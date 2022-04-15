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Mahrem ne demek?

Arapça'dan gelen mahrem kelimesi; helal olmayan, yasaklanan şey manasına gelir. Sırdaş anlamına da gelen "mahrem" kelimesinin anlamı nedir? Mahrem ne demek? İşte, detaylar.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Mahrem ne demek: Ne anlama gelir?
Mahrem ne demek?

Mahrem kelimesinin çeşitli anlamlar barındırmasına rağmen insanlar arasında çokça kullanılan bir sözcüktür. Peki, mahrem nedir?

MAHREM NE DEMEK?

Mahrem kelimesi Arapça'dan türkçeye geçmiş bir sözcüktür.

TDK'ye göre mahrem kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Yakın akrabadan olduğu için nikâh düşmeyen (kimse)

- Başkalarına söylenmeyen, gizli

- Sırdaş

MAHREMİN AÇIKLAMASI

Mahrem, İslâm'da evlenilmesi haram olan (nikâh düşmeyen) kişi. Mahrem sözcüğü Arapça haram (yasaklanmış) kökünden gelir. Mahrem olmayan kimselere (evlenilebilen kimselere) nâmahrem denir. Nâmahrem sözcüğü Türkçede yabancı, el anlamında da kullanılır.

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