Mevduat nedir? Mevduat hesabı ne demek?

14:528/11/2025, Cumartesi
G: 8/11/2025, Cumartesi
Mevduat hesabı nedir? sorusu son dakika merak edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'deki kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunuyor. Erdoğan'ın açıklamalarının ardından "mevduat ne demek, mevduat hesabı nedir" soruları merak kazandı. Peki, mevduat ne demektir? Mevduat hesabı nedir? İşte ayrıntılar..

Bankalarda mevduat hesabı bulunan milyonlarca vatandaş, mevduat kesintisi ile ilgili ayrıntıları merak ediyor. TBMM Genel Kurulu'ndaki gelişmeleri tamamlayarak kabul edilen 2022 yılı bütçesinin ardından mevduat hesabı ile ilgili ayrıntılar merak kazandı.

MEVDUAT HESABI NEDİR?

Banka sistemlerinde bilinen temel hesap türlerinden biri olan mevduat hesabı, bankaya faiz değerleri karşılığında bir süreliğine paranızı yatırdığınız hesap türüdür. Bu sistemde faiz karşılığında paranızı belirli bir süreliğine tutma koşulu koyarak, bu koşul sona erdiğinde ise isterseniz eğer geri alınmak koşuluyla çekebileceğiniz bir yatırımlardan biridir.

Hem bireysel hem de kurumsal olarak bu hesap türleri açılabilmektedir. Bankacılık işlemleri içerisinde vadeli hesaplarla beraber vadeli seçenekleri değerlendirerek hem yatırımları değerlendirmiş olursunuz hem de daha fazla kar elde etmeyi başarabilirsiniz. Mevduat hesabının amacı, bir süre yatırılan paranın banka faizi ile daha da yüksek getirisi sayesinde artmasıdır. Bu süreler bankadan bankaya göre değişkenlik gösterse de günümüzde 1 ay, 3 ay, 6 ay ya da 1 yıllık şeklinde mevduat hesabı olarak tanımlanır.

