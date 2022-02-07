Koronavirüs Turkovacın kullanımı yaygınlaşıyor Dört hastanede daha uygulanacak
TÜRKİYE

Turkovac'ın kullanımı yaygınlaşıyor: Dört hastanede daha uygulanacak

Koronavirüsle mücadeleye karşı yerli imkanlarla geliştirilen Turkovac'ın kullanımı yaygınlaşıyor. Ankara İl Sağlık Müdürlüğü, Turkovac aşısının Ankara Şehir Hastanesi'ne ek olarak 4 hastanede daha uygulanmaya başlayacağını duyurdu.

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Haber Merkezi DHA
Turkovacın kullanımı yaygınlaşıyor: Dört hastanede daha uygulanacak
Foto/arşiv

Ankara İl Sağlık Müdürlüğü'nün Twitter hesabından yapılan açıklamada koronavirüsle mücadeleye karşı yerli imkanlarla geliştirilen Turkovac'ın kullanımının yaygınlaştırılacağı belirtildi.

Turkovac'ın Ankara Şehir Hastanesi'nin yanı sıra 4 hastanede daha uygulanmasına başlanıldığı ifade edilen açıklamada şöyle denildi:

"Yerli inaktif aşımız Turkovac'ı, 7 Şubat tarihinden itibaren Ankara Şehir Hastanemize ek olarak; Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde uyguluyoruz. MHRS ya da 182'den randevunuzu alabilirsiniz."

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