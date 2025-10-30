Milyoner'de 1 milyon TL'lik soru açıldı: Fenerbahçe Spor Kulübü'nün kurucu üyesi ve ilk başkanı kimdir?

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında 1 milyon TL'lik soru açıldı. Oktay Kaynarca'nın sunuculuğunu yaptığı sevilen yarışmanın bu akşamki yeni bölümünde, Sabancı Üniversitesi Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği mezunu olan ve bilgisayar mühendisi olarak çalışan Halil Enver Soylu isimli yarışmacı 500 bin TL'lik soruya doğru yanıt vererek, 1 Milyon TL değerindeki 12. soruya ulaştı.