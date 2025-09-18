Yeni Şafak
KPSS SONUÇ TARİHİ 2025: KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı?

KPSS SONUÇ TARİHİ 2025: KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı?

15:2418/09/2025, Perşembe
KPSS sonuç tarihi açıklandı mı?
2025 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Lisans oturumları 7, 13 ve 14 Eylül tarihlerinde gerçekleştirildi. Sınav maratonunu geride bırakan adayların gündeminde şimdi sonuç tarihi var. “KPSS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?” sorusu yoğun şekilde araştırılıyor. ÖSYM, sonuç takvimi üzerinden duyuruyu paylaşacak.

KPSS Lisans sınav süreci sona erdi, şimdi sırada sonuç heyecanı var. 7, 13 ve 14 Eylül’de yapılan oturumlara katılan yüzbinlerce aday, gözlerini ÖSYM’nin sonuç duyurusuna çevirmiş durumda. Peki KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS sonuçları henüz açıklanmadı. KPSS sonuç tarihi 10 Ekim 2025 olarak duyuruldu.

KPSS SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

KPSS sonuçları ÖSYM'Nin sonuç sayfası üzerinden paylaşılacak, sisteme T.C. kimlik numarası ve Aday şifresiyle erişim sağlanacak.

