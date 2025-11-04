KYK taahhütname onayı nasıl verilir? 2025-2026 KYK ödemeleri ne zaman yapılacak? Burs ve kredi için taahhütname şartı

KYK burs/kredi sonuçları açıklandı. Öğrencilerin burs ve kredi ödemesi alabilmeleri için e-Devlet üzerinden taahhütname onayı vermeleri gerekiyor. İşte son tarih ve detaylar...





Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYK), 2025-2026 eğitim öğretim yılına ait burs ve öğrenim kredisi sonuçlarını açıkladı.

Burs veya kredi almaya hak kazanan öğrencilerin ödeme sürecinin başlayabilmesi için e-Devlet üzerinden taahhütname onayı vermesi gerekiyor.





Son gün 9 Kasım pazar

Yurt içinde öğrenim gören öğrenciler, e-Devlet’te yer alan taahhütnameyi 9 Kasım Pazar günü saat 23.59’a kadar onaylayabilecek. Bu işlemin zamanında yapılmaması durumunda öğrenciler, KYK bursu veya kredi hakkını kaybedecek.





Taahhütname onayı, öğrencinin KYK tarafından belirlenen şartları kabul ettiğini ve burs/kredi ödemelerinin hesabına yatırılabileceğini gösteriyor.





18 yaşından küçük öğrenciler için veli onayı şart

15-18 yaş arası öğrencilere burs ya da kredi tahsis edilmesi durumunda, önce veli (anne veya baba) e-Devlet üzerinden onay vermeli. Bu işlemin ardından öğrenciler kendi e-Devlet şifreleriyle taahhütnamelerini tamamlayabiliyor.





15 yaşından küçük veya velisi olmayan öğrenciler ise gençlik ve spor il müdürlüklerine vasi kararı ve kimlik belgeleriyle başvurabiliyor.





Yurt dışında okuyan öğrencilere özel tarihler

Yurt dışında öğrenim gören öğrenciler için taahhütname onay süresi 16 Kasım Pazar günü saat 23.59’da sona erecek. Bu öğrencilerin ayrıca Türkiye’de yaşayan bir kefil aracılığıyla noter onaylı kefaletname hazırlatması gerekiyor. Kefaletname işlemleri için son tarih 30 Kasım Pazar olarak açıklandı. Noterlik Bilgi Sistemi (NBS) üzerinden yapılan işlemler için fiziki belge gönderimi istenmiyor.





KYK taahhütname onayı nasıl yapılır?

-e-Devlet’e giriş yapın.

-“KYK Burs/Kredi Taahhütname Onayı” sekmesine gidin.

-Bilgilerinizi kontrol edip onay verin.

-İşlem tamamlandığında sistem size onay mesajı gösterecektir.





Ödemeler ne zaman başlayacak?

KYK, taahhütname onayı süreci tamamlandıktan sonra ilk burs ve kredi ödemelerini Aralık ayı itibarıyla öğrencilerin hesaplarına yatıracak.







