LGS 2024
Ortaokul 8. sınıflarda eğitim gören öğrenciler, hayallerindeki liselerde eğitim alabilmek için merkezi sınav hazırlıklarına başladı. Sayısal ve sözel olarak iki oturumda gerçekleştirilecek sınavlara kaç gün kaldığı öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı 2023-2024 eğitim öğretim yılı 11 Eylül itibariyle başladı. Okulların açılmasının ardından öğrenciler sınavlara yönelik çalışmalarını yapıyor. Peki 2024 LGS ne zaman? LGS sınav ve başvuru takvimi açıklandı mı? İşte, LGS oturumlarına ilişkin bilgiler…
2024 LGS ne zaman yapılacak?
LGS sınav takvimi henüz Bakanlık tarafından açıklanmadı. Ancak sınavlar her yıl benzer tarihlerde organize ediliyor.
Bu yıl Liselere Geçiş Sistemi kapsamında düzenlenecek sınavın Haziran ayında yapılması bekleniyor.
2023 LGS sınavları 4 Haziran Pazar günü düzenlenmişti.
LGS soru sayısı ve sınav süresi
Liselere Geçiş Sistemi kapsamında düzenlenen sınavlarda geçtiğimiz yıl öğrenciler deprem sonrasında 2. dönem konularından muaf olmuştu.
Bu yıl ise 1. dönem ve 2. dönem konularından soru gelebilecek. Sözel alanda 50 soru için öğrencilere 75 dakika verilirken sayısal alanda 40 sorudan oluşan oturum 80 dakika sürecek.