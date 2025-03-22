MSÜ TERCİH TAKVİMİ: MSÜ tercihleri ne zaman başlayacak?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2025-MSÜ) sonuçlarının açıklanmasının ardından, adaylar tercih sürecini araştırmaya başladı. Kara, Deniz ve Hava Harp Okulları ile Astsubay Meslek Yüksekokulları için tercih yapacak adaylar, aldıkları puanlara göre listelerini oluşturacak. ÖSYM tarafından yayımlanacak MSÜ tercih kılavuzu ile başvuru sürecinin detayları netleşecek. Peki, 2025 MSÜ tercihleri ne zaman başlayacak? İşte güncel bilgiler…

SON DAKİKA: MSÜ SONUÇLARI AÇIKLANDI

23 Şubat 2025 tarihinde uygulanan 2025 Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı’nın (2025-MSÜ) değerlendirme işlemleri tamamlandı.

ÖSYM son dakika duyurusu ile 2025 MSÜ sınav sonuçları açıklandı.

MSÜ SINAV SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Adaylar, sınav sonuçlarına 18 Mart 2025 tarihinde saat 10.30’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.

2025 MSÜ TERCİHLERİ NE ZAMAN, KILAVUZ YAYIMLANDI MI?

MSÜ tercih tarihleri henüz belli olmadı. MSÜ tercih kılavuzu da yayımlanmadı.

Geçen yıl MSÜ tercihleri, 3 Nisan 2024 tarihinde başlamış ve 10 Mayıs 2024 tarihinde sona ermişti.

Buna göre, MSÜ tercih sürecinin bu yıl da nisan ayında başlaması bekleniyor.

MSÜ tercih işlemleri ile ilgili resmi açıklama geldiğinde detaylar haberimize eklenecektir.

MSÜ TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

MSÜ tercihleri ile ilgili olarak ÖSYM başvuru kılavuzunda şu ifadeler yer aldı:

''ÖSYM Başkanlığınca yapılacak 2025 Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavına (2025-MSÜ) katılan adayların, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini, Millî Savunma Bakanlığı tarafından adaylara duyurulacak tarihler arasında https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresine girerek yapmaları gerekmektedir.