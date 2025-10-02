Yeni Şafak
MEB ARA TATİLİ 2025 TAKVİMİ: Ara tatil tarihi açıklandı mı, ne zaman?

İlk ara tatil ne zaman yapılacak?
2025-2026 eğitim öğretim yılında öğrenciler ve velilerin en çok merak ettiği konulardan biri ara tatil tarihleri oldu. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan takvimle birlikte Kasım ara tatili, yarıyıl tatili ve ikinci dönem ara tatili netleşti. İşte okullarda uygulanacak tatil günleri…

Okulların açılmasıyla birlikte öğrenciler ilk dinlenme dönemini merak etmeye başladı. Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayımladığı çalışma takvimine göre 2025-2026 eğitim yılında ara tatiller ve sömestr tarihleri belli oldu. Peki, ilk ara tatil ne zaman yapılacak, ikinci dönem tatili hangi tarihlerde olacak?

İlk ara tatil Kasım ayında yapılacak

2025-2026 eğitim öğretim yılı uyum programı 1 Eylül’de başladı, tüm kademelerde ise ders zili 8 Eylül’de çaldı. Öğrencilerin ilk molası olan Kasım ara tatili, 10-14 Kasım 2025 tarihleri arasında uygulanacak. Hafta sonlarıyla birlikte öğrenciler toplamda 9 gün tatil yapacak.

Sömestr tatili ne zaman?

Yarıyıl tatili yani sömestr, 10 Ocak 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek. Tatilin ardından ikinci dönem 2 Şubat 2026’da başlayacak.

İkinci dönem ara tatili

İkinci dönemdeki ara tatil ise 16-20 Mart 2026 tarihleri arasında yapılacak. Öğrenciler bu tarihlerde kısa bir mola verdikten sonra derslerine devam edecek.

