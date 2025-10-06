KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2025 KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür sınav sonuç tarihi ve sorgulama ekranı

2025 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarının açıklanacağı tarih, lisans oturumlarına katılan binlerce aday tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025 sınav takvimi kapsamında KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür ve Alan Bilgisi) sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi resmen duyurdu.





KPSS sonuçları 2025 ne zaman açıklanacak?

ÖSYM’nin yayımladığı sınav takvimine göre 2025 KPSS Lisans sonuçları 10 Ekim 2025 Cuma günü açıklanacak. Genel Yetenek-Genel Kültür ve Alan Bilgisi oturumlarının sonuçları aynı gün erişime açılacak. Adaylar, T.C. kimlik numarası ve ÖSYM aday şifresiyle sonuçlarını https://sonuc.osym.gov.tr adresinden öğrenebilecekler.





Sonuçlar nasıl öğrenilecek?

ÖSYM, KPSS sonuç belgelerini adayların adreslerine göndermeyecek. Sonuçlar yalnızca dijital ortamda yayımlanacak ve “resmî tebligat” hükmünde olacak.

Adaylar sonuç ekranında şu bilgileri görebilecek: Her testteki doğru ve yanlış cevap sayıları, Standart puanlar, KPSS puan türleri, Adayın genel başarı sıralaması. Sonuçlar ayrıca ÖSYM’nin mobil uygulaması üzerinden de sorgulanabilecek.

KPSS puanı nasıl hesaplanıyor?

KPSS değerlendirme sistemi, her testin kendi içinde hesaplanmasına dayanıyor. Her testte 4 yanlış bir doğruyu götürüyor. Doğru cevap sayısından yanlışların dörtte biri çıkarılıyor ve ham puan bulunuyor. Bu ham puanlar ortalama ve standart sapmalara göre standart puanlara dönüştürülüyor. İptal edilen veya cevabı değişen sorular varsa, geçerli sorular yeniden ağırlıklandırılarak hesaplama yapılıyor. Elde edilen standart puanlar belirli oranlarda ağırlıklandırılarak Ağırlıklı Standart Puan (ASP) hesaplanıyor. Bu puanlar kullanılarak her adayın KPSS puan türü (P1, P2, P3 vb.) oluşturuluyor. Kamu kurumları, aday alımlarında bu puan türlerinden kendilerine uygun olanı tercih ediyor.





Değerlendirme süreci başladı

ÖSYM, KPSS oturumlarının ardından optik okuyucu değerlendirmesi, cevap anahtarı kontrolü ve istatistiksel analizleri tamamlamak üzere yoğun bir çalışma yürütüyor. Bu kapsamda hem Genel Yetenek-Genel Kültür hem de Alan Bilgisi oturumlarının puanlama süreci aynı anda ilerliyor. Yetkililer, değerlendirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından sonuçların 10 Ekim 2025’te ilan edileceğini teyit etti.





KPSS sonuç belgesi basılmayacak

ÖSYM, 2025 yılında da sonuç belgelerinin basılı olarak gönderilmeyeceğini bildirdi. Sonuç ekranında yer alan bilgiler adaylara tebliğ hükmünde olacak.

Yani, sistemde görünen puan ve sıralama sonuçları resmî sayılacak.





KPSS sonrası süreç: Atamalar nasıl yapılacak?

KPSS sonuçlarının ardından kamu kurum ve kuruluşları, A Grubu ve B Grubu kadrolar için atama ve giriş sınavı süreçlerini başlatacak. Bazı kurumlar KPSS puanına göre doğrudan atama yaparken, bazıları ek yazılı veya sözlü sınav süreci uygulayacak. Atama süreci boyunca ÖSYM’nin ve ilgili kurumların yayımlayacağı duyurular https://osym.gov.tr ve Resmî Gazete üzerinden takip edilebilecek.



