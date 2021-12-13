Koronavirüs Türkiyedeki Omicron hastalarıyla ilgili resmi açıklama Altı vakadan beşi İzmirdeydi
TÜRKİYE

Türkiye'deki Omicron hastalarıyla ilgili resmi açıklama: Altı vakadan beşi İzmir'deydi

Türkiye'de görülmeye başlayan koronavirüs Omicron varyantıyla ilgili izlenimler ve resmi açıklamalar daha önceki tespitleri doğruladı. Çok hızlı yayılmasına karşın ölüm oranının sıfır olması ve hastalığı hissetmeden atlatma konusundaki DSÖ verileri Türkiye'de de doğrulandı. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger omicron tespit edilen beş koronavirüs hastasının hastalık seyrini paylaştı. Köşger, kentte Omicron varyantına yakalanan beş kişinin yurt dışı bağlantısının olmadığını açıkladı.

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Haber Merkezi DHA
Türkiyedeki Omicron hastalarıyla ilgili resmi açıklama: Altı vakadan beşi İzmirdeydi
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 1'i İstanbul'da, 5'i İzmir'de olmak üzere 6 kişide Omicron varyantının tespit edildiğini açıkladı. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Covid-19'la mücadelenin sürdüğünü belirterek, "Hastalara ulaşıldı. Sağlık durumları iyi. Uzmanlar bu varyantın diğerlerinden daha hafif olduğunu belirtti. Mücadele sürecek" dedi. Vali Köşger, Omicron varyantına yakalanan 5 kişinin yurt dışı bağlantısının olmadığını ifade etti. Bu arada virüse yakalanan 5 kişinin tedavisine evde devam edildiği belirtildi.

Yavuz Selim Köşger
Yavuz Selim Köşger

Omicron varyantı Türkiye'de: Altı kişide tespit edildi
KORONAVİRÜS
Omicron varyantı Türkiye'de: Altı kişide tespit edildi

'ÖNLEMLER YAYILMA HIZINI KESEBİLİR'


İzmir Tabip Odası da Omicron varyantı ile ilgili açıklama yaptı, alınması gereken önlemleri sıraladı. Omicron varyantının klinik seyri, bulaşıcılığı ve bağışıklıktan kaçabilme yeteneği konularındaki bilgilerin hala kısıtlı ve kesin bir yargıda bulunmaktan uzak olduğunun belirtildiği açıklamada “ İlk izlenimler hızlı bir yayılım gösterdiği, ancak antikorları olan kişilerdeki klinik seyrinin Delta varyantı ile kıyasla daha hafif olabileceği şeklindedir" denildi. Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi
“Yapılan çalışmalar geçirilmiş infeksiyon aşılama ya da 3’üncü doz uygulamaları ile elde edilen antikorların Omicrona karşı aktivitelerini bir ölçüye kadar koruduklarını göstermektedir. Deltaya karşı 6 kata kadar daha bulaşıcı olduğu hesaplanan Omicronun toplumdaki yayılımının, antikorlardan kaçma yeteneğiyle kolaylaşabileceği öngörülmektedir. Mevcut gelişmeler Omicron varyantının tetikleyeceği yeni bir dalga ile karşı karşıya olabileceğimizi düşündürürken ülkelerin alacakları önlemler ve iş birliği, yayılımın hızının kesilmesi açısından son derece önem taşımaktadır."


  • Açıklamada ayrıca, kamuya açık ortamlarda maske mesafe hijyen başta olmak üzere kişisel korunma önlemlerine uyumun denetimi artırılmasıyla ancak virüsün yayılma hızının öne geçilebileceği belirtildi.

