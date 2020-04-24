Trump'tan Kovid-19 tedavisi için dünyayı şoke eden öneri: Vücuda dezenfektan enjekte edilsin

ABD Başkanı Donald Trump, Kovid-19 ile Mücadele Görev Gücünün Beyaz Saray'daki günlük basın toplantısında gündemi değerlendirdi.

Temsilciler Meclisinin Kovid-19 ile mücadelede kullanılmak üzere 484 milyar dolarlık ek bütçe tasarısını onayladığını anımsatan Trump, bu durumdan memnun olduğunu kaydetti.

Trump, söz konusu yasa tasarısını bu gece onaylayabileceğini kaydetti.

Bir önceki virüs paketinden yararlanan Harvard, Princeton ve Stanford gibi üniversitelerin bu parayı iade ettiğini belirten Trump, söz konusu üniversitelere teşekkür etti.

"Aşıyı bulmaya yakınız ama bu aşının test edilmesine çok yakın değiliz"

Trump, "ABD'de 23 eyalette vaka sayıları azaldı, ayrıca 46 eyalette koronavirüs belirtisi gösteren kişilerin sayısında azalma var. Ekonomileri tekrar faaliyete geçiriyor olmamız heyecan verici ama bu, virüse karşı gardımızı düşüreceğimiz anlamına gelmez." diye konuştu.

Almanya, İngiltere gibi ülkelerin yanı sıra ABD'de de virüse karşı aşı geliştirme çalışmalarının sürdüğünü kaydeden Trump, "Aşıyı bulmaya yakınız ama bu aşının test edilmesine çok yakın değiliz. Biliyorsunuz aşıyı test etmeniz lazım ve uzun zaman alıyor." dedi.

Trump, Beyaz Saray'ın Kovid-19 önlemleri konusunda yayımladığı önlem planının ne zaman biteceğine ilişkin, "Kendimizi güvende hissedene kadar, sosyal mesafe önlemlerini uzatacağız." ifadesini kullandı.

Virüsün ilerleyişini yakından takip ettiklerini ve her gün virüs hakkında yeni bir şey öğrendiklerini vurgulayan Trump, "Federal araştırmaların sonucunda, virüsün daha soğuk ve kuru ortamlarda daha iyi yaşadığı, daha sıcak ve nemli ortamlarda ise çok tutunamadığı görüldü." bilgisini paylaştı.

Trump'tan dezenfektan enjeksiyonu önerisi

ABD İç Güvenlik Bakanlığı Bilim ve Teknoloji Müşaviri William Byran ise, basın toplantısında virüsün sıcaklık ve güneş ışığından nasıl etkilendiğine ilişkin bir sunum yaptı.

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Byran, "Bugüne kadar yaptığımız en etkili araştırma, güneş ışınlarının hem havadaki hem de yüzeydeki virüsü öldürdüğünü görmemizdi. Sıcaklık ve nem de benzeri bir etki yaratıyor. Sıcaklığı ve nemi artırdığınızda bu, virüsün daha çok aleyhine oluyor. " bilgisini paylaştı.

Bunun üzerine Trump'tan virüs ile mücadeleye ilişkin ilginç bir öneri geldi. Trump, "Ultraviyole ya da çok güçlü bir ışını vücuda aldığımızı düşünelim. Bu deri yoluyla ya da başka bir yolla olabilir. Bunu test edebilirsiniz. Pek dezenfektanları vücuda enjekte edeceğimiz bir yol var mıdır? Belki de içimizde bir çeşit temizlik yapabiliriz. Biliyorsunuz, virüs ciğerlere iniyor. Buna bir bakmak ilginç olabilir." dedi.

Byran ise Trump'ın bu önerisinin mümkün olmadığını söyledi.

Trump, toplantının ilerleyen saatlerinde, Kovid-19 ile Mücadele Görev Gücünde yer alan Doktor Deborah Birx'e dönerek, "Işık ve sıcağın, tedavi olarak kullanılıp kullanılmayacağına bir bakmalısınız. Belki işe yarar, belki yaramaz. Doktor değilim sonuçta." diye konuştu.

Birx ise, "Bunun tedavi olarak kullanılabileceğini sanmıyorum." yanıtını verdi.

"Yaz başında ülke olarak durumumuz daha iyi olabilir"

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ise, ABD'deki birçok eyaletteki durumun iyiye gittiğine işaret ederek, "Yaz başında ülke olarak durumumuz daha iyi olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Ülkede yapılan test sayısının 5 milyona yaklaştığını kaydeden Pence, eyaletlere de, ekonomilerini Beyaz Saray'ın yayımladığı eylem planı çerçevesinde açmaları, bir anda her şeyi eskiye döndürmeye çalışmamaları konusunda uyarıda bulundu.