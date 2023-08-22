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Molde - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off mücadelesi ilk maçında temsilcimiz Galatasaray deplasmanda Norveç ekibi Molde’ye konuk olacak. Aker Stadı’nda oynanacak karşılaşmayı İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek. Avrupa kupalarında çıktığı son üç maçı kazanan sarı-kırmızılılar, kulüp tarihinin en uzun serisini tekrarlamak istiyor. Galatasaray deplasmanda oynadığı son altı Avrupa kupası maçının beşinde gol yemedi. Peki, Molde - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte maç yayın bilgisi, maç kadrosu ve muhtemel 11’ler.

16:11 . 22/08/2023 Salı
Yeni Şafak
Molde - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Molde - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off mücadelesinde deplasmanda Molde ile karşılaşacak. Norveç takımlarına rakip olduğu dört Avrupa kupası maçının ikisini kaybeden Galatasaray, iki mağlubiyetini de deplasmanda aldı. Sarı-kırmızılılar tur için zorlu deplasmanda en iyi skoru elde ederek avantaj sağlamaya çalışacak. Peki, Molde - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar.

MOLDE - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off Molde - Galatasaray maçı
23 Ağustos Çarşamba saat 22.00
’de başlayacak. Karşılaşma
EXXEN
ekranlarından naklen yayınlanacak.

MOLDE - GALATASARAY CANLI SKOR

MOLDE - GALATASARAY MAÇ KADROSU

MUHTEMEL 11’LER

MOLDE

1 Jacob Karlstrom

19 Eirik Haugan

25 Anders Hagelskjær

31 Mathias Fjörtoft Lövik

8 Sivert Heggheim Mannsverk

14 Erling Knudtzon

22 Magnus Grødem

4 Benjamin Hansen

9 Veton Berisha

10 Eric Kitolano

20 Kristian Eriksen

GALATASARAY

1 Fernando Muslera

3 Angelino

25 Victor Nelsson

42 Abdülkerim Bardakçı

93 Sacha Boey

27 Sergio Oliveira

34 Lucas Torreira

7 Kerem Aktürkoğlu

9 Mauro Icardi

10 Dries Mertens

53 Barış Alper Yılmaz






#Molde
#Galatasaray
#UEFA Şampiyonlar Ligi
#play-off
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