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Nakdi ücret desteği ne zaman yatacak?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ocak ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerinin 9 Şubat'ta yapılacağını duyurmuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz haftalardaki Kabine Toplantısı sonrası nakdi ücret desteğine dair açıklamalarda bulundu ve nakdi ücret desteğini ne zaman biteceğini açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Nakdi ücret desteği ile ilgili gelişmeler.
Nakdi ücret desteği ile ilgili gelişmeler.

Nakdi ücret desteği ödemeleri her ay belirli tarihlerde yapılıyor. Bu ödemeyi alan vatandaşlar heyecanla şubat ayı nakdi ücret desteği ödemelerini beklemeye başladılar. Geçtiğimiz ay konu ile ilgili açıklama yapan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ocak ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerinin 9 Şubat’ta yapılacağını duyurmuştu. İşte detaylar.

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Nakdi ücret desteği her ayın 8'inde hesaplara yatıyor. Bu ayki ödemeler ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ocak ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin 9 Şubat’ta yapılacağını duyurmuştu.

Ödemelerin banka hesapları üzerinden yapılacağını anımsatan Bakan Selçuk, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemelerinin ise PTT aracılığıyla gerçekleştirileceğini hatırlatmıştı.

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NE ZAMAN BİTECEK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz haftalardaki Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada; ‘Kısa çalışma ödeneğini şubat ayının sonuna, nakdi ücret desteğinin süresini ise 17 Mart tarihine kadar uzattık.’ dedi.

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