Meteoroloji’den akşam saatlerinde 9 il için kritik uyarı: Bu illerde yağış çok kuvvetli olacak

Buna göre Doğu Akdeniz’de Osmaniye, Hatay’ın kıyı kesimleri, Adana’nın güneydoğusu ve Kahramanmaraş’ın güneybatısında yağışlar bu gece başlayıp sabah saatlerine kadar etkili olacak. Kıyı Ege’de ise İzmir ve Aydın genelinde, Manisa’nın batısında sağanak ve gök gürültülü sağanaklar 08.00–23.59 saatleri arasında kuvvetlenecek. Siirt ve Şırnak için verilen uyarıda yağışların 10.00’dan başlayarak gece yarısını aşabileceği, 06.00’ya kadar etkisini sürdürebileceği belirtildi. MGM, ani sel, su baskını, yıldırım ve yerel kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.