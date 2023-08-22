Molde - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off mücadelesinde deplasmanda Molde ile karşılaşacak. Norveç takımlarına rakip olduğu dört Avrupa kupası maçının ikisini kaybeden Galatasaray, iki mağlubiyetini de deplasmanda aldı. Sarı-kırmızılılar tur için zorlu deplasmanda en iyi skoru elde ederek avantaj sağlamaya çalışacak. Peki, Molde - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar.
MOLDE - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
MOLDE - GALATASARAY CANLI SKOR
MOLDE - GALATASARAY MAÇ KADROSU
MUHTEMEL 11’LER
MOLDE
1 Jacob Karlstrom
19 Eirik Haugan
25 Anders Hagelskjær
31 Mathias Fjörtoft Lövik
8 Sivert Heggheim Mannsverk
14 Erling Knudtzon
22 Magnus Grødem
4 Benjamin Hansen
9 Veton Berisha
10 Eric Kitolano
20 Kristian Eriksen
GALATASARAY
1 Fernando Muslera
3 Angelino
25 Victor Nelsson
42 Abdülkerim Bardakçı
93 Sacha Boey
27 Sergio Oliveira
34 Lucas Torreira
7 Kerem Aktürkoğlu
9 Mauro Icardi
10 Dries Mertens
53 Barış Alper Yılmaz