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Suudi Arabistan ekibi Al Ahli ile anlaşan Merih Demiral'ın transfer ücreti belli oldu

Milli stoper Merih Demiral sürpriz bir transfere imza atıyor. Merih Demiral'ın Suudi Arabistan'a transferi gündem oldu. Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan Merih Demiral Suudi Arabistan takımı Al Ahli ile anlaşma sağladı. Merih Demiral'ın transferi de ücreti belli oldu. Merih Demiral kimdir, kaç yaşında? İşte ayrıntılı bilgiler..

16:12 . 15/08/2023 Salı
Yeni Şafak
Merih Demiral

Merih Demiral

Fenerbahçe'nin uzun süredir peşinde olduğu Merih Demiral, Al Ahli'ye transfer oldu. Milli yıldızın kulübü Atalanta ve Suudi Arabistan ekibi anlaşma sağladı.

MERİH DEMİRAL'IN SUUDİ ARABİSTAN TRANSFER ÜCRETİ

Suudi Arabistan ekibinin Merih için Atalanta'ya 20 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği ve oyuncuya yıllık 12 milyon euro maaş vereceği öğrenildi.

MERİH DEMİRAL KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Merih Demiral, 5 Mart 1998 yılında Kocaeli, Türkiye'de dünyaya gelmiştir. 190 cm boyundaki Merih Demiral, stoper oynamaktadır. A Milli Futbol Takımı'mızın forması ile 39 maça çıkmıştır ve 2 kez gol sevinci yaşamıştır. Kariyerine Karamürsel altyapısında başlayan Merih, Fenerbahçe altyapısına transfer olduktan sonra U16, U17, U19 takımlarında forma giymiştir. Ardından Alcanense'ye transfer olan Merih, Sporting, Alanyaspor, Sassuolo, Juventus, Atalanta gibi ekiplerde forma giymiştir.



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