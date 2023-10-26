ÖSYM giriş ekranı, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) resmi web sitesinde bulunan önemli bir ara yüzdür. ÖSYM, Türkiye'deki üniversiteye giriş sınavlarını ve diğer eğitimle ilgili sınavları düzenleyen bir kuruluş olarak, öğrencilerin bu platformu aktif olarak kullanmalarını sağlar. ÖSYM giriş ekranı, öğrencilere sınav başvurularını yapmak, sonuçlarını öğrenmek, sınav tarihleri ve duyurularını takip etmek için gereken tüm bilgilere ve işlemlere erişim sağlar. Bu ekran üzerinden ÖSYM adayları, kişisel bilgilerini güncelleyebilir, sınav ücretlerini ödeyebilir, başvurularını kontrol edebilir ve sınav sonuçlarını takip edebilirler.