İşte Türkiye'de Omicron varyantının görüldüğü iller
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Dünya genelinde 5 milyondan fazla insanın hayatına mal olan virüsle mücadele sürerken Güney Afrika'da ortaya çıkan Omicron tedirginliğe neden olmuştu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dünyayı alarma geçiren son varyant Omicron'un Türkiye'de de görüldüğünü duyurdu. Omicron varyantının hangi illerde görüldüğü, son gelişmeler sonrası tüm Türkiye'nin odaklandığı konulardan oldu.
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Afrika, İsrail ve Hong Kong’dan sonra Belçika, Almanya ve İngiltere gibi Avrupa ülkelerinde de tespit edilen 'Nu' adıyla da anılan 'B1.1.529' varyantının daha bulaşıcı olduğu ilk bilgiler arasında yer almıştı.<br>
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OMİCRON VARYANTI TÜRKİYE'DE HANGİ İLLERDE GÖRÜLDÜ? <br><br>TBMM bütçe görüşmelerinde konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de de 'Omicron' varyantının görüldüğünü belirterek, şu açıklamalarda bulundu:
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Omicron varyantı bizde var, şu ana kadar 6 vaka tespit edildi.
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Hastalardan 1 tanesi İstanbul'da...
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5 tanesi İzmir'de görüldü.
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Bu 6 vakanın hastane ihtiyacı olmadı. Belirtileri hafif ayaktan takip edilen sorunu olmayan hastalar. Omicron varyantıyla ilgili vatandaşın tereddüdü olmasın.
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Bulaşıcılığı daha fazla ama etkisinin ön belirtilerle daha düşük olabileceği şeklinde düşünüyoruz. Yapılması gereken vatandaşımızın bugüne kadar olduğu gibi tedbirlere devam etmesidir\" dedi.
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OMİCRON VARYANTI NEDİR?<br><br>Dünya Sağlık Örgütü koronavirüsün yeni varyantı B.1.1.529'u 'endişe verici tür' olarak sınıflandırdı ve Omicron olarak adlandırdı. Bilim insanlarının delta varyantından daha bulaşıcı ve tehlikeli olduğunu söyledi.
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Omicron bir diğer adıyla nu varyantı, Dünya Sağlık Örgütü tarafından kaygı uyandıran varyantlar listesine eklenen beşinci varyant oldu.
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Uzmanlar bu varyant içerisinde tam 32 farklı mutasyon tespit edildiğini açıklarken, bu virüsün corona virüsü aşılarına karşı daha dirençli olabileceğini duyurdu.
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Bilim insanları, \"Bu varyant şu ana kadar karşılaştıklarımız arasında en tehlikelisi olabilir\" yorumunu yaparken şu ana kadar sadece 10 vaka tespit edildiği belirtildi. Üç farklı ülkede bulunduğunu açıklayan London College Üniversitesi'nde görevli bilim insanı Profesör François Balloux, \"Bu varyant muhtemelen teşhis konulmayan bir AIDS hastasına bulaştıktan sonra mutasyona uğradı\" dedi.
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OMICRON BELİRTİLERİ NELER? <br><br>Omicron'a yakalanan 43 hastanın mercek altına alındığı Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) raporunda en sık görülen semptomlar hakkında da bilgi verildi. Raporda<br>Omicron varyantındaki ana semptomun boğazda kaşıntı hissi ve ona eşlik eden kuru öksürük olduğunu belirlendi.
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Raporda öksürük (yüzde 89), yorgunluk (yüzde 65) ve tıkanıklık veya burun akıntısı (yüzde 59) en yaygın üç semptom olarak sıralanıyor.
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Söz konunu raporda nefes darlığı (yüzde 16), ishal (yüzde 11) ve tat veya koku kaybı (yüzde 8) da nadir görülen semptomlar olarak sıralanıyor.
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İŞTE EN ÇOK ETKİLENEN YAŞ GRUBU<br>Güney Afrika Sağlık Bakanlığı'nın Danışma Komitesi'nde de yer alan Dr Coetzee, önceki dalgalarda olduğu gibi Omicron'da da önce gençlerin hastalandığını söyledi.
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Doktorun şimdiye kadarki deneyimi, varyantın 40 veya daha genç olan insanları etkilemesiydi. Güney Afrika sağlık bakanı Dr Joe Phaahla, aşı oranları nispeten düşük olduğu için gençlerin Omicron'dan en çok etkilenen grup olduğunu belirtti.<br>
İşte Türkiye'de Omicron varyantının görüldüğü iller
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca TBMM'de canlı yayınında dünyada hızla yayılan Omicron varyantının Türkiye'de de görüldüğünü duyurdu. Bakan Koca, 6 vakanın hangi illerde olduğunu açıklarken tedbirleri elden bırakmamak gerektiğini belirtti.. Peki Omicron varyantı nedir? Omicron varyantı Türkiye'de nerelerde görüldü? Omicron belirtileri...


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