İlk Evim Arsa, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından dar gelirli vatandaşların kendi evlerini inşa edebilmeleri amacıyla başlatılan bir projedir. Bu proje kapsamında, altyapısı tamamlanmış ve imar planı yapılmış arsalar uygun ödeme koşullarıyla hak sahiplerine tahsis edilmektedir. TOKİ Manisa ilk evim arsa projesi tahsis tarihlerini açıkladı. Peki TOKİ arsa yerleri belli oldu mu arsa tapusu ne zaman verilecek? İşte Manisa TOKİ ilk evim arsa tahsis tarihi.
Manisa ilk evim arsa projesi tahsis tarihleri merak konusu. İlk evim arsa projesinde başvurular, 10 Ekim - 7 Kasım 2022 tarihleri arasında e-Devlet ve Ziraat Bankası şubeleri üzerinden alınmıştı. Başvuru şartları arasında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 18 yaşını doldurmuş olmak, başvurulan belediye sınırları içinde ikamet etmek veya o ilçe nüfusuna kayıtlı olmak ve aylık gelir durumunun 16.000 TL'nin altında olması yer alıyordu. Kura çekimleri sonucunda hak sahipleri belirlenmiş olup, asil ve yedek listeler e-Devlet üzerinden ilan edilmişti. Manisa TOKİ ilk evim arsa projesi tahsis tarihleri açıklandı. Peki TOKİ arsa yerleri belli oldu mu arsa tapusu ne zaman verilecek?
Manisa arsa tahsis tarihleri
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- MANİSA SARIGÖL Müstakil + Müşterek 64 12 Temmuz 2025
- MANİSA SARUHANLI Müstakil + Müşterek 110 23 Temmuz 2025
- MANİSA SELENDİ Müstakil + Müşterek 16 1 Temmuz 2025
- MANİSA SOMA Müstakil 32 0 Mayıs 2025
- MANİSA SOMA Müstakil + Müşterek 123 15 Temmuz 2025
- MANİSA TURGUTLU Müstakil + Müşterek 32 50 Mayıs 2025
- MANİSA TURGUTLU Müstakil + Müşterek 268 49 Temmuz 2025
- MANİSA MERKEZ Müstakil + Müşterek 400 557 Temmuz 2025
- MANİSA AKHİSAR Müstakil + Müşterek 350 86 Şubat 2025
- MANİSA ALAŞEHİR Müstakil + Müşterek 177 23 Temmuz 2025