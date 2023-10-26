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2024 LGS ne zaman, hangi tarihte? MEB Liseye Geçiş Sınavı tarihleri

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), ortaokul 8. sınıfta eğitim gören bir milyondan fazla öğrenciye yönelik yapılan, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın 2024 takvimi merak konusu oldu. İki oturum olarak yapılacak sınavın gelecek yıl takvimi araştırılıyor. Peki, 2024 LGS ne zaman? MEB 2024 sınav takvimi...

14:09 - 26/10/2023 Perşembe
Yeni Şafak
LGS 2024

LGS 2024

Ortaokul 8. sınıflarda eğitim gören öğrenciler, hayallerindeki liselerde eğitim alabilmek için merkezi sınav hazırlıklarına başladı. Sayısal ve sözel olarak iki oturumda gerçekleştirilecek sınavlara kaç gün kaldığı öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı 2023-2024 eğitim öğretim yılı 11 Eylül itibariyle başladı. Okulların açılmasının ardından öğrenciler sınavlara yönelik çalışmalarını yapıyor. Peki 2024 LGS ne zaman? LGS sınav ve başvuru takvimi açıklandı mı? İşte, LGS oturumlarına ilişkin bilgiler…

2024 LGS ne zaman yapılacak?

LGS sınav takvimi henüz Bakanlık tarafından açıklanmadı. Ancak sınavlar her yıl benzer tarihlerde organize ediliyor.

Bu yıl Liselere Geçiş Sistemi kapsamında düzenlenecek sınavın Haziran ayında yapılması bekleniyor.

2023 LGS sınavları 4 Haziran Pazar günü düzenlenmişti.

LGS soru sayısı ve sınav süresi

Liselere Geçiş Sistemi kapsamında düzenlenen sınavlarda geçtiğimiz yıl öğrenciler deprem sonrasında 2. dönem konularından muaf olmuştu.

Bu yıl ise 1. dönem ve 2. dönem konularından soru gelebilecek. Sözel alanda 50 soru için öğrencilere 75 dakika verilirken sayısal alanda 40 sorudan oluşan oturum 80 dakika sürecek.



#LGS
#LGS 2024
#Liseye giriş sınavı
#meb
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