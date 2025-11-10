KYK bursu ne zaman yatacak? 2025-2026 toplu ödeme tarihi ve yeni burs miktarları belli oluyor

2025-2026 eğitim-öğretim yılı KYK burs ve kredi sonuçları 4 Kasım 2025 tarihinde açıklandı. Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYK) tarafından yürütülen başvuru sürecinin ardından, öğrenciler 9 Kasım’a kadar taahhütnamelerini onayladı. Artık tüm gözler, ilk burs ve kredi ödemelerinin hesaplara yatacağı tarihe çevrildi.





Bakanlık, resmi internet sitesinde yayımladığı bilgilendirmede, taahhütnamesini onaylayan tüm öğrencilerin ödemelerinin ekim ayını da kapsayacak şekilde yapılacağını duyurdu. Bu da, ilk kez burs veya kredi alacak öğrencilerin iki aylık toplu ödeme alabileceği anlamına geliyor. Ancak 2025 yılı için kesin ödeme günü henüz açıklanmadı.





İlk KYK bursu ne zaman yatacak?

Geçtiğimiz yıl ilk ödemeler 18-22 Kasım tarihleri arasında yapılmıştı. Bu yıl da benzer şekilde, Kasım ayının ikinci yarısında toplu ödemenin yapılması bekleniyor. KYK, ödemeleri her ay T.C. kimlik numarasının son hanesine göre gerçekleştiriyor.

Sonu “0-2” olan öğrenciler ilk gün,

“4-6” olanlar ikinci gün,

“8” ile bitenler üçüncü gün ödemesini alıyor.

Bu kapsamda ilk bursların Kasım’ın 3. haftasında Ziraat Bankası hesaplarına yatırılması bekleniyor.





KYK burs ve kredi ödemesi nasıl alınır?

Ödemeler, Ziraat Bankası üzerinden öğrencilerin adına açılan Bankkart Genç hesaplarına yatırılıyor. Daha önce Bankkart Genç sahibi olan öğrencilerin kartlarına otomatik olarak tanımlama yapılıyor. Yeni bursiyerler ise kart teslim tarihlerini T.C. kimlik numaralarıyla bankadan öğrenebiliyor.





2025-2026 KYK burs ve kredi miktarları

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan son düzenlemeye göre:

Lisans ve ön lisans öğrencilerine: 3.000 TL

Yüksek lisans öğrencilerine: 6.000 TL