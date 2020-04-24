Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Koronavirüs Trumptan Kovid-19 tedavisi için dünyayı şoke eden öneri Vücuda dezenfektan enjekte edilsin
DÜNYA

Trump'tan Kovid-19 tedavisi için dünyayı şoke eden öneri: Vücuda dezenfektan enjekte edilsin

ABD Başkanı Trump, yapılan araştırmaların, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) sıcak ve nemli ortamlarda daha az yaşadığını, doğrudan güneş ışığına uzun süre dayanamadığını ortaya koyduğunu belirterek, vücuda ışın verilmesi ya da dezenfektanların enjekte edilmesini önerdi. Trump, "Ultraviyole ya da çok güçlü bir ışını vücuda aldığımızı düşünelim. Bu, deri yoluyla ya da başka bir yolla olabilir. Bunu test edebilirsiniz. Peki, dezenfektanları vücuda enjekte edeceğimiz bir yol var mıdır? Belki de içimizde bir çeşit temizlik yapabiliriz. Biliyorsunuz, virüs ciğerlere iniyor. Buna bir bakmak ilginç olabilir" dedi.

Haber Merkezi AA
ABD Başkanı Donald Trump
ABD Başkanı Donald Trump

ABD Başkanı Donald Trump, Kovid-19 ile Mücadele Görev Gücünün Beyaz Saray'daki günlük basın toplantısında gündemi değerlendirdi.

Temsilciler Meclisinin Kovid-19 ile mücadelede kullanılmak üzere 484 milyar dolarlık ek bütçe tasarısını onayladığını anımsatan Trump, bu durumdan memnun olduğunu kaydetti.

Trump, söz konusu yasa tasarısını bu gece onaylayabileceğini kaydetti.

Bir önceki virüs paketinden yararlanan Harvard, Princeton ve Stanford gibi üniversitelerin bu parayı iade ettiğini belirten Trump, söz konusu üniversitelere teşekkür etti.

"Aşıyı bulmaya yakınız ama bu aşının test edilmesine çok yakın değiliz"

Trump, "ABD'de 23 eyalette vaka sayıları azaldı, ayrıca 46 eyalette koronavirüs belirtisi gösteren kişilerin sayısında azalma var. Ekonomileri tekrar faaliyete geçiriyor olmamız heyecan verici ama bu, virüse karşı gardımızı düşüreceğimiz anlamına gelmez." diye konuştu.

  • Almanya, İngiltere gibi ülkelerin yanı sıra ABD'de de virüse karşı aşı geliştirme çalışmalarının sürdüğünü kaydeden Trump, "Aşıyı bulmaya yakınız ama bu aşının test edilmesine çok yakın değiliz. Biliyorsunuz aşıyı test etmeniz lazım ve uzun zaman alıyor." dedi.

Trump, Beyaz Saray'ın Kovid-19 önlemleri konusunda yayımladığı önlem planının ne zaman biteceğine ilişkin, "Kendimizi güvende hissedene kadar, sosyal mesafe önlemlerini uzatacağız." ifadesini kullandı.

Virüsün ilerleyişini yakından takip ettiklerini ve her gün virüs hakkında yeni bir şey öğrendiklerini vurgulayan Trump, "Federal araştırmaların sonucunda, virüsün daha soğuk ve kuru ortamlarda daha iyi yaşadığı, daha sıcak ve nemli ortamlarda ise çok tutunamadığı görüldü." bilgisini paylaştı.

Trump'tan dezenfektan enjeksiyonu önerisi

ABD İç Güvenlik Bakanlığı Bilim ve Teknoloji Müşaviri William Byran ise, basın toplantısında virüsün sıcaklık ve güneş ışığından nasıl etkilendiğine ilişkin bir sunum yaptı.

  • Byran, "Bugüne kadar yaptığımız en etkili araştırma, güneş ışınlarının hem havadaki hem de yüzeydeki virüsü öldürdüğünü görmemizdi. Sıcaklık ve nem de benzeri bir etki yaratıyor. Sıcaklığı ve nemi artırdığınızda bu, virüsün daha çok aleyhine oluyor. " bilgisini paylaştı.

