Milyoner'de 1 milyon TL'lik soru açıldı: Fenerbahçe Spor Kulübü'nün kurucu üyesi ve ilk başkanı kimdir?

23:0030/10/2025, Perşembe
G: 30/10/2025, Perşembe
Yayınlandığı her bölüm ilgiyle takip edilen 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışması bu akşam 1188. yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yarışmaya katılan bilgisayar mühendisi Halil Enver Soylu isimli yarışmacı, 500 bin TL'lik soruya doğru yanıt vermesinin ardından değeri 1 milyon TL olan 12. soruyu açtırmayı başardı. 1 milyon TL değerindeki soru ise "Fenerbahçe Spor Kulübü'nün kurucu üyesi ve ilk başkanı kimdir?" olarak yarışmacıya yöneltildi. İşte 30 Ekim 2025 tarihli milyonluk sorunun doğru yanıtı.

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında 1 milyon TL'lik soru açıldı. Oktay Kaynarca'nın sunuculuğunu yaptığı sevilen yarışmanın bu akşamki yeni bölümünde, Sabancı Üniversitesi Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği mezunu olan ve bilgisayar mühendisi olarak çalışan Halil Enver Soylu isimli yarışmacı 500 bin TL'lik soruya doğru yanıt vererek, 1 Milyon TL değerindeki 12. soruya ulaştı.


MİLYONLUK SORU YENİDEN AÇILDI

Atv ekranlarında yayınlanan bilgi yarışmasının bu akşam yayınlanan 1188. yeni bölümünde 1 milyon lira değerindeki 12. soru Halil Enver Soylu isimli yarışmacı tarafından açıldı. Böylece yarışmanın 2025 yılındaki yeni sezonunda 2. kez milyonluk soru görülmüş oldu. Bir önceki milyonluk soruyu açmayı başaran kişi 74 yaşındaki 'Günay Teyze' lakaplı Günay Karataş isimli yarışmacı olmuştu.


İŞTE 30 EKİM 2025 TARİHLİ 1 MİLYON TL'LİK O SORU

Soru:
Fenerbahçe Spor Kulübü'nün kurucu üyesi ve ilk başkanı kimdir?
Cevap:
C: Ziya Songülen

A: Zeki Rıza Sporel

B: Faruk Ilgaz

C: Ziya Songülen

D: Şükrü Saraçoğlu

