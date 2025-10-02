MEB ARA TATİLİ 2025 TAKVİMİ: Ara tatil tarihi açıklandı mı, ne zaman?

Okulların açılmasıyla birlikte öğrenciler ilk dinlenme dönemini merak etmeye başladı. Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayımladığı çalışma takvimine göre 2025-2026 eğitim yılında ara tatiller ve sömestr tarihleri belli oldu. Peki, ilk ara tatil ne zaman yapılacak, ikinci dönem tatili hangi tarihlerde olacak?

İlk ara tatil Kasım ayında yapılacak

2025-2026 eğitim öğretim yılı uyum programı 1 Eylül’de başladı, tüm kademelerde ise ders zili 8 Eylül’de çaldı. Öğrencilerin ilk molası olan Kasım ara tatili, 10-14 Kasım 2025 tarihleri arasında uygulanacak. Hafta sonlarıyla birlikte öğrenciler toplamda 9 gün tatil yapacak.

Sömestr tatili ne zaman?

Yarıyıl tatili yani sömestr, 10 Ocak 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek. Tatilin ardından ikinci dönem 2 Şubat 2026’da başlayacak.

İkinci dönem ara tatili