Bunun üzerine Trump'tan virüs ile mücadeleye ilişkin ilginç bir öneri geldi. Trump, "Ultraviyole ya da çok güçlü bir ışını vücuda aldığımızı düşünelim. Bu deri yoluyla ya da başka bir yolla olabilir. Bunu test edebilirsiniz. Pek dezenfektanları vücuda enjekte edeceğimiz bir yol var mıdır? Belki de içimizde bir çeşit temizlik yapabiliriz. Biliyorsunuz, virüs ciğerlere iniyor. Buna bir bakmak ilginç olabilir." dedi.

Byran ise Trump'ın bu önerisinin mümkün olmadığını söyledi.

Trump, toplantının ilerleyen saatlerinde, Kovid-19 ile Mücadele Görev Gücünde yer alan Doktor Deborah Birx'e dönerek, "Işık ve sıcağın, tedavi olarak kullanılıp kullanılmayacağına bir bakmalısınız. Belki işe yarar, belki yaramaz. Doktor değilim sonuçta." diye konuştu.

Birx ise, "Bunun tedavi olarak kullanılabileceğini sanmıyorum." yanıtını verdi.

"Yaz başında ülke olarak durumumuz daha iyi olabilir"

  • ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ise, ABD'deki birçok eyaletteki durumun iyiye gittiğine işaret ederek, "Yaz başında ülke olarak durumumuz daha iyi olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Ülkede yapılan test sayısının 5 milyona yaklaştığını kaydeden Pence, eyaletlere de, ekonomilerini Beyaz Saray'ın yayımladığı eylem planı çerçevesinde açmaları, bir anda her şeyi eskiye döndürmeye çalışmamaları konusunda uyarıda bulundu.

Abone Ol Google News
Dev hastane şekilleniyor

Dev hastane şekilleniyor

​Sancaktepe'de yapılan hastanenin çatıları yerleştiriliyor.
Bu gurur Türkiyenin

Bu gurur Türkiye'nin

Dünya devleri bir parçasını bile satmazken, en iyisini ürettik.
Özür dilettiler

Özür dilettiler

​İmamoğlu'na 'çapsız' diyen Ataklı: Üzdüysem özür dilerim.
Bazıları hiç açılmayabilir

Bazıları hiç açılmayabilir

​Korona karantinası sonrası için çarpıcı açıklama.
'Çin'den çok <br>hastalık gelir'

'Çin'den çok
hastalık gelir'

​Burak Yılmaz, Çin'de gördüklerini anlattı.
CNN öve öve bitiremedi

CNN öve öve bitiremedi

​ABD'li muhabir: Türkiye'deki imkanlar ne bizde ne Avrupa'da yok.

Böyle mücadele ediliyor

Böyle mücadele ediliyor

​Maskeli kahramanların saniyelere karşı savaştığı anlar kaydedildi.

İşte gerçek kahraman

İşte gerçek kahraman

​CİMER'e yazıp gönüllü görev istedi, korona savaşında vefat etti.

Özel uçuşla ilk tahliye

Özel uçuşla ilk tahliye

ABD'de mahsur kalan Türkler için tahliye operasyonu başladı.
İttifak çatırdıyor

İttifak çatırdıyor

​​Akşener'den gizli ortak HDP'yi kızdıracak "PKK'nın uzantısı" çıkışı.
Acı haberi <br>paylaştı

Acı haberi
paylaştı

Donk'u yıkan ölüm: Koronadan hayatını kaybetti.
En kritik dönem!

En kritik dönem!

​Uzmanlar ramazan ve bayram için uyardı.
'Şifalı eller'in sosyal mesafeli ilk sahuru

'Şifalı eller'in sosyal mesafeli ilk sahuru

​Kurallara uyalım ki onlar da rahat bir ramazan geçirsin.
Ücretsiz<br>internet müjdesi

Ücretsiz
internet müjdesi

Bakan açıkladı, cep telefonu olan herkesi ilgilendiriyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.