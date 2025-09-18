KPSS SONUÇ TARİHİ 2025: KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı?

KPSS Lisans sınav süreci sona erdi, şimdi sırada sonuç heyecanı var. 7, 13 ve 14 Eylül’de yapılan oturumlara katılan yüzbinlerce aday, gözlerini ÖSYM’nin sonuç duyurusuna çevirmiş durumda. Peki KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?