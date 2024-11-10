İlk Evim Arsa, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından dar gelirli vatandaşların kendi evlerini inşa edebilmeleri amacıyla başlatılan bir projedir. Bu proje kapsamında, altyapısı tamamlanmış ve imar planı yapılmış arsalar uygun ödeme koşullarıyla hak sahiplerine tahsis edilmektedir. TOKİ

İlk Evim Arsa, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından dar gelirli vatandaşların kendi evlerini inşa edebilmeleri amacıyla başlatılan bir projedir. Bu proje kapsamında, altyapısı tamamlanmış ve imar planı yapılmış arsalar uygun ödeme koşullarıyla hak sahiplerine tahsis edilmektedir. TOKİ

Manisa ilk evim arsa projesi tahsis tarihleri merak konusu. İlk evim arsa projesinde başvurular, 10 Ekim - 7 Kasım 2022 tarihleri arasında e-Devlet ve Ziraat Bankası şubeleri üzerinden alınmıştı. Başvuru şartları arasında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 18 yaşını doldurmuş olmak, başvurulan belediye sınırları içinde ikamet etmek veya o ilçe nüfusuna kayıtlı olmak ve aylık gelir durumunun 16.000 TL'nin altında olması yer alıyordu. Kura çekimleri sonucunda hak sahipleri belirlenmiş olup, asil ve yedek listeler e-Devlet üzerinden ilan edilmişti. Manisa TOKİ ilk evim arsa projesi tahsis tarihleri açıklandı. Peki TOKİ arsa yerleri belli oldu mu arsa tapusu ne zaman verilecek?