinleri iptal edildi

Antalya Valiliği kararı gereğince, ilde görev yapan tüm sağlık personellerinin yıllık izinde olanlar da dahil olmak üzere, tüm izinleri ikinci bir emre kadar iptal edildi.

Haber Merkezi İHA
Son dakika haberi: Antalya’da sağlık çalışanlarının izinleri iptal mi edildi? Yıllık izinde olan sağlık çalışanları işe geri mi dönecek?
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Antalya Valiliğinden yapılan açıklamada, koronavirüs salgınından vatandaşları korumak ve virüsün yayılımını engellemek amacıyla İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca yeni bir karar alındığı belirtildi.

"YILLIK İZİNLER DE İPTAL EDİLDİ"

Açıklamada, “İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, korona virüs (Covid-19) kapsamında alınacak tedbirleri kararlaştırmak amacıyla 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 26. maddesine istinaden 08.09.2021 tarihinde gerçekleştirilen olağanüstü görüşmede aşağıdaki kararları almıştır. İl Hıfzıssıhha Kurulumuzun 09.08.2021 tarihli ve 2021/46 nolu kararının 2. maddesinin ’Antalya İl Sağlık Müdürlüğü ile bağlı kurum, kuruluşlarında görev yapan tüm personelden halen yıllık izinde olanların yıllık izinlerinin (şua izni dahil) iptaline, yeni yıllık izin taleplerinin ise ikinci bir talimata kadar durdurulmasına/iptal edilmesine, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzca 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11/C maddesi ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 27. ve 72. maddeleri uyarınca 08.09.2021 tarihinde oybirliği ile karar verilmiştir. Tüm kamuoyuna ve vatandaşlarımıza duyurulur” denildi.

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