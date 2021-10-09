KYK burs başvuruları başladı mı? 2021 KYK bursu başvuru şartları nelerdir?

KYK burs ve kredi başvuru tarihleri için milyonların geri sayımı devam ediyor. Genel olarak Ekim ayında başvuruları alınan bu ödenekle binlerce üniversite öğrencisi eğitim hayatları boyunca maddi olarak destek almış oluyor. 2021-2022 KYK burs başvurusu başladı mı, burs ne kadar? KYK burs ve kredisi başvuru nasıl yapılır?

KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

KYK burs başvuru tarihleri henüz belli olmadı. GSB'nin yapacağı açıklama heyecanla bekleniyor. KYK burs ve kredi başvuru tarihleri belli olduğu zaman ayrıntılar habere eklenecek.

KYK BURSU NE KADAR?

2020 senesinde KYK burs ve kredileri üniversite öğrencileri için 650 lira, yüksek lisans için bin 300 lira ve doktora için ise bin 950 lira idi.

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KYK BURS/KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Burs/kredi başvuruları her yıl yazılı ve görsel basın yoluyla kamuoyuna duyurulan tarihler arasında e-Devlet üzerinden alınmaktadır. e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin PTT şubelerine giderek mutlaka e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir. Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilmekte, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi verilmektedir.