Fenerbahçe'nin uzun süredir peşinde olduğu Merih Demiral, Al Ahli'ye transfer oldu. Milli yıldızın kulübü Atalanta ve Suudi Arabistan ekibi anlaşma sağladı.

MERİH DEMİRAL'IN SUUDİ ARABİSTAN TRANSFER ÜCRETİ

Suudi Arabistan ekibinin Merih için Atalanta'ya 20 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği ve oyuncuya yıllık 12 milyon euro maaş vereceği öğrenildi.

MERİH DEMİRAL KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Merih Demiral, 5 Mart 1998 yılında Kocaeli, Türkiye'de dünyaya gelmiştir. 190 cm boyundaki Merih Demiral, stoper oynamaktadır. A Milli Futbol Takımı'mızın forması ile 39 maça çıkmıştır ve 2 kez gol sevinci yaşamıştır. Kariyerine Karamürsel altyapısında başlayan Merih, Fenerbahçe altyapısına transfer olduktan sonra U16, U17, U19 takımlarında forma giymiştir. Ardından Alcanense'ye transfer olan Merih, Sporting, Alanyaspor, Sassuolo, Juventus, Atalanta gibi ekiplerde forma giymiştir.







