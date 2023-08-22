Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off mücadelesinde deplasmanda Molde ile karşılaşacak. Norveç takımlarına rakip olduğu dört Avrupa kupası maçının ikisini kaybeden Galatasaray, iki mağlubiyetini de deplasmanda aldı. Sarı-kırmızılılar tur için zorlu deplasmanda en iyi skoru elde ederek avantaj sağlamaya çalışacak. Peki, Molde - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar.