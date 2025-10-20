Meteoroloji’den akşam saatlerinde 9 il için kritik uyarı: Bu illerde yağış çok kuvvetli olacak

İçişleri Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) alınan bilgiye göre, bu gece ve yarın beklenen gök gürültülü sağanak nedeniyle 9 il için 'sarı' kodlu uyarı verildiğini duyurdu. İşte Meteoroloji tarafından yapılan güncel hava durumu değerlendirmeleri ve uyarılar...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 21 Ekim Salı günü birçok bölgede yerel kuvvetli sağanak beklenmesi nedeniyle peş peşe uyarılar yayımladı.
9 İL İÇİN SARI KODLU UYARI
Buna göre Doğu Akdeniz’de Osmaniye, Hatay’ın kıyı kesimleri, Adana’nın güneydoğusu ve Kahramanmaraş’ın güneybatısında yağışlar bu gece başlayıp sabah saatlerine kadar etkili olacak. Kıyı Ege’de ise İzmir ve Aydın genelinde, Manisa’nın batısında sağanak ve gök gürültülü sağanaklar 08.00–23.59 saatleri arasında kuvvetlenecek. Siirt ve Şırnak için verilen uyarıda yağışların 10.00’dan başlayarak gece yarısını aşabileceği, 06.00’ya kadar etkisini sürdürebileceği belirtildi. MGM, ani sel, su baskını, yıldırım ve yerel kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞINDAN PAYLAŞIM
İçişleri Bakanlığı'nın resmi X hesabından (@TC_icisleri) 20 Ekim 2025 tarihli paylaşımında şu bilgilere yer verildi;
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (@meteoroloji_twi) alınan son bilgilere göre;
* Vatandaşlarımızın sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını; yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıyoruz.